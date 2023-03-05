Как не купить лишнего в супермаркете? 3 основных правила

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В преддверии праздников магазины сильнее, чем обычно, стремятся привлечь покупателей. Ярко оформленные витрины, акции «1+1», скидки, распродажи — в ход идут любые уловки.
Экономист Сергей Толкачев напомнил несколько простых правил, соблюдение которых поможет избежать лишних покупок.
Это правило давно известно, но мало кто его придерживается, а зря. Если следовать четкому плану, а не бесцельно бродить между полками магазина, можно удержаться от импульсивных покупок.
Составлять перечень вещей, которые нужно купить, можно непосредственно перед посещением магазина. Но лучше делать это заранее, чтобы точно ничего не пропустить. Особенно это касается товаров не повседневного спроса. Кроме того, заблаговременное составление списка покупок позволит не купить ничего из того, что уже есть в доме.
«В процессе составления списка проверьте, не завалялись ли где-то тушенка, макароны и прочие продукты, купленные давно»Сергей ТолкачевЭкономист, профессор университета
О том, какие продукты можно долго хранить и как делать это правильно, рассказали в статье по ссылке ниже.
Магазины, да и производители тоже, стремятся заманить покупателей предложениями «выгоды». Стоит здраво оценивать такие акции.
«Важно помнить, что мы живем в мире рекламы, упаковки и дешевых внешних эффектов, за которыми мало содержания и пользы»Сергей ТолкачевЭкономист, профессор университета
Например, если продается подарочный набор кофе + кружка, стоит подумать, не выгоднее ли купить просто кофе. Это же касается товаров, которые продаются по акции «3+1» и так далее. Перед покупкой следует оценить, точно ли вам нужно четыре товара этого вида. Особенно, если вы вообще не планировали его покупать и увидели на полке случайно.
Особенно важно удерживаться от желания покупать товары, виденные в рекламе.
«Увидев новый шампунь, который якобы придает волосам невероятный блеск, вспомните, что у вас есть шампунь, которым вы давно пользуетесь. Так ли уж необходимо покупать новый?»Сергей ТолкачевЭкономист, профессор университета
Это правило больше касается хозтоваров. Косметика, посуда с праздничной символикой, свечи и прочие мелочи обычно покупаются с целью их кому-то подарить. Но нередко в итоге залеживаются дома.
Так же как и предметы, купленные в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. Например, мелкие кухонные приборы типа форм для льда, ножей для нарезки пиццы и так далее. До момента покупки стоит оценить, насколько часто эта вещь будет использоваться. И не окажется ли она в итоге на балконе или сразу на свалке.
Чтобы воспитать в себе умение удерживаться от покупки не слишком нужных вещей, можно использовать такие аргументы.
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