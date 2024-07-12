12 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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12 июля отмечается День фотографа, Всемирный день жареного мяса и День Петра и Павла. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.
12 июля 1973 года была создана система органов безопасности аэропортов, воздушных судов и гражданской авиации. В этот день свой профессиональный праздник отмечают те, кому свои жизни ежедневно доверяют тысячи и даже миллионы пассажиров.
Всемирный день жареного мяса отмечается во вторую пятницу июля. Традиция справлять торжество пришла с Востока. В этот день принято готовить мясо на огне и, конечно, его есть.
День фотографа отмечается ежегодно 12 июля. Есть несколько версий, почему для торжества выбрана эта дата. Наиболее популярная из них: 12 июля справляется День святой Вероники — покровительницы фотографов и фотографии.
День следования по течению;
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации;
Международная неделя гандбола;
День бумажного пакета;
День флага МВД РФ;
День нового разговора;
Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями;
День игрушки «Волшебный экран»;
Международный день Малалы.
День памяти святых апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля, дата фиксированная. Он назван в честь учеников Христа, проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне.
Появление торжества связывается с днем перенесения мощей святых в Риме, которое состоялось 12 июля 258 года. А в 324 году в Риме и Константинополе соорудили первые храмы в честь Петра и Павла.
Праздник иконы Божией Матери Дуниловской Казанской;
Праздник иконы Божией Матери Касперовской.
День Петра и Павла, по-другому Петров день, — это христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Этот день завершает собой Петров пост.
С утра принято ходить на службу и молиться.
Можно собрать близких и всем вместе отправиться на прогулку.
Предки в праздник жгли костры, танцевали, пели песни, пастухи зажигали факелы и ходили с ними вокруг загонов со скотом, чтобы защитить животных.
Ссориться, сквернословить, завидовать, желать кому-то зла.
Заниматься уборкой, работами в саду и огороде.
Венчаться.
Ясное небо сулит хороший год.
Утренняя роса — к засухе, если нет росы, то будет дождь.
Холодная погода — к голодному году.
Желтые листья на березах — будет ранний листопад.
Рыба хорошо ловится — к отличному улову на весь год.