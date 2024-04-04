Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Ученые обнаружили, что тексты песен стали хуже
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:35

1 мин.

Ученые обнаружили, что тексты песен стали хуже

Мария Маковей
Автор
Девушка слушает музыку.
Фото Riska/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Австрийские ученые проанализировали 12 тысяч песен на английском языке разного жанра и пришли к выводу, что за последние 40 лет песенные тексты стали проще, агрессивнее и однообразнее. В большом количестве появились слова «мой» и «я», что делает песни слишком обобщенными, передает журнал Scientific Reports.

Исследователь Эва Цангель считает, что это явление связано с изменениями в музыкальной индустрии — с переходом от продажи виниловых пластинок к современным платформам прослушивания музыки.

Кроме того, ученые подтвердили, что количество положительных и веселых текстов уменьшилось, а количество негативных эмоций, таких как гнев, отвращение или печаль, увеличилось. Также Цангель добавила, что рэп стал более гневным в сравнении с другими жанрами.

Как провести вечер с&nbsp;пользой: 3 психологические игры для самореализации и&nbsp;достатка. Как провести вечер с пользой: 3 настольные игры для самореализации и заработка
Развлечения
3
0
Новости холдинга
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
«Его катание, его руки, бросок... Это безумие!». Американцы восторгаются новым рекордом русского бомбардира «Тампы» Кучерова
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada