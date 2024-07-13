13 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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13 июля отмечается День московского транспорта, День довольных сотрудников, а также День двенадцати апостолов. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.
Это сравнительно новый праздник, который отмечается во вторую субботу июля — в этом году 13 июля. В этот день в столице России можно будет посмотреть парад старинных трамваев и ретроавтомобилей.
Это праздник сотрудников, которые любят свою работу. Довольный работник — продуктивный работник, он стремится выполнить свою работу наилучшим образом. Торжество призвано привлечь внимание руководителей к трудолюбивым и талантливым сотрудникам и поощрить их премией.
Дата праздника приурочена ко дню рождения Эрне Рубика — венгерского архитектора и дизайнера, получившего мировую известность за свою уникальную головоломку.
День рая для дураков;
Международный день купания нагишом;
День первого чемпионата по футболу;
День поиска за углом;
Международный день горных пород;
День принятия своей гиковости (англ. geek — человек, чрезвычайно увлеченный чем-либо, — прим. ред.).
Праздник считается одним из важнейших в православной церкви и посвящен памяти Двенадцати апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Появилось торжество в IV веке от Рождества Христова, тогда наряду с почитанием каждого апостола в разные дни, церковь установила общее чествование всех апостолов Христа.
Балыкинская икона Божией Матери находится в храме святителя Николая Чудотворца в селе Балыкино, Брянской области. Ей молятся об исцелении от беснования, болезней глаз и слепоты.
Праздник иконы божией матери Волынской.
В народном календаре 13 июля — день Двенадцати апостолов. Предки считали, что в этот день наступает самая жаркая летняя пора.
Сквернословить, ссориться.
Пить алкоголь.
Заниматься стиркой и уборкой.
Стричь волосы и ногти.
Планировать встречи и свидания в первой половине дня.
Хвастаться достатком и благополучием.
Упоминать нечистую силу.
Отказывать в приглашении прийти в гости.
Играть в азартные игры.
Кукушка поет — лето будет долгим и жарким, а зима поздней.
Утренняя роса — к жаркому дню.
Сильный утренний туман и сухая трава — к дождю.
Пение соловьев — к поздней зиме.
Если рыба плавает близко к поверхности, то вечер будет теплым.
Если в этот день стоит сильная жара, то она продлится еще ближайшие три недели.