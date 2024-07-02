2 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста, День сюрпризов, а также День Зосима Пчельника. Рассказали, какие еще праздники и дни рождения выпали на эту дату.

Праздники в России

День реки Лены

2 июля в России отмечается День реки Лены. Его учредили в 2013 году, чтобы привлечь внимание населения к сохранению уникальных природных объектов реки, сформировать и продвинуть национальный бренд, основанный на отличительных признаках водоема.

Фото Tungus-ka/istockphoto.com

Международные праздники

Международный день спортивного журналиста

Это профессиональный праздник всех тех, кто работает в спортивной журналистике. Отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Дата приурочена именно к основанию данной ассоциации.

Международный день собак

Официально этот праздник не признан, однако собаководы по всему миру любят отмечать его именно в этот день. Всего в мире насчитывается более 252 миллионов собак, выведено 400 пород.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 июля

День сюрпризов;

Праздник трезвенников и язвенников;

День малинового чизкейка;

Всемирный день НЛО;

День «Я забыл» в США;

День работников полиции в Азербайджане.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

Святой апостол Иуда — один из двенадцати учеников Христовых. Происходил из рода царя Давида и Соломона. Иуда поверил во Христа Спасителя как Мессию, всем сердцем обратился к Нему и был избран Богом в число ближайших учеников.

Фото Bogdan Kurylo/istockphoto.com

День памяти святого мученика Зосимы Аполлониадского

Му­че­ник Зо­си­ма оста­вил во­ен­ную служ­бу, при­нял Кре­ще­ние и пре­дал­ся мо­лит­ве и доб­ро­де­ла­нию. Он му­же­ствен­но ис­по­ве­дал ве­ру во Хри­ста и от­ка­зал­ся при­не­сти жерт­ву язы­че­ским бо­гам. Был пре­дан же­сто­чай­шим му­кам, но не ощу­щал стра­да­ний, так как был благословлен Богом.

Традиции и приметы на 2 июля

2 июля 2024 года православная церковь чтит память мученика Зосимы Аполлониадского. А в народе отмечается День Зосима Пчельника, который получил свое название из-за того, что с этого дня пчелы начинают заносить мед в ульи, заливают соты. Беспокоить их нельзя.

Традиции праздника

Есть поверье, что в этот день принято раздавать накопившиеся долги.

Все дела, начатые сегодня, сложатся удачно.

Можно сделать денежный амулет — нарисовать на листе бумаги пчелу, капнуть на нее медом. Сложить лист в четыре раза и спрятать в кошелек.

Что нельзя делать

Продавать или давать кому-либо мед, иначе придется в будущем просить денег взаймы.

Давать в долг, хвастаться финансовым положением, рассказывать о заработке кому-либо — все нажитое исчезнет.

Фото VV Shots/istockphoto.com

Погодные приметы

Пчелы рано утром летят — к теплой погоде. Если не покидают ульи, возвращаются днем — к дождю.

Пчелы часто жалят — к засухе.

Радуга вечером сулит хорошую погоду.

Утром нет росы — ночью возможен дождь.

Долгий гром — будет затяжная непогода.

Прерывистый гром — ненастье быстро пройдет.

Пчелы выглядят «сонными» — к похолоданию.

Кто родился 2 июля

Павел Деревянко

Российский актер театра и кино Павел Деревянко родился 2 июля 1976 году в Таганроге, Ростовская область.

Фото Global Look Press

Всероссийскую известность получил после выхода в 2005 году комедийной ленты «Люби меня». Также на его счету роли в таких фильмах: «Дело о мертвых душах», «Есенин», «Бой с тенью», «Бой с тенью 2», «Гитлер капут!», «Любовь под прикрытием», «Брестская крепость», «Конец Славы» и другие.

Кто еще родился 2 июля