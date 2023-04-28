Как научиться медитировать: 8 шагов для начинающих

Слово «йога» переводится с санскрита как «гармония» или «союз». А медитации — один из наиболее действенных практик йоги. Доказано, что эта практика снижает уровень стресса, улучшает качество сна и может нормализовать кровяное давление.

Как научиться медитировать новичку, разбираемся вместе с инструктором йоги Ксенией Новиченко.

Найдите комфортное место

Выберите тихое место, где вас не будут беспокоить, и время, когда у вас нет срочных дел.

Найдите удобную позу

Вы можете сидеть на стуле, кровати или на подушке в позе лотоса (скрестив ноги). Главное, чтобы вы держали спину ровно и чувствовали себя максимально комфортно.

Сосредоточьтесь на дыхании

Закройте глаза и просто наблюдайте за тем, как воздух входит в ваши легкие и покидает их. Можете наблюдать за потоком ваших мыслей, но со стороны, без какой-либо оценки.

Найдите фокусное слово

Чтобы помочь себе сосредоточиться, можно читать мантры или повторять в голове фокусное слово, например «спокойствие».

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Не следуйте за своими мыслями

Во время медитации вас могут беспокоить разные мысли. Не боритесь с ними, дайте им уйти и вернитесь к концентрации на дыхании.

Начните с небольших сессий

Если вы новичок, медитируйте 5-10 минут в день и постепенно увеличивайте время.

Медитируйте регулярно

Чтобы получить пользу от медитации, нужно уделять ей время регулярно. Начните с небольших сессий несколько раз в неделю и постепенно увеличивайте время и частоту.

В 2015 году Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе провел исследование, которое показало, что у тех, кто долгое время занимается медитацией, с возрастом мозг сохраняется лучше. Участники, которые медитировали в среднем 20 лет, сохраняли когнитивные функции лучше, чем те, кто не медитировал.

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Будьте терпеливы

Медитация — это навык, который требует времени и постоянной практики. Не ожидайте мгновенных результатов. Если вам трудно начать медитировать, ищите вдохновение и единомышленников в книгах, приложениях или сообществах о медитации в социальных сетях.

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