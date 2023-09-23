5 советов, которые помогут обустроить рабочее место

Хорошо спроектированное рабочее пространство может сильно сказаться на успехах в обучении или работе. Когда речь идет о создании комфортной и эффективной среды, следует учесть множество факторов: от расположения мебели до освещения и организации рабочего стола. Каждая деталь имеет значение.

Вместе с экспертом по организации пространства Анастасией Ковальчук рассказываем, как грамотно организовать свое рабочее место.

Правильно расположите рабочий стол

Стол — центр рабочего пространства. Беспорядок на рабочем столе может отвлечь и затруднить работу. Вот несколько советов, как организовать рабочий стол и избавиться от беспорядка.

Фото istockphoto.com/mixetto

Используйте ящики и органайзеры для хранения мелких предметов, таких как ручки, карандаши и скрепки.

Разделите рабочий стол на зоны, например для компьютера, для письменных материалов и для хранения документов. Это поможет легко найти нужные предметы и упорядочить работу.

Используйте подставки и органайзеры для документов, чтобы они были легкодоступны.

Размеры рабочего стола необходимо выбирать исходя из общих габаритов помещения. Если есть возможность сделать стол немного глубже стандартных значений, рекомендуем этим воспользоваться. Работать комфортнее, когда глубина составляет не менее 70 см: можно удобно расположить компьютер, при этом еще останется место, чтобы положить что-то перед собой.

Количество розеток возле рабочего стола стоит предусмотреть с запасом. Например, чтобы они были и в нижней части стены для подключения компьютера, и сверху над рабочей поверхностью стола — для зарядных устройств и подключения дополнительной лампы.

Настройте освещение

Яркое и равномерное освещение помогает предотвратить излишнюю усталость глаз, что способствует более продолжительной работе без дискомфорта.

Кроме того, выбор цветовой схемы для рабочего пространства тоже имеет значение. Нейтральные и спокойные цвета, такие как белый, серый и голубой, могут создать расслабляющую атмосферу, которая способствует концентрации и фокусу.

Освещение может быть многоуровневым. Должно быть основное яркое потолочное освещение, прямой направленный свет на рабочее место от настольной лампы или настенного светильника. А также можно предусмотреть дополнительное антуражное освещение — подсветки в полках, в витринах.

Организуйте хранение

Системы хранения играют важную роль в организации домашнего офиса. Они помогают хранить все необходимые предметы в порядке и в доступе. Вот несколько идей для использования систем хранения.

Фото istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Используйте передвижные полки и шкафы для хранения книг, документов и других материалов. Это поможет упорядочить рабочее пространство и легко найти нужные предметы, а при необходимости расчистить рабочую зону, убрав из нее отвлекающий визуальный шум.

Используйте несколько корзин для хранения мелких предметов.

Разделите шкафы и ящики на зоны в соответствии с типом хранимых предметов. Например, выделите отдельную зону для хранения документов, книг и принадлежностей. Это поможет понять, нужны ли вам дополнительные папки или они будут только засорять рабочую зону.

Также в кабинете необходимо предусмотреть место для принтера, сканера. Здорово, если есть возможность спрятать его в каком-либо шкафчике, предусмотреть полки повыше, чтобы можно было открыть крышку и сделать все необходимые действия. Чтобы не тянуть провода из других концов комнаты, нужно установить в этом месте розетки.

Стеллажи для книг и документов лучше делать закрытыми, чтобы не скапливалось большое количество пыли. Это могут быть полностью глухие фасады, а могут быть стеклянные. Второй вариант подходит для случаев, если наполнение стеллажа выглядит эстетично и корешки документов и книг не пестрят и не отвлекают от основной концепции интерьера.

Добавьте аксессуаров

Выбор правильных элементов декора и аксессуаров поможет организовать рабочее пространство и сделать его более функциональным и комфортным.

Используйте рамки для легкого доступа к важным фотографиям и вдохновляющим цитатам. Это поможет сфокусироваться на цели, но не чувствовать себя дискомфортно.

Разместите на рабочем столе растения. Они не только добавят красоты, но и помогут улучшить качество воздуха и снизить стресс.

Используя органайзеры для хранения канцелярских принадлежностей, не увлекайтесь количеством, подумайте об их функциональности.

Не забывайте об эргономике

Когда вы проводите много времени за рабочим столом, важно учесть эргономику и комфорт.

Правильно настройте стул и рабочий стол. Стул должен регулироваться по высоте, чтобы вы могли подобрать оптимальную позицию для вашего роста. Рабочий стол должен быть на уровне локтей, чтобы снизить напряжение в шее и спине.

Используйте эргономичную клавиатуру и мышь. Они помогут снизить напряжение в руках и предотвратить развитие мышечных и суставных проблем.

Разместите монитор на уровне глаз. Это поможет предотвратить перенапряжение зрения.

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