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Сегодня, 19:00

Почему не получается сконцентрироваться, рассказывает психолог

Наталья Безгина
Психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Молодая девушка за работой на дому.
Фото istockphoto.com
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Концентрация внимания — это не такой простой феномен, как кажется на первый взгляд. В век информационных потоков, перебивающих друг друга, самый важный навык — это уметь фокусироваться. Именно это определяет успешность человека, эффективность и достижения.

Те, кто обладает умением фокусироваться и концентрироваться, достигают поставленных результатов.

Что мешает сфокусироваться

Физиология

Психика и физиология тесно сплетены между собой, и когда есть сложности с вниманием, памятью, восприятием, первым делом следует рассмотреть связь психического и физического.
Что это может быть? Физический перегруз информацией, головной мозг не успевает ее загружать и систематизировать, потому что устает. Этому способствует быстрая скорость поступления информации в минуту или секунду. Несколько социальных сетей в телефоне и уведомления для прочтения — ваш мозг перегружен входящей информацией, и даже если вы не садились за работу, не вчитывались, все равно устали.

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Сегодня в минуту мозг воспринимает столько стимулов, сколько не воспринимали наши предшественники в неделю, месяц, год. А физиологически мозг не изменился. Количество клеток осталось прежним, скорость построения нейронной цепочки тоже. Но теперь этих цепочек нужно строить сразу много и в разных направлениях.

Что делать? Устраивайте информационный детокс, сокращайте время в соцсетях, количество уведомлений. Устанавливайте фильтр для входящей информации. Выставляйте таймеры работы в социальных сетях — это защитит вас от траты энергии и даст возможность концентрироваться на действительно важном.

Фото istockphoto.com

Приоритет

Наше восприятие работает по принципу выбора приоритета ценности. Чем выше приоритет, тем больше энергии на фокусировку. Следовательно, вы концентрируетесь только на том, что именно сейчас для вас важно. Если вы сели работать, а ребенок попросил что-то сделать и его положительные эмоции для вас в приоритете, то концентрация на работе вмиг исчезнет.

Что делать? Важно расставлять приоритеты. Создайте такие условия, чтобы то, на чем нужно сконцентрироваться, было на первом плане.

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Подготовка к концентрации

Когда вы садитесь читать газету, тело понимает, что сейчас будет чтение, и начинает готовить все психические процессы именно для этого. Но когда мы хотим быстро погрузиться в деятельность, организму все равно нужно время на раскачку, подготовку.

Что делать? Вам будет легче сконцентрироваться, если вы придумаете определенные ритуалы перед работой. Главное — повторять их регулярно. Например, прогулка, кофе, уборка рабочего места — это все говорит о том, что скоро будет долгий и важный процесс.

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Психология
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