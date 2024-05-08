5 самых громких скандалов на «Евровидении»: фрики, фанаты на сцене и не только

Из года в год на «Евровидении» разгорается все больше скандалов. Большая часть из них связана с политикой, однако случались инциденты, которые никак не касались государственных дел.

Собрали пять самых громких скандалов за последние годы проведения «Евровидения», которые не пересекаются с политическими вопросами международного масштаба.

Фанат на сцене

В 2010 году во время выступления испанского исполнителя Даниеля Дихеса на сцену выпрыгнул зритель. Он пробыл возле певца несколько секунд и даже успел потанцевать, прежде чем его вывела охрана.

Фото кадр видео телеканала RTVE

Нарушителем порядка оказался Джимми Джамп, который стал известен благодаря своим эксцентричным выходкам. Он прославился тем, что часто выбегал на футбольные поля и тем самым прерывал матчи. В какой-то момент чудак решил получить порцию славы на «Евровидении». У него получилось.

Нужно отдать должное певцу Даниелю Дихесу. Он сохранил спокойствие и продолжил свое выступление, хотя номер был под угрозой срыва.

Триумф группы Lordi

Звездный час для финской группы Lordi настал в 2006 году. Их победа на «Евровидении» для всех стала шоком, в том числе и для группы, ведь они могли даже не приехать на конкурс из-за финансовых проблем.

Фото Sean Gallup, Getty Images

Еще во время отборочного тура Lordi подверглись серьезной критике и жесткому давлению. Часть населения Финляндии была против того, чтобы их представляли рокеры в костюмах монстров. А финские религиозные деятели посчитали, что группа Lordi способствует распространению сатанизма. Недовольные граждане даже направили президенту страны письмо с требованием запретить музыкантам ехать на «Евровидение». Тем не менее выступление группы принесло Финляндии первую победу за всю историю ее участия в конкурсе.

В России победа рок-группы Lordi тоже вызвала волну возмущений, особенно у фанатов Димы Билана, который в 2006 году занял второе место на «Евровидении».

Мужчина оголился на сцене конкурса

Во время выступления гостьи «Евровидения» — 2017 Джамалы на сцену выбежал молодой человек с флагом Австралии. Он обежал вокруг певицы, снял с себя штаны и оголил часть тела. Через некоторое время охрана увела дебошира со сцены. Артистка никак не отреагировала на ситуацию.

Фото кадр из трансляции «Евровидения»

Позже выяснилось, что выбежавшим на сцену мужчиной оказался скандально известный пранкер Виталий Седюк, который неоднократно нападал на знаменитостей во время светских мероприятий.

Новые правила

Во время проведения «Евровидения» — 2023 разгорелся серьезный скандал из-за новых правил. Организаторы конкурса хотели вывести всех участников на сцену для объявления результатов.

Фото Jessica Gow, Global Look Press

Однако такое желание вызвало ожесточенное сопротивление у поклонников конкурса, которые заявили, что «Евровидение» становится все больше похоже на дешевое реалити-шоу. В итоге перед полуфиналом новые правила были отменены.

Нашествие фриков

В 2023 году финны снова запомнились зрителям «Евровидения» странным номером. Рэпер Кяарийя вышел на сцену в неоновом топе с обнаженным торсом. Затем исполнитель оседлал танцоров, которые встали перед ним на четвереньки в нарядах из розового латекса.

Фото Vesa Moilanen / IMAGO, Global Look Press

Но больше всего негодования у приверженцев традиционных ценностей в 2023 году вызвали участники группы Let 3 из Хорватии. Фронтмен вышел на сцену в ярком мундире и розовом лаковом плаще. Затем артисты сняли одежду и предстали перед зрителем в одних трусах. При этом образ хорватов дополняли накладные ресницы, накрашенные губы и ногти с красным лаком.