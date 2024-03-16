Психолог ответила, зачем нужен цифровой детокс

Медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала «СЭ», что такое цифровой детокс. По ее словам, интернет-зависимые личности со временем теряют способность существовать и общаться с социумом. Они теряют чувство меры, пропадает потребность в живом общении.

Справиться с этой проблемой поможет цифровой детокс (digital-диета). Это временный отказ от использования смартфонов и компьютеров. Как уверяет эксперт, такая цифровая передышка необходима для того, чтобы уменьшить стресс и сосредоточиться на социальном взаимодействии в реальном мире.