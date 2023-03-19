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Сегодня, 19:35

Эксперт рассказала, как выглядеть стильно с сединой

Ольга Стрельникова
Стильная седая женщина.
Фото Freepik/karlyukav
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Парикмахер-стилист, основатель студии красоты Любовь Варижук специально для «СЭ» рассказала, как выглядеть стильно с седыми волосами. «С возрастом наши волосы седеют. Это стоит использовать как возможность подчеркнуть свою индивидуальность. Многие знаменитости и иконы мира моды демонстрируют свои седые волосы на подиумах и в жизни, демонстрируя уникальность образа и шарм», — заявила эксперт.

Чтобы выглядеть стильно с седыми волосами, Любовь Варижук порекомендовала для начала выбрать правильную стрижку. «Когда на волосах появляется седина, привычная стрижка уже может не подходить как прежде идеально. Попробуйте обратиться к профессиональному стилисту», — пояснила эксперт. По ее словам, седые волосы очень хорошо смотрятся на коротких стрижках, в остальном же — все индивидуально и зависит от черт лица.

Также Любовь Варижук подчеркнула, что седые волосы нуждаются в особом уходе. «Если вы правильно ухаживаете за ними, они будут выглядеть здоровыми и блестящими. Используйте специальные шампуни и кондиционеры для седых волос, которые питают и увлажняют их, делают мягкими и шелковистыми», — посоветовала мастер.

Помимо этого, не стоит бояться экспериментов с цветом — добавьте яркие контрастные пряди (синие, зеленые, фиолетовые или розовые), одевайтесь стильно и уверенно, не забывайте про макияж. «Помните, что стиль — это не только одежда, волосы или молодость. Это ваше отношение к жизни и к самому себе», — подытожила Любовь Варижук.

Ранее мы рассказывали, как уменьшить выпадение волос.

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