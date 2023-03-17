Эксперт рассказала, на что обращать внимание при выборе обуви для ребенка

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Представитель российского производителя обуви Ника Доманина специально для «СЭ» рассказала, как правильно подбирать обувь детям. По словам специалиста, обязательно стоит учитывать несколько важных факторов: сезон, производитель, материал, размер и подошва, а точнее небольшой каблучок. «Натуральная кожа — это единственный гипоаллергенный и дышащий материал, который не вредит детским ножкам. Со временем изделие примет форму стопы, и в нем будет комфортно», — подчеркнула эксперт.
Большая ошибка, по словам Ники Доманиной, покупать обувь не по сезону и «на вырост». Последняя попросту не держится на ноге, нарушает кровообращение, может способствовать неправильному развитию стопы и травмам, а меховые ботинки или войлочные валенки при плюсовых температурах приведут к перегреву. «Для демисезонного времени хорошим вариантом подклада будет натуральная байка. Для лета выбирайте сандалии с закрытым носом и жесткой пяткой. Обувь без задника может оказаться травмирующей для детской ноги», — предостерегла специалист.
Также представитель обувной компании отметила, что малышам лучше покупать модели с каблучком — он равномерно распределит нагрузку на стопу и поможет сохранить равновесие. «Для детей постарше подойдет обувь на плоской подошве и супинатором внутри — анатомическая стелька поддерживает правильное развитие стопы. В подростковом возрасте можно отказаться от супинатора и перейти на модели с небольшим квадратным устойчивым каблучком (для девочек)», — пояснила эксперт.
В завершение Ника Доманина порекомендовала выбирать производителей, проверенных временем и несколькими поколениями. «В России таких компаний не много, но все они могут похвастаться качеством продукции и актуальным дизайном», — подытожила она.
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