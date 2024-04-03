Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Психолог дала совет, как улучшить концентрацию внимания
Хобби и развлечения

3 апреля, 20:00

1 мин.

Психолог дала совет, как улучшить концентрацию внимания

Мария Маковей
Автор
Мама с ребенком устали.
Фото evgenyatamanenko/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Психолог Наталья Безгина в беседе с «СЭ» назвала причины, которые негативно сказываются на концентрации внимания. Одна из них — физический перегруз информацией.

По словам эксперта, мозг не успевает систематизировать и перерабатывать огромные потоки информации, поэтому быстро устает.

«Несколько социальных сетей в телефоне и уведомления для прочтения — ваш мозг перегружен входящей информацией, и даже если вы не садились за работу, не вчитывались, все равно устали», — объяснила специалист.

Чтобы избежать информационного перегруза, психолог советует устраивать информационный детокс: сократить время просмотра социальных сетей, выключить уведомления, установить фильтр входящей информации.

«Выставляйте таймеры работы в социальных сетях — это защитит вас от траты энергии и даст возможность сконцентрироваться на действительно важном», — заключила Безгина.

СОЦСЕТИ. Специалист рассказал, о каких опасностях в социальных сетях вы могли подозревать
Психология
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Абаскаль не собирается уходить даже после провала, а Педро — супер и уровень Малкома. Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит» в Кубке России
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada