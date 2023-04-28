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Сегодня, 16:30

Как научиться медитировать: 8 шагов для начинающих

Анастасия Серебренникова
Автор
Ксения Новиченко
Инструктор фитнес-йоги
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка медитирует
Фото Istockphoto/PavelIvanov
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Слово «йога» переводится с санскрита как «гармония» или «союз». А медитации — один из наиболее действенных практик йоги. Доказано, что эта практика снижает уровень стресса, улучшает качество сна и может нормализовать кровяное давление.

Как научиться медитировать новичку, разбираемся вместе с инструктором йоги Ксенией Новиченко.

Найдите комфортное место

Выберите тихое место, где вас не будут беспокоить, и время, когда у вас нет срочных дел.

Медитировать для начала лучше перед сном, чтобы расслабить нервную систему, отключиться от всех рабочих процессов и дать телу и мозгу качественно отдохнуть.
Ксения Новиченко
Инструктор фитнес-йоги

Найдите удобную позу

Вы можете сидеть на стуле, кровати или на подушке в позе лотоса (скрестив ноги). Главное, чтобы вы держали спину ровно и чувствовали себя максимально комфортно.

Медитация — это в первую очередь личный комфорт, расслабление и гармония. Слушайте свое тело и получайте от этого удовольствие.
Ксения Новиченко
Инструктор фитнес-йоги
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Сосредоточьтесь на дыхании

Закройте глаза и просто наблюдайте за тем, как воздух входит в ваши легкие и покидает их. Можете наблюдать за потоком ваших мыслей, но со стороны, без какой-либо оценки.

Найдите фокусное слово

Чтобы помочь себе сосредоточиться, можно читать мантры или повторять в голове фокусное слово, например «спокойствие».

Девушка медитирует
Istockphoto/Viorel Kurnosov

Не следуйте за своими мыслями

Во время медитации вас могут беспокоить разные мысли. Не боритесь с ними, дайте им уйти и вернитесь к концентрации на дыхании.

Современный мир практически не оставил места для отдыха голове. Мы окружены гаджетами, через которые постоянно потребляем новую информацию. Мозг постоянно работает, пытаясь обработать информацию вокруг, даже ночью. Добавьте к этому стресс от повседневных проблем. Поэтому медитации и очищение сознания — лучший способ расслабиться и обрести гармонию.
Ксения Новиченко
Инструктор фитнес-йоги
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Начните с небольших сессий

Если вы новичок, медитируйте 5-10 минут в день и постепенно увеличивайте время.

Медитируйте регулярно

Чтобы получить пользу от медитации, нужно уделять ей время регулярно. Начните с небольших сессий несколько раз в неделю и постепенно увеличивайте время и частоту.

В 2015 году Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе провел исследование, которое показало, что у тех, кто долгое время занимается медитацией, с возрастом мозг сохраняется лучше. Участники, которые медитировали в среднем 20 лет, сохраняли когнитивные функции лучше, чем те, кто не медитировал.

Пожилой мужчина медитирует
Istockphoto/Halfpoint

Будьте терпеливы

Медитация — это навык, который требует времени и постоянной практики. Не ожидайте мгновенных результатов. Если вам трудно начать медитировать, ищите вдохновение и единомышленников в книгах, приложениях или сообществах о медитации в социальных сетях.

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