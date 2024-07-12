12 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

12 июля отмечается День фотографа, Всемирный день жареного мяса и День Петра и Павла. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

Праздники в России

День службы авиационной безопасности России

12 июля 1973 года была создана система органов безопасности аэропортов, воздушных судов и гражданской авиации. В этот день свой профессиональный праздник отмечают те, кому свои жизни ежедневно доверяют тысячи и даже миллионы пассажиров.

Фото YakobchukOlena/istockphoto.com

Международные праздники

Всемирный день жареного мяса

Всемирный день жареного мяса отмечается во вторую пятницу июля. Традиция справлять торжество пришла с Востока. В этот день принято готовить мясо на огне и, конечно, его есть.

День фотографа

День фотографа отмечается ежегодно 12 июля. Есть несколько версий, почему для торжества выбрана эта дата. Наиболее популярная из них: 12 июля справляется День святой Вероники — покровительницы фотографов и фотографии.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 июля

День следования по течению;

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации;

Международная неделя гандбола;

День бумажного пакета;

День флага МВД РФ;

День нового разговора;

Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями;

День игрушки «Волшебный экран»;

Международный день Малалы.

Церковные праздники

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

День памяти святых апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля, дата фиксированная. Он назван в честь учеников Христа, проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне.

Фото bpperry/istockphoto.com

Появление торжества связывается с днем перенесения мощей святых в Риме, которое состоялось 12 июля 258 года. А в 324 году в Риме и Константинополе соорудили первые храмы в честь Петра и Павла.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 июля

Праздник иконы Божией Матери Дуниловской Казанской;

Праздник иконы Божией Матери Касперовской.

Традиции и приметы на 12 июля

День Петра и Павла, по-другому Петров день, — это христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Этот день завершает собой Петров пост.

Традиции праздника

С утра принято ходить на службу и молиться.

Можно собрать близких и всем вместе отправиться на прогулку.

Фото mixetto/istockphoto.com

Этот день особенно подходит для заключения брака.

Предки в праздник жгли костры, танцевали, пели песни, пастухи зажигали факелы и ходили с ними вокруг загонов со скотом, чтобы защитить животных.

Что нельзя делать

Ссориться, сквернословить, завидовать, желать кому-то зла.

Заниматься уборкой, работами в саду и огороде.

Венчаться.

Погодные приметы