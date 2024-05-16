Психолог объяснила, как соцсети влияют на отношения

Медицинский психолог Ирина Бабкина считает, что чрезмерное увлечение социальными сетями может негативно отразиться на отношениях. По ее словам, из-за виртуального мира человек теряет огромное количество времени, которое можно провести с партнером.

«Соцсети способны разрушить даже самые крепкие отношения. Они отвлекают партнеров друг от друга. Влюбленные меньше общаются, меньше обмениваются эмоциями. Это прямой путь к безразличию, а потом и к расставанию», — отметила эксперт в эксклюзивной беседе с «СЭ».

Также длительное пребывание в социальных сетях развивает фантазии человека об идеальном партнере. Он видит фотографии счастливых отношений, путешествий, роскоши, у него начинают формироваться завышенные требования к парню или девушке.

«Интернет — это отличная платформа для контроля за партнером. В парах, где есть проблемы, часто возникают конфликты из-за того, что один лайкнул кого-то построннего. У особо ревнивых людей развивается настоящая паранойя, они начинают следить за действиями второй половины, отслеживают подписчиков. Возрастает эмоциональное напряжение, растет недоверие, отношения рушатся», — подчеркнула специалист.

Для развития гармоничных и здоровых отношений психолог рекомендует минимизировать соцсети в паре, больше времени уделять живому общению и совместному времяпрепровождению.