В Российских городах появились курсы красоты и стиля для пенсионеров

Не так давно проект «Московское долголетие» запустил курсы по фейсфитнесу и уходу за кожей для пенсионеров, призванные вернуть им молодость и избавить от морщин. Конечно, чудес никто не ожидает, но тема стала довольно популярной. Причем настолько, что уже вышла на федеральный уровень в рамках проекта «Российское долголетие» .

Школа имиджа и стиля для женщин в возрасте 55+ в Тюмени получила название «Элегантный возраст». В ней преподают правила ухода за собой, макияжа, этикета, модельной походки, прически, маникюра и подбора гардероба. Еженедельно проводятся онлайн-лекции и практические мастер-классы. Это курсы, превращающие дам не просто в красавиц, но и в бьюти-волонтеров. Дело в том, что, пройдя обучение, они радуют не только себя, но и помогают сверстницам ознакомиться с новыми трендами.