Праздничный салют на 9 мая: где посмотреть в Москве

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9 мая 2024 года Россия отметит 79-ю годовщину победы в Великой отечественной войне. Празднования по традиции завершатся масштабным салютом в 22:00. Обычно шоу длится около десяти минут.
Фейерверк в Москве запускают из нескольких точек, поэтому для того, чтобы на него посмотреть, не обязательно ехать в одно конкретное место. Рассказываем, в каких локациях столицы можно будет увидеть грандиозное пиротехническое шоу в 2024 году.
Эти две точки расположены рядом друг с другом. Они одни из самых популярных для наблюдения за салютом у москвичей и гостей города. Отсюда открывается прекрасный обзор на красочный фейерверк.
В Лужниках лучше всего видно шоу с Лужнецкой набережной. На Воробьевых горах выбирайте смотровую площадку: вход на нее бесплатный.
Все набережные и мосты в Москве — отличные места, чтобы понаблюдать за салютом. Крымский и Пушкинский мосты пользуются большой популярностью из-за своего расположения недалеко от самого центра столицы. Кроме того, они находятся близко к Парку Горького, где на 9 мая каждый год устраивают множество мероприятий. Перед просмотром фейерверка там можно активно провести день.
Понаблюдать за салютом также можно, прогуливаясь на теплоходе по Москве-реке. Один из маршрутов как раз начинается у причала «Крымский мост». Также сесть на теплоход можно на Китай-городе, Кропоткинской, Киевской, Пролетарской и у Москвы-Сити.
Если решите попробовать этот вариант, то о билетах лучше подумать заранее.
Шестиэтажный ЦДМ со смотровой площадкой на самом верху расположен в сердце Москвы. И это делает его прекрасным местом для того, чтобы посмотреть на салют.
Обычно площадка работает до 21:30. Однако в прошлые года 9 мая гости могли попасть на нее как раз к началу фейерверка — достаточно было купить билет. Откроется ли площадка в этом году, можно будет узнать чуть позже на сайте ЦДМ.
Москворецкая набережная — одна из главных площадок, где запускают салют на 9 мая. Красочные залпы гремят между Большим Москворецким мостом и Парящим мостом в Зарядье. Парк расположен в самом центре Москвы, поэтому отсюда можно будет посмотреть салют после прогулки по городу.
Площадка расположена рядом со зданием Президиума Российской академии наук на высоте 60 метров. Отсюда прекрасный обзор не только на фейерверк, но и на саму Москву с нового ракурса. На смотровой площадке РАН собирается не так много зрителей, как на популярных точках вроде Поклонной горы или Ходынского поля, но если хотите занять хорошее место — лучше прийти пораньше.
Эта локация — традиционная точка притяжения жителей и гостей Москвы на 9 мая. В Парке Победы есть чем занять себя и помимо салюта. Здесь расположено множество достопримечательностей, в том числе музей военной техники под открытым небом.
В праздничный день в парке проводят различные мероприятия, в том числе концерты. А после них уже можно посмотреть на пиротехническое шоу. Лучший обзор открывается с аллеи Партизан и с холма у входа.
В этой локации посмотреть на салют можно из любой точки, но особо красочным он будет в отражении зеркального лабиринта — интересного арт-объекта в центре парка. Здесь также можно сделать красивые фотографии на память.
Кроме того, в парке расположено несколько искусственных холмов, с которых также открывается прекрасный вид. Но если захотите посмотреть салют с них, то лучше захватить с собой плед.
На ВДНХ 9 мая можно провести весь день: праздник здесь отмечают с настоящим размахом. В этом году на разных площадках можно будет посмотреть иммерсивные представления, послушать выступления музыкантов и поучаствовать в экскурсиях. А в павильоне «Атом» выставки «Россия» пройдет квест, посвященный Великой Отечественной войне.
Прекрасным завершением дня станет салют. На ВДНХ понаблюдать за ним можно из любой точки.