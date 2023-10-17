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Сегодня, 16:30

Преподаватель рассказала, когда ребенку начинать учить языки

Мария Маковей
Автор
Фото Freepik
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Преподаватель английского языка Анна Мурзюкова в беседе с «СЭ» рассказала, когда ребенку можно приступать к изучению иностранных языков.

По словам эксперта, идеального времени для изучения иностранных языков нет. Эффективность обучения зависит от возраста ребенка, его физического и психологического развития, и что немаловажно от образа жизни семьи.

«Именно семья играет значительную роль в этом процессе. От родителей зависит выбор преподавателя, отслеживание регулярности занятий, создание и поддержание мотивации, организация языковой среды и условий для практики», - отмечает преподаватель.

Специалист советует, поддерживать ребенка и не заставлять его учиться. Процесс обучения должен соответствовать возрасту и интересам ребенка.

Как приучить ребенка к чтению? Читайте на сайте «СЭ».

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