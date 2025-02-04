4 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

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4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, День онколога и Тимофеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
4 февраля в России отмечается День врача-онколога. Дата связана с другим не менее важным торжеством — Всемирным днем борьбы против рака. Это профессиональный праздник врачей, которые занимаются лечением онкологических заболеваний.
Ежегодно 4 февраля во многих странах отмечается Всемирный день борьбы против рака. Дата была провозглашена «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями». Цель — акцентировать внимание общественности на проблеме профилактики онкологических заболеваний.
Праздник хорошего настроения.
День чудесных чудаков.
День рождения резиновых калош.
День неандертальца.
День домашнего супа.
День создания вакуума.
День фаршированных грибов.
День памяти святого апостола Тимофея отмечается 4 февраля в православном календаре. Тимофей был учеником и сподвижником апостола Павла и сыграл значительную роль в распространении христианства. Он стал первым епископом Эфеса, где активно проповедовал и укреплял веру.
День памяти преподобномученика Анастасия Персиянина.
День памяти преподобного Макария Жабынского.
4 февраля православные вспоминают святого апостола Тимофея, в народе — Тимофеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки пересчитывали, сколько осталось корма и соломы, солений и запасов в закромах, рассчитывали все до весны.
Пасечники проверяли, как чувствую себя зимующие пчелы.
Заготавливали еловую хвою, чтобы заваривать и использовать ее в качестве компрессов и для дыхательных ванночек.
Ругаться — нечистая сила могла услышать бранные слова и забрать души.
Начинать ремонт — Домовой разозлится и начнет пакостить.
Устраивать вечеринки и веселиться до утра — можно прогулять свое будущее.
Переступать порог жилища левой ногой — вся оставшаяся зима будет полна проблем и неудач.
Снег налипал на столбы и деревья — к оттепели.
Обильный снегопад предвещал хороший урожай зерновых.
Морозные узоры на окнах идут вверх — будет стужа, вниз — к потеплению.
1582 год — войска Речи Посполитой отступили от Пскова после продолжительной осады.
1717 год — в России по указу Петра I вышел учебник по воспитанию молодежи «Юности честное зерцало».
1719 год — Петр I издает указ о проведении первой переписи населения Российской империи.
1720 год — Петр I издает указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.
1722 год — Петр I вводит «Табель о рангах».
1755 год — императрицей Елизаветой Петровной подписан указ о создании Московского университета.
1900 год — Феликс Дзержинский был арестован и заключен в X павильон Варшавской цитадели.
1931 год — в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.
1935 год — пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.
1940 год — в здании Военной коллегии Верховного Суда СССР приведен в исполнение приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР об «исключительной мере наказания» — расстрелу, бывшему наркому НКВД, генеральному комиссару госбезопасности Николаю Ивановичу Ежову.
1944 год — Ивану Никитовичу Кожедубу, летчику-асу Красной Армии, присвоено первое звание Героя Советского Союза.
1945 год — открылась Крымская (Ялтинская) конференция глав государств антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании (И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля), на которой обсуждалась капитуляция Германии.
1989 год — СССР объявил об отводе от границ с Китаем 260 тыс. солдат.
1990 год — в Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей политическую монополию КПСС.
1824 год — в США состоялась презентация резиновых калош.