Как научиться медитировать: 8 шагов для начинающих

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Слово «йога» переводится с санскрита как «гармония» или «союз». А медитации — один из наиболее действенных практик йоги. Доказано, что эта практика снижает уровень стресса, улучшает качество сна и может нормализовать кровяное давление.
Как научиться медитировать новичку, разбираемся вместе с инструктором йоги Ксенией Новиченко.
Выберите тихое место, где вас не будут беспокоить, и время, когда у вас нет срочных дел.
Вы можете сидеть на стуле, кровати или на подушке в позе лотоса (скрестив ноги). Главное, чтобы вы держали спину ровно и чувствовали себя максимально комфортно.
Медитация — это в первую очередь личный комфорт, расслабление и гармония. Слушайте свое тело и получайте от этого удовольствие.Ксения НовиченкоИнструктор фитнес-йоги
Закройте глаза и просто наблюдайте за тем, как воздух входит в ваши легкие и покидает их. Можете наблюдать за потоком ваших мыслей, но со стороны, без какой-либо оценки.
Чтобы помочь себе сосредоточиться, можно читать мантры или повторять в голове фокусное слово, например «спокойствие».
Во время медитации вас могут беспокоить разные мысли. Не боритесь с ними, дайте им уйти и вернитесь к концентрации на дыхании.
Современный мир практически не оставил места для отдыха голове. Мы окружены гаджетами, через которые постоянно потребляем новую информацию. Мозг постоянно работает, пытаясь обработать информацию вокруг, даже ночью. Добавьте к этому стресс от повседневных проблем. Поэтому медитации и очищение сознания — лучший способ расслабиться и обрести гармонию.Ксения НовиченкоИнструктор фитнес-йоги
Если вы новичок, медитируйте 5-10 минут в день и постепенно увеличивайте время.
Чтобы получить пользу от медитации, нужно уделять ей время регулярно. Начните с небольших сессий несколько раз в неделю и постепенно увеличивайте время и частоту.
В 2015 году Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе провел исследование, которое показало, что у тех, кто долгое время занимается медитацией, с возрастом мозг сохраняется лучше. Участники, которые медитировали в среднем 20 лет, сохраняли когнитивные функции лучше, чем те, кто не медитировал.
Медитация — это навык, который требует времени и постоянной практики. Не ожидайте мгновенных результатов. Если вам трудно начать медитировать, ищите вдохновение и единомышленников в книгах, приложениях или сообществах о медитации в социальных сетях.
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