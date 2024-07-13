Эксперты назвали две востребованные в 2024 году цифровые профессии

Руководитель центра карьеры Юлия Кованова и специалист центра профориентации Екатерина Федоровская в беседе с «СЭ» отметили, что цифровые дизайнеры сейчас очень востребованы на рынке труда. В нынешнем мире визуал стал играть большую роль, поэтому требуются специалисты, которые могут сделать приложения и сайты привлекательными.

«Правильно подобранные цвета, шрифты и композиции вызывают положительные эмоции у потенциальных покупателей. Благодаря этому спрос на дизайнеров UI (интерфейсов) и UX (навигации по сайту, функционала и так далее) активно растет», — подчеркнули эксперты.

К еще одной востребованной профессии специалисты отнесли тестировщика. Этот человек проверяет программы и мобильные приложения. Он первым выявляет ошибки, помогает их исправить. Как отметили эксперты, именно от тестировщика зависит, насколько качественным будет продукт. Поэтому такие работники нужны как в крупных компаниях, так и в стартапах.