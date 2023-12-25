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Что делать, если нет новогоднего настроения, и как его поднять
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:00

6 мин.

Как зарядиться новогодним настроением: инструкция от психолога

Мария Маковей
Автор
Ирина Бабкина
Медицинский психолог
Пара радуется новому году.
Фото AleksandarNakic/istockphoto.com
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Многим людям с каждым годом все сложнее почувствовать новогоднее настроение. Привычные с детства праздничные ритуалы больше не вызывают восторга, подготовка к застолью превращается в рутину, а еще бешеная нагрузка на работе, ненаряженная елка и неупакованные подарки. Но выход есть!

Вместе с медицинским психологом Ириной Бабкиной подготовили для вас краткую инструкцию по заряду новогодним настроением.

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Почему нет новогоднего настроения

У большинства новогодняя пора выглядит так: за несколько дней до праздника люди закрывают дедлайны, суетятся, бегают по магазинам, готовят праздничный стол, ищут подарки. Как итог — чрезмерная усталость и желание поскорее отдохнуть. О праздничном настроении тут и речи нет.

Еще один виновник отсутствия новогоднего настроения — обманутые ожидания. Кто-то ждет, что праздник пройдет, как в детстве: вы делаете подарок родителям своими руками, папа идет за елкой, а мама печет пирог. Но, увы, такого уже не будет. Теперь мама, которая готовит праздничный ужин, — это вы.

Девушка в одиночестве лежит на диване
Фото Olga Yefimova/istockphoto.com

Также многие возлагают чрезмерные надежды на новогоднее чудо. Верят, что после боя курантов все проблемы исчезнут, жизнь начнется заново, но это не так. Только человек может исполнить собственные желания.

Могут быть более серьезные причины — страх будущего и неопределенности, особенно в периоды повышенной стрессовой нагрузки.

Невозможность радоваться празднику может быть симптомом депрессии, тревожного расстройства, психоэмоционального выгорания.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

К распространенной причине отсутствия праздничного настроя можно отнести одиночество. Перед Новым годом оно особенно сильно чувствуется.

Как создать новогоднее настроение

Праздничное настроение — это источник положительных эмоций и дополнительный стимул к ресурсу и развитию. Верьте, что все возможно, и не бойтесь мечтать, все это мотивирует на достижение целей.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Шаг №1 — Уберитесь в доме

Чистота в доме влияет на наше психологическое состояние, так как во время уборки вырабатываются дофамин, серотонин и эндорфин.

Женщина убирается в доме перед Новым годом
Фото Halfpoint/istockphoto.com

Именно они отвечают за хорошее настроение и называются «гормонами радости».

Во время наведения порядка и украшения дома мы избавляемся от ненужного хлама и испытываем чувство, словно начинаем жизнь «с чистого листа».
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Кроме того, жилище становится красивее и чище. В нем хочется отдохнуть, расслабиться, настроиться на положительный лад.

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Шаг № 2 — Отдохните и уберите лишние мысли из головы

После тщательной уборки в доме необходимо навести порядок и в собственной голове, а потом отдохнуть. Выделите себе хотя бы несколько часов, чтобы посидеть, подумать, проанализировать уходящий год.

Девушка слушает музыку лежа на полу
Фото Pheelings Media/istockphoto.com

Можете выписать позитивные события и моменты, достижения, честно ответить себе на волнующие вопросы. Уберите негатив, который тянет назад, скажите вслух: «Я начинаю новый год с чистого листа и отпускаю все плохие моменты в жизни, я полностью свободен/свободна!»

Шаг № 3 — Нарядите елку и украсьте дом

Семья украшает елку
Фото jacoblund/istockphoto.com

Когда в квартире и голове чисто, самое время окружить себя атрибутами праздничной атмосферы. Поставьте красивую елку, украсьте ее. Идеально, если сделаете это вместе с семьей — эти драгоценные минуты запоминаются на всю жизнь.

В такие моменты нужно отключить перфекционизм. Никто не участвует в конкурсе на лучшую елку, ругаться и делать замечания родным, что они не там повесили елочную игрушку, не надо. Лучше пошутите, угостите их чашечкой ароматного чая.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Если вы живете один, то украшать елку и дом можно под новогодние песни, фильмы или устроить вечеринку вместе с друзьями. Легкие закуски, вкусные напитки, яркая мишура, елочные игрушки, веселая музыка и совместное времяпрепровождение с близкими точно подарят заряд новогоднего настроения.

Шаг № 4 — Погуляйте по городу

Не спешите сразу после тяжелого рабочего дня бежать домой, готовить ужин, а после него укрываться одеялом и смотреть сериал. Насладитесь атмосферой городского Нового года.

Девушка на новогоднем катке
Фото Iuliia Pilipeichenko/Iuliia Pilipeichenko

Выпейте чашечку теплого глинтвейна, купите теплые носочки или варежки на новогодней ярмарке, покатайтесь на коньках.

Шаг № 5 — Не сидите дома

Предновогодняя пора — это время, когда различные заведения устраивают тематические вечеринки.

Девушка танцует
Фото South_agency/istockphoto.com

Позовите друзей и пойдите в театр на новогоднее представление, сходите в ресторан с живой музыкой, клуб.

Танцуйте! Известно, что танцы оказывают положительное воздействие на психическое состояние человека. Они способствуют выработке эндорфинов, улучшают настроение, помогают бороться со стрессами, депрессиями и нервозностью.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Шаг № 6 — Сделайте доброе дело

Новый год — это повод порадовать не только себя и близких, но и тех, кому действительно нужна помощь.

Девочка держит новогодний подарок в руках
Фото StefaNikolic/istockphoto.com

Например, вы можете помочь приюту животных, дому престарелых или подготовить небольшие подарки для детей из детских домов.

Каждый человек, сделавший доброе дело, не только меняет мир вокруг, но и повышает ощущение собственных сил и способностей. Он чувствует прилив энергии и удовлетворения.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Шаг № 7 — Смотрите новогодние фильмы

Психологи давно используют в практике кинотерапию. Она помогает человеку установить связь между сюжетом, персонажами фильма и собственной жизнью. Во время просмотра зритель знакомится со своими чувствами с другого ракурса. Все это помогает развить способность искренне выражать эмоции и формирует позитивное мышление.

Девушка смотрит новогодние фильмы
Фото Ksenia Shestakova/istockphoto.com

Вы можете начать утро с новогодней песни, например, из известного и всеми любимого мультфильма «Зима в Простоквашино», а вечером посмотреть «Один дома».

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Шаг № 8 — Купите и красиво упакуйте подарки

Для посещения магазинов лучше выбирать непопулярное время — утро. Либо можно воспользоваться самым простым вариантом — онлайн-магазинами.

Девушка упаковывает новогодние подарки
Фото LordHenriVoton/istockphoto.com

Включите новогоднюю музыку, подготовьте красивую упаковочную бумагу, свечи, еловые веточки, включите гирлянду, заварите чашечку ароматного чая с имбирем и апельсином или сварите какао и наслаждайтесь процессом.

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