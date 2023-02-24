Как выглядеть худее с помощью одежды? 5 советов от стилиста

Сегодня, 21:00
Соблюдение определенных правил поможет выглядеть стройнее без изнуряющих тренировок и жестких диет. Конечно, вы не сможете выглядеть на пять размеров меньше, а вот на один — вполне.
Главный принцип в «похудении» с помощью одежды — отвести внимание от проблемной зоны. Например, большие бедра помогут скрыть брюки или юбка свободного силуэта. Можно увести акцент, наоборот, на более выгодную часть тела: добавить объема, драпировок, принта. Вместе со стилистом рассказываем, как с помощью несложных стилистических решений выглядеть стройнее.
Если вы хотите произвести незабываемое впечатление своей утонченной фигурой, лучше всего обратить внимание на монолуки. Образ в одном цвете или растяжке оттенков немного «вытянет» вас: так не будет четкой грани между низом и верхом.
Из оттенков следует обратить внимание на бежевый, карамельный, темно-коричневый и черный — они всегда будут смотреться беспроигрышно!
А вот контрастные наряды, наоборот, дробят силуэт. И даже очень худая и высокая девушка может смотреться приземисто.
Советское правило двух цветов обуви в гардеробе — светлого и темного — давно не работает. Чтобы выглядеть немного худее, нужно подбирать обувь в соответствии с тоном брюк, колготок или кожи. Такой эффект удлинит силуэт и «уменьшит» вас.
Кстати, низким девушкам не стоит ходить на туфлях с огромным каблуком — так нарушаются пропорции. А вот с туфлями на среднем каблуке вы сможете добиться желаемого «стройнящего» эффекта.
В образах лучше не использовать юбки, платья, пальто, которые заканчиваются ровно по горизонтали, то есть по линии колен. Это только укоротит вас и сделает больше.
В случае с платьями и юбками остановите выбор на длине выше уровня колен или ниже. Наиболее выигрышно будет смотреться платье-футляр или юбка-карандаш.
Пальто же следует выбирать длиной строго ниже колен — так вытягивается фигура. А вот длину макси лучше избегать в любой одежде.
Если хотите поэкспериментировать, то попробуйте надеть юбку с разрезами, бахромой или асимметрией. Все это нивелируют эффект дробленого силуэта и визуально стройнит.
Заправляйте топы в брюки или юбку — так визуально удлините ноги. Попробуйте надевать юбки, шорты, брюки и джинсы с завышенной талией. Тоже визуально вытянетесь.
Но будьте осторожнее с бриджами и укороченными моделями — так можно получить обратный эффект.
Аксессуары обычно та часть образа, которую все недооценивают. А зря. Ведь именно они могут испортить даже самый продуманный комплект.
Каждый день на работу, на прогулку или на вечеринку мы берем с собой сумки. Здесь важно соблюдать пропорции. Огромные сумки визуально уменьшают фигуру, но могут чересчур отвлекать внимание на себя. А слишком маленькие сумочки, наоборот, создают впечатление, будто вы больше, чем есть на самом деле. «Безопаснее» всего выбирать варианты среднего размера.
Тренд последних пару лет — громоздкие украшения. Однако не стоит слепо следовать всем новшествам в моде. Крупные серьги или подвески только сделают вас крупнее.
Небольшие продолговатые сережки и чокеры будут смотреться более выигрышно и стильно.
Незаменимая вещь зимой — шарф. Отдавайте предпочтение длинным и широким вариантам. И когда наденете, не забудьте завязать его так, чтобы конец смотрел вертикально вниз. Здесь снова работает правило вертикали. Конечно, сезон вечных холодов заканчивается, но зато в следующем году вы уже будете знать все секреты «худого» образа.
Как видите, правила довольно простые, поэтому соблюдать эти маленькие хитрости будет несложно.
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