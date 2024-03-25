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Психолог рассказала, чем опасен непрерывный просмотр новостной ленты
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:00

1 мин.

Психолог рассказала, чем опасен непрерывный просмотр новостной ленты

Мария Маковей
Автор
Девушка сидит в телефоне.
Фото mihailomilovanovic/istockphoto.com
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Психолог Лилия Шувалова настоятельно рекомендует прекратить бездумно листать новостную ленту. По ее словам, это приводит к появлению тревожности, страха и непонимания.

Эксперт в разговоре с «СЭ» отметила, что интернет пестрит различной информацией, достоверность которой нередко вызывает сомнение. Поэтому человеку необходимо определить, сколько раз в день и с каких новостных каналов (их должно быть не больше трех) он получает информацию.

«При этом просмотр вечерних новостей должен происходить не перед сном, а за несколько часов до сна, чтобы нервная система могла успокоиться», — добавила психолог.

Кроме того, Шувалова рекомендует соблюдать цифровую гигиену и убрать токсичные коммуникации из жизни. Это поможет минимизировать риски появления тревожности и стресса.

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