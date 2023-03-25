Стилист объяснила, как правильно уложить челку

Стилист-парикмахер, основатель студии красоты Любовь Варижук специально для «СЭ» рассказала, как правильно носить челку. «Челка способна легко и эффективно изменить образ. Она может добавить взгляду мягкости и женственности, сделать его более ярким и запоминающимся. Однако, чтобы челка выглядела идеально, нужно учесть несколько моментов», — пояснила эксперт.

По словам стилиста, самый простой способ уложить челку — использовать фен. «Вы можете высушить ее, направляя поток воздуха сверху вниз, с помощью круглой щетки или щетки-фена. Если волосы слишком пушистые или прямые, используйте выпрямитель для получения более гладкого и ровного эффекта», — посоветовала Любовь Варижук.

Обладательницам кудрявых и вьющихся волос стилист предложила воспользоваться гелем или воском для придания челке формы и текстуры. «Нанесите небольшое количество продукта на кончики пальцев и распределите его равномерно по всей длине челки, придавая ей желаемую форму», — пояснила Любовь Варижук. Чтобы увеличить объем и придать челке текстуру, она порекомендовала использовать сухой шампунь: «Нанесите его на корни и потрите волосы пальцами». Если у вас длинная челка, попробуйте придать ей легкие волны с помощью бигудей. «Оставьте их на несколько минут, а затем аккуратно снимите. После этого можно уложить волосы руками или феном», — резюмировала стилист-парикмахер.

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