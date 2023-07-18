Психолог рассказала, как уберечь близких от суицида

12 июля на YouTube-канале Республиканского центра здоровья и медицинской профилактики Коми «Здоров11» вышел ролик о том, какие признаки могут говорить о суицидальных наклонностях, и о том, что близкому человеку может быть необходима помощь.

Медицинский психолог республиканской психиатрической больницы Оксана Костромина рассказала, что надо быть внимательным к таким признакам, как сообщения о чувстве беспомощности и безнадежности, шутки о желании умереть или нежелании жить, фиксация на теме смерти, речь при этом у человека медленная, вялотекущая, невыразительная (словесные признаки). Или человеку сложно контролировать свои эмоции, они меняются часто и быстро — от отчаяния до эйфории и наоборот (эмоциональные признаки).

Также к ярким признакам, предваряющим суицид, относятся внезапные и немотивированные изменения, из-за которых человек отдаляется от значимых для него людей или важной деятельности: подготовка к акту самоубийства, сообщения друзьям о принятом решении, символичное прощание в виде раздачи вещей, агрессивное, антисоциальное поведение, склонность к рискованным действиям, возможно, употребление алкоголя и наркотиков (поведенческие). У детей и подростков важно обращать внимание на снижение успеваемости, пропуск занятий и домашних заданий, странные игры в интернете, на их теле могут появляться царапины и порезы.

Психолог Юлия Керецман рассказала СЭ, что нанесение самому себе, своему телу умышленных повреждений может и не иметь суицидальных намерений. «Это может быть нанесение порезов, ожоги, ушибы, удары или другие способы причинения себе физического вреда. У этого явления даже есть название — сэлф-харм», — пояснила специалист.

Наиболее этому подвержены подростки и молодежь, люди с психическими расстройствами, испытывающие одиночество или пережившие травматические события. «Сэлф-харм — это своеобразный способ этих людей справляться с проблемами или эмоциональной болью, который лишь временно облегчает состояние, но не решает проблем. Поэтому крайне важна помощь специалиста», — заключила Юлия Керецман.

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