«Евровидение» — 2024: когда и где пройдет международный конкурс песен

История международного конкурса песен «Евровидение» насчитывает около 70 лет. Впервые его провели в 1956 году в городе Лугано (Швейцария). Организатором конкурса ежегодно выступает Европейский вещательный союз.

В 2024 году мероприятие состоится в 68-й раз. Рассказываем все, что известно о «Евровидении»-2024.

Дата и место проведения

Право принять «Евровидение» в 2024 году получила Швеция, так как в 2023 году победителем конкурса стала шведская певица Лорин. Тогда страна одержала победу в главном песенном конкурсе Европы уже в седьмой раз.

Традиционно «Евровидение» делится на два полуфинала и финал:

Первый полуфинал — 7 мая (вторник).

Второй полуфинал — 9 мая (четверг).

Финал — 11 мая (суббота).

Фото istockphoto.com/Antonio Suarez Vega

В 2024 году международный песенный конкурс пройдет в шведском городе Мальме. Удивительно, но город уже третий раз принимает у себя гостей. «Евровидение» проходило здесь в 1992 и 2013 годах. В другие годы конкурс принимали столица Швеции — Стокгольм (1975, 2000, 2016) и город Гетеборг (1985).

Участники конкурса

В 2000 году организаторы конкурса представили концепцию «Большой четверки», в которую входили Франция, Германия, Испания, Великобритания (позже добавилась Италия и концепция стала называться «Большая пятерка». — прим. ред.). Согласно ей, избранные страны и страна-организатор выступают только в финале, минуя полуфиналы. Однако такие правила не раз подвергались критике, особенно когда «избранные» получали низкие баллы.

Фото Global Look Press

В 2024 году ситуация изменилась. Теперь страны из «Большой пятерки» будут выступать и в полуфиналах. Но они все равно безоговорочно пройдут в финал.

Всего в «Евровидении»-2024 примут участие 37 стран. В первом полуфинале — 15 участников (в том числе Германия, Швеция и Великобритания), во втором полуфинале — 16 участников (в том числе Франция, Италия и Испания). В финал выйдут лишь 26 участников (20 лучших из двух полуфиналов, «Большая пятерка» и страна-организатор).

Главные фавориты «Евровидения» — 2024

1-е место — Хорватия (Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim)

По данным Eurovision World на 7 мая 2024 года фаворитом песенного конкурса считается Хорватия, которая еще никогда не выигрывала «Евровидение». Ее представляет в этом году Марко Пуришич под псевдонимом Baby Lasagna. Он исполнит шутливую песню об экономической эмиграции молодых хорватов под названием Rim Tim Tagi Dim («Рим тим таги дим»). Вероятность триумфа молодого исполнителя эксперты оценили в 30%.

2-место — Швейцария (Nemo — The Code)

На втором месте (16%) расположился швейцарский рэпер Nemo. Он выступит с песней The Code, в которой затрагиваются темы идентичности личности, психического здоровья и поиска своего места в этом мире.

3-е место — Италия (Angelina Mango — La noia)

И замыкает тройку лидеров, по мнению специалистов, Италия (12%). Ее в 2024 году представляет певица Анджелина Манго с песней La noia. В своем творчестве артистка поднимает такие важные темы, как необходимость свободы, любви, важность семьи и ее ценность, тревоги современного поколения.

4-е место — Украина (Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria)

Строчкой ниже расположилась Украина (9%). Ее в этом году представляет рэп-дуэт исполнительницы Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) и певицы-блогера Jerry Heil (Яна Шемаева). Артистки на украинском и английском языках исполнят песню Teresa & Maria («Тереза и Мария») о сильных женщинах.

Фото Jessica Gow, Global Look Press

Кстати, в 2015 году Alyona Alyona записала песню «Врун-Врун» вместе с российской группой «Каста» и Иваном Дорном. А в 2021 году исполнительница заявила о прекращении сотрудничества с музыкантами из России. Поводом стало то, что певицу активно критиковали на родине.

5-место — Ирландия (Bambie Thug — Doomsday Blue)

На пятом месте (6%) расположилась Bambie Thug из Ирландии с антуражным хитом Doomsday Blue. Песня расскажет о разбитом сердце, обмане и боли безответной любви в привычной для нее жесткой манере.

Почему Россия не участвует в «Евровидении -2024»

Впервые Россия приняла участие в конкурсе в 1994 году. Российские исполнители участвовали в «Евровидении» 23 раза, из них 22 раза доходили до финала. В 2008 году Дима Билан одержал победу на конкурсе с песней Believe. В 2021 году Россию представляла Манижа с песней Russian Woman — она заняла девятое место.

25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение». После этого страна сообщила о выходе из EBU. С тех пор Россия не принимает участие в этом музыкальном состязании.