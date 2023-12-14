Психолог рассказала, как чаепитие помогает снять стресс

Сегодня, 16:05
Эксклюзивно для «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, как чаепитие может помочь справиться со стрессом.
«Чай снимает стресс несколькими способами. Например, благодаря кофеину, который повышает настроение и заряжает энергией. Также в чае содержится теанин — аминокислота, обладающая расслабляющим действием. Давайте не забывать и про всем известные антиоксиданты, которыми так богат напиток», — рассказала врач.
По словам эксперта, большую роль в снятии стресса играет и сам ритуал чаепития. Человек погружается в процесс и забывает о повседневных проблемах и заботах.
«Британские ученые даже провели исследование и выяснили, что одна чашка чая в день снимает стресс на 4%, а чаепитие — почти на 25%», — добавила психолог.
Ирина Бабкина советует хотя бы раз в день уделять время чайной церемонии, достаточно 10 минут.
«После работы или в обеденный перерыв заварите чашечку любимого чая, выберите тихое местечко, отложите подальше телефон и просто насладитесь ароматом и вкусом напитка», — подытожила доктор.