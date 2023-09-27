Как стать ближе со своим ребенком-подростком: 3 главных совета психолога

Подростковый возраст характеризуется резкими сменами настроения, интересов и занятий, желанием доказать несостоятельность родительской точки зрения, быть максимально заметным и незаметным одновременно. Мало родителей могут похвастаться психической устойчивостью, готовностью договариваться и искать компромиссы. Психолог Наталья Безгина рассказывает, как пережить этот период гормонального коктейля у ребенка и сохранить теплые отношения и нервы.

Подростковый период — сложное время для семьи, поскольку на возрастной кризис ребенка накладывается семейный кризис после 10-12 лет супружества и родительские кризисы зрелости и середины жизни.

Именно поэтому всю семью «трясет», и она становится похожа на вулкан. Задача взрослого-родителя — выдерживать это напряжение, помогать другим справиться с ним и научить этому своего сына или дочь.

Слушать и слышать, а не оценивать

Подросток предъявляет к себе много противоречивых требований: он одновременно самоуверен и очень неуверен в себе, плохо знает, какой он на самом деле и при этом стремится соответствовать образцу, принятому в группе сверстников. Самооценка подростка неустойчива, он постоянно находит причины оценивать себя. Именно поэтому родителю так важно убрать оценочные суждения.

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Задача родителя — «оставаться в одной лодке», держать руку на пульсе того, что происходит с ребенком. Самое ценное и важное — поддерживать контакт с ним, услышать его мнение и проблемы, а не оценивать их.

Обозначать правила

Маленькому ребенку позволительно многое, потому что ответственность большей частью лежит на его родителях, а его ошибки не влияют на его жизнь.

Подростковый возраст — это время экспериментов. Именно сейчас ребенок постепенно учится брать ответственность на себя. Наступает период, когда родителю придется учить подростка, как уже взрослого человека, по-новому объяснять ему, что можно, а что — нельзя.

Подростковый возраст — это время постепенной передачи ответственности от родителя к ребенку. По количеству возможностей подросток приближается к взрослому, а опыта в решении проблем еще нет.

Фото istockphoto.com

Принять, что ребенок — не продолжение родителя

Подростковый кризис разбивает представление о ребенке как о своем продолжении. Природа искусно придумала разделить мать и ребенка: малыш меняется так, что мать перестает узнавать себя и свои черты в нем. Это позволяет сепарации происходить естественным путем.

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