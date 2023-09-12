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Сегодня, 07:00

Что посмотреть в Ярославле за выходные

Елена Шелехова
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
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Проверка фактов

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Парк в Ярославле
Фото istockphoto.com/Andrey Nikitin
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Столица Золотого кольца, отметившая 1013 лет со дня основания. Город, весь исторический центр которого включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тут прекрасно сохранились вековые постройки и витает дух Древней Руси. Уже захотели отправиться на пару дней в Ярославль? Рассказываем, как туда доехать и что посмотреть.

Как добраться

От Москвы до Ярославля почти 270 км, так что путь на личном автомобиле займет порядка 3,5 часов, зато по дороге можно посмотреть Королев, Переславль-Залесский и Ростов Великий. Трасса весьма удобная, а еще, путешествуя на машине, вы сможете без проблем изучить интересные места в окрестностях города.

Если же вам ближе общественный транспорт, самый удобный способ попасть в Ярославль — сесть на поезд, отправляющийся с Ярославского вокзала. Минимальное время в пути — три часа, цены на билет в одну сторону начинаются от 725 рублей.

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Кроме того, в городе расположен аэропорт, но рейсов из столицы очень мало, самолеты летают только по понедельникам и средам. Зато можно с комфортом долететь из Сочи, Перми и Казани.

Что посмотреть в городе

Ярославль — красивый и древний город, бывший свидетелем событий, о которых многие читали в школьных учебниках истории. Именно здесь собиралось народное ополчение Минина и Пожарского, тут же нашли рукопись «Слова о полку Игореве». В городе приятно даже просто гулять по улицам, внимательно глядя по сторонам, — почти каждое здание хранит в себе воспоминания.

Ярославский музей-заповедник

Это место еще называют Ярославским кремлем — и, конечно, оно обязательно к посещению. Музей находится на территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря с белокаменными стенами и башнями, который и правда немного похож на крепость. Тут можно посетить самое старое здание в городе, сохранившееся до наших времен, — Спасо-Преображенский собор построен еще в XVI веке. Интересны и другие церкви: Воскресенская, Введенская и Ярославских чудотворцев.

Храм в ярославском музее-заповеднике
Фото istockphoto.com/:Lenorlux

Стоит зайти и в сам музей, где можно узнать об истории города. Осмотрите коллекцию древних рукописей и икон и проведите некоторое время около экспозиции о «Слове о полку Игореве». А лучше всего взять экскурсию с гидом, так точно не пропустите ничего интересного.

Волжская набережная

Эта набережная считается одной из самых красивых в Поволжье. Она состоит из двух уровней: прогуливаясь по верхней, можно увидеть Митрополичьи палаты, построенные аж в XVII веке, красивый Успенский собор, скромную церковь Рождества Христова и еще несколько примечательных зданий. А еще по пути встретятся красивые беседки.

Нижний уровень идет прямо рядом с рекой, и там приятно гулять, любуясь большой водой и иногда отдыхая на лавочках. Тут же расположены кафе, где можно купить кофе навынос и перекусить.

Обязательно загляните на Стрелку — место, где река Которосль впадает в Волгу. Сейчас там разбит красивый парк с аллеями, на одной из которых расположен памятник тысячелетию города и камень, отмечающий место, где по преданию и был основан Ярославль (кстати, Ярославом Мудрым — отсюда и название).

Необычные музеи

Конечно, в городе много традиционных галерей и музеев, рассказывающих об интересных фактах из его истории. Но если вам хочется чего-то более необычного — а также если вы путешествуете с детьми — есть в Ярославле несколько мест, которые стоит посетить.

В любом списке достопримечательностей, обязательных к посещению на Золотом кольце, вы найдете музей «Музыка и время». Его открыл Джон Григорьевич Мостославский, иллюзионист и коллекционер необычных антикварных вещей. Основа экспозиции — многочисленные колокольчики, которые Мостославский собирал еще с детства. Также тут можно увидеть множество старинных механизмов — патефоны, граммофоны, шарманки, музыкальные шкатулки. И, конечно, часы. Подгадайте время визита на начало нового часа, чтобы послушать многоголосый перезвон: все экспонаты рабочие.

Любителям современного искусства понравится в Доме Муз, где можно посмотреть на интересные работы российских и зарубежных художников. Экспозиция непостоянная: кураторы регулярно привозят что-то новое и любопытное, так что каждый следующий визит может принести новые впечатления. Здание музея тоже стоит вашего внимания — это краснокирпичный особняк конца XIX века со стрельчатыми арками и готическими окнами.

В самом центре города расположен небольшой музей, который понравится и взрослым, и детям, — «Мой любимый мишка». Тут уютно расположились более семи сотен игрушечных медведей, и их число постоянно растет: гости часто приносят сюда свои любимые игрушки. Помимо обычных плюшевых мишек и коллекционных тедди, тут есть деревянные, металлические и фарфоровые зверюшки — а также нарисованные и вышитые. В общем, рассматривать милых животных можно очень долго.

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Если вам хочется посетить и другие города самого популярного туристического маршрута России, но времени на путешествие пока нет, загляните на шоу-макет «Золотое кольцо». В этом музее на площади в 300 квадратных метров уместились и сам Ярославль, и Кострома, и Ростов, и другие узнаваемые города. Можно заказать экскурсию, а можно самостоятельно ходить по залу и смотреть, как по маленьким рельсам ездят паровозики, а каждые десять минут день сменяется ночью, и на улочках загораются крошечные фонарики. Отдельное развлечение — искать на макете сказочных персонажей и их жилища, например, Бабу-Ягу или замок Кощея.

Что посмотреть в окрестностях

Если успеваете, посетите окрестности Ярославля — там найдется множество интересных и необычных локаций. Расскажем о тех, которые, по нашему мнению, должны обязательно входить в план знакомства с пригородом столицы Золотого кольца.

Село Вятское

Именно так выглядит одна из самых красивых деревень России — Вятское входит в одноименную ассоциацию. Половина из сотни домов тут — памятники архитектуры, датирующиеся XVIII-XIX веками. Кроме того, здесь больше десяти музеев, где можно перенестись назад во времени: например, посмотреть на старинные печатные станки, кухонную утварь и фототехнику начала XX века. Или посетить интересный мастер-класс. Как насчет того, чтобы в качестве сувенира увезти собственную линогравюру?

Село Вятское
Фото istockphoto.com/Borisb17

От Ярославля до Вятского 36 км, их можно преодолеть на машине или автобусе.

Село Карабиха

Здесь когда-то жил поэт Николай Некрасов, а теперь село стало его музеем-заповедником. Можно зайти в барский дом с флигелем и парадным двором, погулять по английскому или французскому парку и заглянуть во фруктовый сад. Кроме того, тут часто устраивают творческие фестивали и вечера, следите за расписанием на официальном сайте — вдруг на даты вашей поездки выпадет что-то интересное.

Добраться до села можно не только на машине, но и на автобусе или маршрутке от автовокзала Ярославля. Расстояние всего 15 км.

Город Мышкин

Мышкин считается самым маленьким городом в Ярославской области — и одним из самых красивых. Тут прекрасно сохранилась атмосфера провинциального купеческого городка начала XIX века. Этому, конечно, способствуют местные жители и администрация — улочки с деревянными домиками содержат в порядке, а еще в Мышкине работает много необычных музеев, от напрашивающегося на существование Музея мыши до музеев льна и валенок.

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Расстояние от Ярославля до Мышкина 100 км, на машине доедете за полтора часа. Или отправляйтесь на автобусе, который отходит от привокзальной площади, тогда дорога займет около двух часов.

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