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Улица Райана Гослинга в России: в каком городе появится, петиция
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:00

1 мин.

В российском городе хотят назвать улицу в честь Райана Гослинга

Мария Маковей
Автор
Актер Райан Гослинг
Фото Кадр из фильма «Драйв»
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Житель Кирова Даниил Домрачев запустил в сеть петицию о переименовании улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как сказал Даниил, идея изменить название улицы возникла у него из-за осознания «абсурдности». По словам активиста, назвать самую длинную улицу в Кирове именем Феликса Дзержинского было ошибкой, так как революционер «никогда не любил Вятку и в страхе сбежал из нее в 1899 году, купаясь в Каме».

Кроме того, Дзержинский был атеистом, а по улице, названной в его честь, регулярно проводят крестный ход, говорит Домрачев. Активист уверен, что кандидатура канадского актера больше подходит, так как Гослинг — христианин, который пользуется невероятной популярностью в России.

«А вообще я больше всего на свете хочу вернуть историческое название Вятке», — заключил кировчанин.

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