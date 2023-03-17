Эксперт рассказала, на что обращать внимание при выборе обуви для ребенка

Представитель российского производителя обуви Ника Доманина специально для «СЭ» рассказала, как правильно подбирать обувь детям. По словам специалиста, обязательно стоит учитывать несколько важных факторов: сезон, производитель, материал, размер и подошва, а точнее небольшой каблучок. «Натуральная кожа — это единственный гипоаллергенный и дышащий материал, который не вредит детским ножкам. Со временем изделие примет форму стопы, и в нем будет комфортно», — подчеркнула эксперт.

Большая ошибка, по словам Ники Доманиной, покупать обувь не по сезону и «на вырост». Последняя попросту не держится на ноге, нарушает кровообращение, может способствовать неправильному развитию стопы и травмам, а меховые ботинки или войлочные валенки при плюсовых температурах приведут к перегреву. «Для демисезонного времени хорошим вариантом подклада будет натуральная байка. Для лета выбирайте сандалии с закрытым носом и жесткой пяткой. Обувь без задника может оказаться травмирующей для детской ноги», — предостерегла специалист.

Также представитель обувной компании отметила, что малышам лучше покупать модели с каблучком — он равномерно распределит нагрузку на стопу и поможет сохранить равновесие. «Для детей постарше подойдет обувь на плоской подошве и супинатором внутри — анатомическая стелька поддерживает правильное развитие стопы. В подростковом возрасте можно отказаться от супинатора и перейти на модели с небольшим квадратным устойчивым каблучком (для девочек)», — пояснила эксперт.

В завершение Ника Доманина порекомендовала выбирать производителей, проверенных временем и несколькими поколениями. «В России таких компаний не много, но все они могут похвастаться качеством продукции и актуальным дизайном», — подытожила она.

Ранее мы рассказывали, чем папе занять детей на досуге.