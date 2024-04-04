Ученые обнаружили, что тексты песен стали хуже

Австрийские ученые проанализировали 12 тысяч песен на английском языке разного жанра и пришли к выводу, что за последние 40 лет песенные тексты стали проще, агрессивнее и однообразнее. В большом количестве появились слова «мой» и «я», что делает песни слишком обобщенными, передает журнал Scientific Reports.

Исследователь Эва Цангель считает, что это явление связано с изменениями в музыкальной индустрии — с переходом от продажи виниловых пластинок к современным платформам прослушивания музыки.

Кроме того, ученые подтвердили, что количество положительных и веселых текстов уменьшилось, а количество негативных эмоций, таких как гнев, отвращение или печаль, увеличилось. Также Цангель добавила, что рэп стал более гневным в сравнении с другими жанрами.