2 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста, День сюрпризов, а также День Зосима Пчельника. Рассказали, какие еще праздники и дни рождения выпали на эту дату.
2 июля в России отмечается День реки Лены. Его учредили в 2013 году, чтобы привлечь внимание населения к сохранению уникальных природных объектов реки, сформировать и продвинуть национальный бренд, основанный на отличительных признаках водоема.
Это профессиональный праздник всех тех, кто работает в спортивной журналистике. Отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Дата приурочена именно к основанию данной ассоциации.
Официально этот праздник не признан, однако собаководы по всему миру любят отмечать его именно в этот день. Всего в мире насчитывается более 252 миллионов собак, выведено 400 пород.
День сюрпризов;
Праздник трезвенников и язвенников;
День малинового чизкейка;
Всемирный день НЛО;
День «Я забыл» в США;
День работников полиции в Азербайджане.
Святой апостол Иуда — один из двенадцати учеников Христовых. Происходил из рода царя Давида и Соломона. Иуда поверил во Христа Спасителя как Мессию, всем сердцем обратился к Нему и был избран Богом в число ближайших учеников.
Мученик Зосима оставил военную службу, принял Крещение и предался молитве и доброделанию. Он мужественно исповедал веру во Христа и отказался принести жертву языческим богам. Был предан жесточайшим мукам, но не ощущал страданий, так как был благословлен Богом.
2 июля 2024 года православная церковь чтит память мученика Зосимы Аполлониадского. А в народе отмечается День Зосима Пчельника, который получил свое название из-за того, что с этого дня пчелы начинают заносить мед в ульи, заливают соты. Беспокоить их нельзя.
Есть поверье, что в этот день принято раздавать накопившиеся долги.
Все дела, начатые сегодня, сложатся удачно.
Можно сделать денежный амулет — нарисовать на листе бумаги пчелу, капнуть на нее медом. Сложить лист в четыре раза и спрятать в кошелек.
Продавать или давать кому-либо мед, иначе придется в будущем просить денег взаймы.
Давать в долг, хвастаться финансовым положением, рассказывать о заработке кому-либо — все нажитое исчезнет.
Пчелы рано утром летят — к теплой погоде. Если не покидают ульи, возвращаются днем — к дождю.
Пчелы часто жалят — к засухе.
Радуга вечером сулит хорошую погоду.
Утром нет росы — ночью возможен дождь.
Долгий гром — будет затяжная непогода.
Прерывистый гром — ненастье быстро пройдет.
Пчелы выглядят «сонными» — к похолоданию.
Российский актер театра и кино Павел Деревянко родился 2 июля 1976 году в Таганроге, Ростовская область.
Всероссийскую известность получил после выхода в 2005 году комедийной ленты «Люби меня». Также на его счету роли в таких фильмах: «Дело о мертвых душах», «Есенин», «Бой с тенью», «Бой с тенью 2», «Гитлер капут!», «Любовь под прикрытием», «Брестская крепость», «Конец Славы» и другие.
Руслана Коршунова (1987- 2008) — российская фотомодель.
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Герман Гессе (1877 — 1962) — немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
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Кристоф Глюк (1714 — 1787) — австрийский композитор, представитель музыкального классицизма.