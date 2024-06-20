20 июня: какой сегодня праздник

В 2024 году День летнего солнцестояния выпал на 20 июня. Это будет самый длинный день в году. Кроме того, в четверг, во всем мире отмечается День Wi-Fi, Международный день тенниса и Всемирный день беженцев. Рассказали, какие еще праздники приходятся на эту дату.

Международные праздники

День летнего солнцестояния. В 2024 году он отмечается 20 июня. В эту дату наблюдается самый длинный световой день и короткая ночь.

Международный день тенниса. Учрежден в 2014 году Организацией по сохранению кортового тенниса США. Основная цель праздника — поднять авторитет настоящего тенниса, мотивировать граждан, которые никогда раньше не играли в теннис на корте, попробовать его.

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Всемирный день Wi-Fi. Это международная инициатива, которая направлена на преодоление цифрового разрыва. Цель праздника — донести до людей, какую огромную роль играет Wi-Fi в жизни человечества.

Всемирный день эффективности. Призван показать человечеству, что для повышения эффективности нужно ставить перед собой четкие цели, во время работы не отвлекаться на посторонние дела и рационально распределять время.

Всемирный день беженцев. Направлен на привлечение внимания общества к правам, потребностям и мечтам беженцев, чтобы они могли не только выживать, но и становиться успешными.

Профессиональные праздники

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России. Праздник был учрежден в 1996 году. Отмечается дата в память о первом успешном применении минного оружия русскими моряками в 1855 году во время Крымской войны.

Православные праздники

Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Фeoдoтa Aнкиpcкoгo. Еще будучи подростком, Фeoдoт уверовал в Христа, а позже стал проповедником. Слушая его речи, многие язычники обратились в христианство и приняли крещение.

Необычные праздники

День новой личности. Это неофициальный праздник. Призван пересмотреть отношение к себе и окружающим.

День чайных покупок. В этот день можно превратить обычное чаепитие в настоящую чайную церемонию.

Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Инициаторы праздника предлагают выпустить всех слонов в дикую природу. Тем более исследования ученых показали, что слоны в неволе в среднем живут втрое меньше, чем их дикие собратья.

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Традиции и приметы

20 июня на Руси отмечали Федотов день, или Федот Урожайник. У земледельцев он знаменовал время посева ржи. Все сутки крестьяне проводили в поле, рассчитывая на хороший урожай.

Особое внимание люди обращали на погодные приметы. Если этот день выдался ясным и теплым, это предвещало богатый урожай. Хорошим знаком считался дождь, он сулил отсутствие засухи.

Кроме того, Федотов день считается благоприятным для купания. В этот день хозяйки устраивали большую стирку. Считалось, чем больше белья перестираешь, тем больше благополучия придет в дом.

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В праздник категорически запрещается ругаться и жаловаться на свою судьбу, это грозит бедами и болезнями. Не рекомендуется носить серебряные украшения, чтобы не потерять энергию. Также нельзя давать или брать деньги в долг. Это может привести к финансовым трудностям. Среди других запретов — купание с распущенными волосами.

Праздник лучше провести в кругу семьи, на природе или заняться огородом. Считается, что все работы на земле, проведенные в Федотов день, принесут хорошие плоды.