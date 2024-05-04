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Где посмотреть салют на 9 мая в Москве: лучшие места 2024
Хобби и развлечения

Сегодня, 09:00

4 мин.

Праздничный салют на 9 мая: где посмотреть в Москве

Евгения Блинова
Автор
Фейерверк на 9 мая
Фото istockphoto.com/Totojang
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9 мая 2024 года Россия отметит 79-ю годовщину победы в Великой отечественной войне. Празднования по традиции завершатся масштабным салютом в 22:00. Обычно шоу длится около десяти минут.

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Фейерверк в Москве запускают из нескольких точек, поэтому для того, чтобы на него посмотреть, не обязательно ехать в одно конкретное место. Рассказываем, в каких локациях столицы можно будет увидеть грандиозное пиротехническое шоу в 2024 году.

Лужники и Воробьевы горы

Эти две точки расположены рядом друг с другом. Они одни из самых популярных для наблюдения за салютом у москвичей и гостей города. Отсюда открывается прекрасный обзор на красочный фейерверк.

В Лужниках лучше всего видно шоу с Лужнецкой набережной. На Воробьевых горах выбирайте смотровую площадку: вход на нее бесплатный.

Пушкинский и Крымский мосты

Все набережные и мосты в Москве — отличные места, чтобы понаблюдать за салютом. Крымский и Пушкинский мосты пользуются большой популярностью из-за своего расположения недалеко от самого центра столицы. Кроме того, они находятся близко к Парку Горького, где на 9 мая каждый год устраивают множество мероприятий. Перед просмотром фейерверка там можно активно провести день.

Фото istockphoto.com/Art_rich

Акватория Москвы

Понаблюдать за салютом также можно, прогуливаясь на теплоходе по Москве-реке. Один из маршрутов как раз начинается у причала «Крымский мост». Также сесть на теплоход можно на Китай-городе, Кропоткинской, Киевской, Пролетарской и у Москвы-Сити.

Если решите попробовать этот вариант, то о билетах лучше подумать заранее.

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Центральный Детский Магазин на Лубянке

Шестиэтажный ЦДМ со смотровой площадкой на самом верху расположен в сердце Москвы. И это делает его прекрасным местом для того, чтобы посмотреть на салют.

Обычно площадка работает до 21:30. Однако в прошлые года 9 мая гости могли попасть на нее как раз к началу фейерверка — достаточно было купить билет. Откроется ли площадка в этом году, можно будет узнать чуть позже на сайте ЦДМ.

Парк Зарядье

Москворецкая набережная — одна из главных площадок, где запускают салют на 9 мая. Красочные залпы гремят между Большим Москворецким мостом и Парящим мостом в Зарядье. Парк расположен в самом центре Москвы, поэтому отсюда можно будет посмотреть салют после прогулки по городу.

Фото istockphoto.com/vladj55

Смотровая площадка РАН

Площадка расположена рядом со зданием Президиума Российской академии наук на высоте 60 метров. Отсюда прекрасный обзор не только на фейерверк, но и на саму Москву с нового ракурса. На смотровой площадке РАН собирается не так много зрителей, как на популярных точках вроде Поклонной горы или Ходынского поля, но если хотите занять хорошее место — лучше прийти пораньше.

Парк Победы на Поклонной горе

Эта локация — традиционная точка притяжения жителей и гостей Москвы на 9 мая. В Парке Победы есть чем занять себя и помимо салюта. Здесь расположено множество достопримечательностей, в том числе музей военной техники под открытым небом.

В праздничный день в парке проводят различные мероприятия, в том числе концерты. А после них уже можно посмотреть на пиротехническое шоу. Лучший обзор открывается с аллеи Партизан и с холма у входа.

Фото istockphoto.com/Deni_M

Парк «Ходынское поле»

В этой локации посмотреть на салют можно из любой точки, но особо красочным он будет в отражении зеркального лабиринта — интересного арт-объекта в центре парка. Здесь также можно сделать красивые фотографии на память.

Кроме того, в парке расположено несколько искусственных холмов, с которых также открывается прекрасный вид. Но если захотите посмотреть салют с них, то лучше захватить с собой плед.

ВДНХ

На ВДНХ 9 мая можно провести весь день: праздник здесь отмечают с настоящим размахом. В этом году на разных площадках можно будет посмотреть иммерсивные представления, послушать выступления музыкантов и поучаствовать в экскурсиях. А в павильоне «Атом» выставки «Россия» пройдет квест, посвященный Великой Отечественной войне.

Прекрасным завершением дня станет салют. На ВДНХ понаблюдать за ним можно из любой точки.

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