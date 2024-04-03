В российском городе хотят назвать улицу в честь Райана Гослинга

Житель Кирова Даниил Домрачев запустил в сеть петицию о переименовании улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как сказал Даниил, идея изменить название улицы возникла у него из-за осознания «абсурдности». По словам активиста, назвать самую длинную улицу в Кирове именем Феликса Дзержинского было ошибкой, так как революционер «никогда не любил Вятку и в страхе сбежал из нее в 1899 году, купаясь в Каме».

Кроме того, Дзержинский был атеистом, а по улице, названной в его честь, регулярно проводят крестный ход, говорит Домрачев. Активист уверен, что кандидатура канадского актера больше подходит, так как Гослинг — христианин, который пользуется невероятной популярностью в России.