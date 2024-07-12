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Какой сегодня праздник: что за день 12 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

12 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
День фотографа
Фото joakimbkk/istockphoto.com
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12 июля отмечается День фотографа, Всемирный день жареного мяса и День Петра и Павла. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

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Праздники в России

День службы авиационной безопасности России

12 июля 1973 года была создана система органов безопасности аэропортов, воздушных судов и гражданской авиации. В этот день свой профессиональный праздник отмечают те, кому свои жизни ежедневно доверяют тысячи и даже миллионы пассажиров.

День службы авиационной безопасности России
Фото YakobchukOlena/istockphoto.com

Международные праздники

Всемирный день жареного мяса

Всемирный день жареного мяса отмечается во вторую пятницу июля. Традиция справлять торжество пришла с Востока. В этот день принято готовить мясо на огне и, конечно, его есть.

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День фотографа

День фотографа отмечается ежегодно 12 июля. Есть несколько версий, почему для торжества выбрана эта дата. Наиболее популярная из них: 12 июля справляется День святой Вероники — покровительницы фотографов и фотографии.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 июля

  • День следования по течению;

  • Всемирный день бортпроводника гражданской авиации;

  • Международная неделя гандбола;

  • День бумажного пакета;

  • День флага МВД РФ;

  • День нового разговора;

  • Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями;

  • День игрушки «Волшебный экран»;

  • Международный день Малалы.

Церковные праздники

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

День памяти святых апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля, дата фиксированная. Он назван в честь учеников Христа, проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне.

Церковные праздники 12 июля
Фото bpperry/istockphoto.com

Появление торжества связывается с днем перенесения мощей святых в Риме, которое состоялось 12 июля 258 года. А в 324 году в Риме и Константинополе соорудили первые храмы в честь Петра и Павла.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 июля

  • Праздник иконы Божией Матери Дуниловской Казанской;

  • Праздник иконы Божией Матери Касперовской.

Традиции и приметы на 12 июля

День Петра и Павла, по-другому Петров день, — это христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Этот день завершает собой Петров пост.

Традиции праздника

  • С утра принято ходить на службу и молиться.

  • Можно собрать близких и всем вместе отправиться на прогулку.

Традиции и приметы: 12 июля
Фото mixetto/istockphoto.com
  • Этот день особенно подходит для заключения брака.

  • Предки в праздник жгли костры, танцевали, пели песни, пастухи зажигали факелы и ходили с ними вокруг загонов со скотом, чтобы защитить животных.

Что нельзя делать

  • Ссориться, сквернословить, завидовать, желать кому-то зла.

  • Заниматься уборкой, работами в саду и огороде.

  • Венчаться.

Погодные приметы

  • Ясное небо сулит хороший год.

  • Утренняя роса — к засухе, если нет росы, то будет дождь.

  • Холодная погода — к голодному году.

  • Желтые листья на березах — будет ранний листопад.

  • Рыба хорошо ловится — к отличному улову на весь год.

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