Психолог назвала 5 книг, которые помогут восстановить отношения

Практикующий психолог и бизнес-коуч Юлии Керецман специально для «СЭ» рассказала, что на тему счастливых отношений издано уже тысячи трудов. «Казалось бы, что такого могут рассказать нам авторы, чего мы сами еще не пробовали сделать? Вопрос спорный. Сегодняшняя подборка книг способна бросить спасательный круг утопающим отношениям и помочь вернуть в них былую любовь и страсть», — пояснила эксперт.

Топ-5, по версии Юлии Керецман, открывает произведение Барбары и Аллана Пиза «Язык взаимоотношений (мужчина и женщина)». Ее авторы в простой и юмористической манере разъясняют читателям, что психологические и физиологические различия между мужчинами и женщинами — совсем не повод для конфликтных взаимоотношений. «Именно эти различия делают нас уникальными и неповторимыми. Нам всего лишь необходимо научиться правильно их воспринимать. Рекомендуется к прочтению всем молодым людям, готовящимся создать семью или уже вступившим в брак», — подчеркнула психолог.

Следующий бестселлер — «Поступай как женщина, думай, как мужчина» Стива Харви. Автор аккуратно и последовательно расшифровывает поведенческие манеры мужчин разного типа, подсказывая женщинам, как правильно вести себя в той или иной ситуации. «Эта книга — бесценная кладезь знаний, в которой на одной полке аккуратно сложены мысли мужчин и советы женщинам по поводу множества наболевших вопросов: каковы истинные намерения партнера, как не попасть в ловушку абьюзера, что мужчина ждет от отношений и самый главный — почему мужчины изменяют», — рассказала Юлия Керецман и посоветовала книгу женщинам, повторяющим одни и те же ошибки в отношениях с разными мужчинами.

Еще одна уникальная книга, рекомендуемая экспертом, — «Пять языков любви», автор Гэри Чепмен. Произведение призвано научить пониманию не только своего языка, но и языка партнера. «Вспомните, случалось ли, что партнер приходит жутко уставший с работы, а вы начинаете рассказывать ему о сплетнях с подружкой? А может однажды вы чувствовали острую необходимость в его внимании, а он договорился провести вечер с друзьями в баре? Собранные здесь знания и примеры научат правильно выражать свои потребности и помогут понять истинные желания партнера», — пояснила Юлия Керецман. По ее словам, книга построена на идее, что сначала человек должен найти и понять себя, свои желания и ожидания, и только после этого он будет способен выражать свою любовь партнеру. Эта информация полезна женщинам и мужчинам до момента начала серьезных отношений.

Также в топ-5 по версии Юлии Керецман вошли еще два произведения: «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь» Сью Джонсона и «Парадокс страсти» соавторства Дина Делиса и Кассандры Филлипс. Первое расскажет о близости и привязанности как базовой потребности всех и каждого, второе рекомендуется к прочтению тем, кто находится в созависимых отношениях.