Как зарядиться новогодним настроением: инструкция от психолога

Многим людям с каждым годом все сложнее почувствовать новогоднее настроение. Привычные с детства праздничные ритуалы больше не вызывают восторга, подготовка к застолью превращается в рутину, а еще бешеная нагрузка на работе, ненаряженная елка и неупакованные подарки. Но выход есть!
Вместе с медицинским психологом Ириной Бабкиной подготовили для вас краткую инструкцию по заряду новогодним настроением.
У большинства новогодняя пора выглядит так: за несколько дней до праздника люди закрывают дедлайны, суетятся, бегают по магазинам, готовят праздничный стол, ищут подарки. Как итог — чрезмерная усталость и желание поскорее отдохнуть. О праздничном настроении тут и речи нет.
Еще один виновник отсутствия новогоднего настроения — обманутые ожидания. Кто-то ждет, что праздник пройдет, как в детстве: вы делаете подарок родителям своими руками, папа идет за елкой, а мама печет пирог. Но, увы, такого уже не будет. Теперь мама, которая готовит праздничный ужин, — это вы.
Также многие возлагают чрезмерные надежды на новогоднее чудо. Верят, что после боя курантов все проблемы исчезнут, жизнь начнется заново, но это не так. Только человек может исполнить собственные желания.
Могут быть более серьезные причины — страх будущего и неопределенности, особенно в периоды повышенной стрессовой нагрузки.
К распространенной причине отсутствия праздничного настроя можно отнести одиночество. Перед Новым годом оно особенно сильно чувствуется.
Праздничное настроение — это источник положительных эмоций и дополнительный стимул к ресурсу и развитию. Верьте, что все возможно, и не бойтесь мечтать, все это мотивирует на достижение целей.
Чистота в доме влияет на наше психологическое состояние, так как во время уборки вырабатываются дофамин, серотонин и эндорфин.
Именно они отвечают за хорошее настроение и называются «гормонами радости».
Во время наведения порядка и украшения дома мы избавляемся от ненужного хлама и испытываем чувство, словно начинаем жизнь «с чистого листа».
Кроме того, жилище становится красивее и чище. В нем хочется отдохнуть, расслабиться, настроиться на положительный лад.
После тщательной уборки в доме необходимо навести порядок и в собственной голове, а потом отдохнуть. Выделите себе хотя бы несколько часов, чтобы посидеть, подумать, проанализировать уходящий год.
Можете выписать позитивные события и моменты, достижения, честно ответить себе на волнующие вопросы. Уберите негатив, который тянет назад, скажите вслух: «Я начинаю новый год с чистого листа и отпускаю все плохие моменты в жизни, я полностью свободен/свободна!»
Когда в квартире и голове чисто, самое время окружить себя атрибутами праздничной атмосферы. Поставьте красивую елку, украсьте ее. Идеально, если сделаете это вместе с семьей — эти драгоценные минуты запоминаются на всю жизнь.
В такие моменты нужно отключить перфекционизм. Никто не участвует в конкурсе на лучшую елку, ругаться и делать замечания родным, что они не там повесили елочную игрушку, не надо. Лучше пошутите, угостите их чашечкой ароматного чая.
Если вы живете один, то украшать елку и дом можно под новогодние песни, фильмы или устроить вечеринку вместе с друзьями. Легкие закуски, вкусные напитки, яркая мишура, елочные игрушки, веселая музыка и совместное времяпрепровождение с близкими точно подарят заряд новогоднего настроения.
Не спешите сразу после тяжелого рабочего дня бежать домой, готовить ужин, а после него укрываться одеялом и смотреть сериал. Насладитесь атмосферой городского Нового года.
Выпейте чашечку теплого глинтвейна, купите теплые носочки или варежки на новогодней ярмарке, покатайтесь на коньках.
Предновогодняя пора — это время, когда различные заведения устраивают тематические вечеринки.
Позовите друзей и пойдите в театр на новогоднее представление, сходите в ресторан с живой музыкой, клуб.
Танцуйте! Известно, что танцы оказывают положительное воздействие на психическое состояние человека. Они способствуют выработке эндорфинов, улучшают настроение, помогают бороться со стрессами, депрессиями и нервозностью.
Новый год — это повод порадовать не только себя и близких, но и тех, кому действительно нужна помощь.
Например, вы можете помочь приюту животных, дому престарелых или подготовить небольшие подарки для детей из детских домов.
Каждый человек, сделавший доброе дело, не только меняет мир вокруг, но и повышает ощущение собственных сил и способностей. Он чувствует прилив энергии и удовлетворения.
Психологи давно используют в практике кинотерапию. Она помогает человеку установить связь между сюжетом, персонажами фильма и собственной жизнью. Во время просмотра зритель знакомится со своими чувствами с другого ракурса. Все это помогает развить способность искренне выражать эмоции и формирует позитивное мышление.
Вы можете начать утро с новогодней песни, например, из известного и всеми любимого мультфильма «Зима в Простоквашино», а вечером посмотреть «Один дома».
Для посещения магазинов лучше выбирать непопулярное время — утро. Либо можно воспользоваться самым простым вариантом — онлайн-магазинами.
Включите новогоднюю музыку, подготовьте красивую упаковочную бумагу, свечи, еловые веточки, включите гирлянду, заварите чашечку ароматного чая с имбирем и апельсином или сварите какао и наслаждайтесь процессом.