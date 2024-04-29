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Нейросети научились определять политические взгляды людей по фото
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:35

1 мин.

Нейросети научились определять политические взгляды людей по фото

Мария Маковей
Автор
Сканирование лица человека
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
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Ученые Стэнфордского университета выяснили, что искусственный интеллект способен с точностью до 70% определять политические взгляды человека на основе анализа его фотографии. Об этом сообщает журнал American Psychologist.

В ходе эксперимента нейросеть просканировала фотографии 591 добровольца. Так ученые установили, что у сторонников либеральных взглядов меньше подбородок, а губы и нос направлены вниз. А у консерваторов — более широкие скулы и крупные черты лица.

Эксперты сделали вывод, что некоторые аспекты личности, в том числе политические взгляды, могут быть предопределены и выходить за рамки сознательного контроля человека.

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