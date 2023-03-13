Психолог рассказала, как понять, что у ребенка проблемы в школе

Психолог-консультант Анна Мусаханова рассказала «СЭ», что нередко отклоняющееся поведение выступает реакцией на то, что ребенку в школе сложно или слишком легко и скучно. Наблюдайте! Включенный родитель это сразу заметит. «Важно понять, что в чем причина плохого поведения. За прогулами, плохой учебой, грубостью всегда стоит боль, ее нужно идентифицировать», — пояснила эксперт.

Анна Мусаханова порекомендовала поговорить и добиться откровенности через диалог. Однако, если доверия со стороны ребенка нет — делится он не станет и может закрыться еще больше.

Как говорить с ребенком о проблемах в школе, читайте в полной версии материала в «СЭ».