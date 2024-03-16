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Психолог ответила, зачем нужен цифровой детокс
Хобби и развлечения

16 марта, 11:30

1 мин.

Психолог ответила, зачем нужен цифровой детокс

Мария Маковей
Автор
Женщина сидит в телефоне.
Фото dikushin/istockphoto.com
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Медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала «СЭ», что такое цифровой детокс. По ее словам, интернет-зависимые личности со временем теряют способность существовать и общаться с социумом. Они теряют чувство меры, пропадает потребность в живом общении.

Справиться с этой проблемой поможет цифровой детокс (digital-диета). Это временный отказ от использования смартфонов и компьютеров. Как уверяет эксперт, такая цифровая передышка необходима для того, чтобы уменьшить стресс и сосредоточиться на социальном взаимодействии в реальном мире.

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