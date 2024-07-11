11 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Сегодня, 00:05
11 июля отмечается Всемирный день шоколада, День светооператора и Крапивное заговенье. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздник в эту дату отмечается неслучайно. Именно 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания.
Праздник впервые придумали во Франции в 1995 году. Однако идея отмечать сладкое торжество приглянулась и другим странам. Вскоре День шоколада стали справлять во всем мире.
В разных странах к празднику приурочены фестивали, выставки, мастер-классы по кондитерскому мастерству. Люди покупают шоколад в подарок родным и близким, а производители и продавцы устраивают акции и розыгрыши сладких призов.
Целый день соглашения (со вселенной);
Международный день эфирных масел;
Всемирный день народонаселения;
Всемирный день осведомленности о бензодиазепинах;
Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.
Считается, что иконы Божией Матери «Троеручица» защищают от врагов, а также сохраняют мир в доме и оберегают всех его жильцов. Перед иконой молятся об исцелении близких людей и родственников.
Мучеников и чудотворцев Киру и Иоанна называют «святыми врачами». Им молятся при разных заболеваниях — душевных и физических.
День памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских;
День памяти преподобного Павла Коринфянина.
В народе 11 июля отмечается Крапивное заговенье. Праздник приходится на конец Петрова поста и считается последним днем, когда крапива сохраняет полезные свойства.
В праздник предки вставали рано и шли в лес собирать крапиву. Рвали ее голыми руками.
По возвращении из леса плели веники из крапивы, а после заметали ими дом, чтобы изгнать всю нечисть.
Крапиву развешивали в хлевах, сараях и других постройках для защиты скота и зерна.
Парились в банях и хлестали себя вениками из крапивы, чтобы убрать сглаз.
Вечером жгли костры с растениями, пели песни и водили хороводы.
Традиционно в этот день хозяйки готовили похлебки и салаты из крапивы, варили борщ и щи. Также заготавливали растение на зиму.
Девушки и женщины делали отвары из крапивы и умывались ими, мыли волосы.
Для хорошего сна под подушку клали веточку крапивы.
Играть свадьбу, иначе брак будет несчастным.
Стричь детей до года — они могут заболеть.
Делать стрижки взрослым, предки верили, что так можно «укоротить жизнь».
Ссориться с близкими, иначе конфликт затянется надолго.
Запрещалось рано ложиться спать и оставаться в одиночестве.
Если не слышно кукушки, то зима будет снежной и ранней.
Сорока возле дома сидит — к дождю.
Воробьи дерутся — ждать засухи.
В колодце пребывает вода — к ненастной погоде.