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Сегодня, 07:00

Как стать ближе со своим ребенком-подростком: 3 главных совета психолога

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Наталья Безгина
Психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Мама с сын-подросток.
Фото istockphoto.com
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Подростковый возраст характеризуется резкими сменами настроения, интересов и занятий, желанием доказать несостоятельность родительской точки зрения, быть максимально заметным и незаметным одновременно. Мало родителей могут похвастаться психической устойчивостью, готовностью договариваться и искать компромиссы. Психолог Наталья Безгина рассказывает, как пережить этот период гормонального коктейля у ребенка и сохранить теплые отношения и нервы.

Подростковый период — сложное время для семьи, поскольку на возрастной кризис ребенка накладывается семейный кризис после 10-12 лет супружества и родительские кризисы зрелости и середины жизни.

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Именно поэтому всю семью «трясет», и она становится похожа на вулкан. Задача взрослого-родителя — выдерживать это напряжение, помогать другим справиться с ним и научить этому своего сына или дочь.

Слушать и слышать, а не оценивать

Подросток предъявляет к себе много противоречивых требований: он одновременно самоуверен и очень неуверен в себе, плохо знает, какой он на самом деле и при этом стремится соответствовать образцу, принятому в группе сверстников. Самооценка подростка неустойчива, он постоянно находит причины оценивать себя. Именно поэтому родителю так важно убрать оценочные суждения.

Мама и дочь-подросток.
Фото istockphoto.com

Задача родителя — «оставаться в одной лодке», держать руку на пульсе того, что происходит с ребенком. Самое ценное и важное — поддерживать контакт с ним, услышать его мнение и проблемы, а не оценивать их.

Больше слушайте своего ребенка, пусть он выговаривается. Создайте условия, при которых он будет говорить о том, что его волнует, и не будет бояться очередной оценки своей личности.
Наталья Безгина
Психолог

Обозначать правила

Маленькому ребенку позволительно многое, потому что ответственность большей частью лежит на его родителях, а его ошибки не влияют на его жизнь.

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Подростковый возраст — это время экспериментов. Именно сейчас ребенок постепенно учится брать ответственность на себя. Наступает период, когда родителю придется учить подростка, как уже взрослого человека, по-новому объяснять ему, что можно, а что — нельзя.

Относитесь к ошибкам своего ребенка как к получению опыта, но не забывайте, что он еще не знает всего того, что знаете вы. И многое, что для вас очевидно, для него неизвестно.
Наталья Безгина
Психолог

Подростковый возраст — это время постепенной передачи ответственности от родителя к ребенку. По количеству возможностей подросток приближается к взрослому, а опыта в решении проблем еще нет.

Мама и дочь обнимаются.
Фото istockphoto.com
Главное — помните, что этот период пройдет. Подросток похож на птенца, который оперился и вырос до размера взрослой птицы, но еще не умеет летать и все время норовит вывалиться из гнезда. Однажды он наберется опыта, станет более ответственно подходить к жизненным вопросам, а пока — вы тот человек, который его поддерживает.
Наталья Безгина
Психолог

Принять, что ребенок — не продолжение родителя

Подростковый кризис разбивает представление о ребенке как о своем продолжении. Природа искусно придумала разделить мать и ребенка: малыш меняется так, что мать перестает узнавать себя и свои черты в нем. Это позволяет сепарации происходить естественным путем.

Отстранившись друг от друга, родитель и ребенок смогут разглядеть друг друга лучше, чтобы выстроить другие отношения — быть ближе по-взрослому, с благодарностью друг к другу.
Наталья Безгина
Психолог

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