0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 21:00

Как выглядеть худее с помощью одежды? 5 советов от стилиста

Ксения Антонова
Журналист
Аби Гаджиева
Стилист
Стильная девушка.
Фото Freepik/lookstudio
Telegram Дзен
Они помогут быстро и безопасно «сбросить» пару кило.

Соблюдение определенных правил поможет выглядеть стройнее без изнуряющих тренировок и жестких диет. Конечно, вы не сможете выглядеть на пять размеров меньше, а вот на один — вполне.

Главный принцип в «похудении» с помощью одежды — отвести внимание от проблемной зоны. Например, большие бедра помогут скрыть брюки или юбка свободного силуэта. Можно увести акцент, наоборот, на более выгодную часть тела: добавить объема, драпировок, принта. Вместе со стилистом рассказываем, как с помощью несложных стилистических решений выглядеть стройнее.

Стильный мужчина. 8 ошибок в стиле, которые допускают мужчины

Монохромные образы

Если вы хотите произвести незабываемое впечатление своей утонченной фигурой, лучше всего обратить внимание на монолуки. Образ в одном цвете или растяжке оттенков немного «вытянет» вас: так не будет четкой грани между низом и верхом.

Из оттенков следует обратить внимание на бежевый, карамельный, темно-коричневый и черный — они всегда будут смотреться беспроигрышно!

А вот контрастные наряды, наоборот, дробят силуэт. И даже очень худая и высокая девушка может смотреться приземисто.

Обувь в тон

Советское правило двух цветов обуви в гардеробе — светлого и темного — давно не работает. Чтобы выглядеть немного худее, нужно подбирать обувь в соответствии с тоном брюк, колготок или кожи. Такой эффект удлинит силуэт и «уменьшит» вас.

Обувь в тон платью. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Кстати, низким девушкам не стоит ходить на туфлях с огромным каблуком — так нарушаются пропорции. А вот с туфлями на среднем каблуке вы сможете добиться желаемого «стройнящего» эффекта.

Правильная длина

В образах лучше не использовать юбки, платья, пальто, которые заканчиваются ровно по горизонтали, то есть по линии колен. Это только укоротит вас и сделает больше.

В случае с платьями и юбками остановите выбор на длине выше уровня колен или ниже. Наиболее выигрышно будет смотреться платье-футляр или юбка-карандаш.

Пальто же следует выбирать длиной строго ниже колен — так вытягивается фигура. А вот длину макси лучше избегать в любой одежде.

Если хотите поэкспериментировать, то попробуйте надеть юбку с разрезами, бахромой или асимметрией. Все это нивелируют эффект дробленого силуэта и визуально стройнит.

Акцент на талию

Заправляйте топы в брюки или юбку — так визуально удлините ноги. Попробуйте надевать юбки, шорты, брюки и джинсы с завышенной талией. Тоже визуально вытянетесь.

Кадр из сериала «Эмили в Париже».

Но будьте осторожнее с бриджами и укороченными моделями — так можно получить обратный эффект.

Правильные аксессуары

Аксессуары обычно та часть образа, которую все недооценивают. А зря. Ведь именно они могут испортить даже самый продуманный комплект.

Сумки

Каждый день на работу, на прогулку или на вечеринку мы берем с собой сумки. Здесь важно соблюдать пропорции. Огромные сумки визуально уменьшают фигуру, но могут чересчур отвлекать внимание на себя. А слишком маленькие сумочки, наоборот, создают впечатление, будто вы больше, чем есть на самом деле. «Безопаснее» всего выбирать варианты среднего размера.

Украшения

Тренд последних пару лет — громоздкие украшения. Однако не стоит слепо следовать всем новшествам в моде. Крупные серьги или подвески только сделают вас крупнее.

Сережки. Фото Unsplash/Kateryna Hliznitsova
Фото Unsplash/Kateryna Hliznitsova

Небольшие продолговатые сережки и чокеры будут смотреться более выигрышно и стильно.

Шарфы

Незаменимая вещь зимой — шарф. Отдавайте предпочтение длинным и широким вариантам. И когда наденете, не забудьте завязать его так, чтобы конец смотрел вертикально вниз. Здесь снова работает правило вертикали. Конечно, сезон вечных холодов заканчивается, но зато в следующем году вы уже будете знать все секреты «худого» образа.

Зимой важно одеваться тепло. Как одеваться зимой, чтобы не заболеть? Отвечает врач

Как видите, правила довольно простые, поэтому соблюдать эти маленькие хитрости будет несложно.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мода
Экипировка
1
0
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

7 идей, куда отправиться на длинные выходные в России