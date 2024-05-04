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Тревел-блогер рассказал, где посмотреть на сафари в Замбии
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:45

1 мин.

Тревел-блогер рассказал, где посмотреть на сафари в Замбии

Мария Маковей
Автор
Леопард сидит на дереве
Фото Philip Thurston/istockphoto.com
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Тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук при посещении Замбии рекомендует отправиться в национальный парк Южная Луангва. По его словам, посетителей парка ждет огромное разнообразие животных и отличный сервис. Кроме того, есть ориентировки по поиску локации того или иного вида зверя.

Также можно покататься или пойти в пешеходное сафари, посмотреть на животных с очень близкого расстояния или отправиться смотреть на диких зверей ночью.

«С утра и поздним вечером можно встретить бегемотов, которые бродят между бунгало. Отгоняет их специально обученный человек», — отметил эксперт в разговоре с «СЭ».

Однако добраться до Замбии можно поездом или на машине через границу с другими странами: Танзанией, Малави, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией, Анголой и Конго. Прямых сообщений с Россией нет. Кроме того, поезд идет около двух суток, а стоимость дороги обойдется в 130 тысяч с человека. И это минимальная сумма.

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