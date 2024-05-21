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В Москве состоялся «Полумарафон здоровья с доктором Шишониным»
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

1 мин.

В Москве состоялся «Полумарафон здоровья с доктором Шишониным»

Мария Маковей
Автор
«Полумарафон здоровья с доктором Шишониным»
Фото Пресс-служба «Полумарафона здоровья с доктором Шишониным»
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18 мая прошел «Полумарафон здоровья с доктором Шишониным», в котором приняли участие более 500 человек. Маршрут прогулки проходил через восемь живописных и благоустроенных районов Юго-Западного округа Москвы.

Помимо 23-километровой дистанции, участников мероприятия ждали интересные лекции, музыкальные развлекательные программы, концерты самодеятельных танцевальных коллективов округа. Также с мастер-классами выступил кандидат медицинских наук, руководитель автономной некоммерческой организации «Медицина здоровья» Александр Шишонин.

«Гиподинамия отрицательно влияет не только на работу мышц, суставов, дыхательную систему и обмен веществ, но и на деятельность нервной системы. Физическая активность является одним из важнейших показателей здоровья детей и подростков, поэтому ее систематичность будет способствовать воспитанию здорового поколения, и сегодня мы собрались для того, чтобы сделать шаг навстречу здоровью», — подчеркнул Александр Шишонин на церемонии торжественного открытия полумарафона.

Стоит отметить, что все гости были обеспечены питанием. Так в благоустроенном парке 70-летия Победы в Черемушкинском районе была организована полевая кухня, что придало участникам сил пройти весь маршрут. Завершилось мероприятие концертом в сквере Олимпийских чемпионов.

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