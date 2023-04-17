Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 19:30

Почему не стоит говорить детям слово «нельзя» и чем его заменить

Мария Сальникова
Прасковья Прокина
Старший научный сотрудник Института изучения детства
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Маленькая девочка обижена.
Фото wayhomestudio/Freepik
Telegram Дзен

Часто родители пытаются защитить ребенка с помощью всевозможных ограничений. Казалось бы, этот способ гарантирует исключение всех опасностей. Но психологи и педагоги предупреждают, что категорические запреты плохо влияют на развитие. Как объяснить малышу, чего делать нельзя, правильными словами, обсудили со старшим научным сотрудником Института изучения детства, семьи и воспитания Прасковьей Прокиной.

Что будет, если часто говорить «нельзя»

Подавляя эмоции (например, говоря: «нельзя плакать»), мы не даем возможности прочувствовать их. Без собственного опыта проживания эмоций человек не имеет возможности проявлять эмпатию к другим. Результатом может стать несформированность эмоционального интеллекта.
Прасковья Прокина
Старший научный сотрудник Института изучения детства

Если ребенок сталкивается со слишком большим количеством ограничений, это может привести к:

  • сужению познавательного интереса и, как следствие, узкому кругозору, низкому уровню эрудированности;

  • формированию страха к внешнему миру;

  • отсутствию эмпатии;

  • формирование излишнего интереса к запрещенным вещам.

Семья со&nbsp;взрослыми детьми. Психолог объяснила, почему важно отпускать от себя взрослеющих детей

Когда можно использовать слово «нельзя»

Понятно, что совсем без запретов обойтись не получится при всем желании. Поэтому нужно придерживаться определенных правил, чтобы ограничения не подавляли личность ребенка.

Все взрослые члены семьи, участвующие в воспитании, должны понимать, что «нельзя» — это строгий запрет. Поэтому применять его нужно, только если какое-либо действие связано с угрозой для здоровья и жизни ребенка.

Лучше не злоупотреблять этим словом. Иначе оно теряет свой вес, свою значимость. И, конечно, запретов не должно быть слишком много.
Прасковья Прокина
Старший научный сотрудник Института изучения детства
Отец и сын
Istockphoto/pixdeluxe

Чем заменить слово «нельзя»

Прежде всего желательно создать безопасную среду дома. Если в квартире не будет мебели с острыми углами, незащищенных розеток, ядовитых комнатных растений и низко стоящих бьющихся предметов, поводов для запретов станет меньше.

В современном мире есть множество приспособлений (например, заглушки для розеток, ограничители и пр.), которые делают пространство квартиры или дома более безопасным для детей.
Прасковья Прокина
Старший научный сотрудник Института изучения детства

Для объяснения оставшихся опасностей лучше употреблять нейтральные слова, объясняющие наличие угрозы: «горячо», «холодно», «больно».

Важно объяснять причины запрета. «Нельзя, потому что я так сказал» — такой ответ не подходит ни для дошкольника, ни для подростка. Объяснение причин запрета должно соответствовать возрасту ребенка.
Прасковья Прокина
Старший научный сотрудник Института изучения детства

Например, малышам можно объяснять возможные опасности через игру или через сказку. Школьникам и подросткам причины запретов лучше объяснять с привлечением научной, исторической и правовой информации.

Такие объяснения станут не только доверительной беседой, но и будут иметь развивающий характер.
Прасковья Прокина
Старший научный сотрудник Института изучения детства

Очень важно постепенно учить ребенка строить свое поведение в рамках заданных правил. Это важный социальный опыт, который приобретается именно в семье. У ребенка формируется представление о границах, которые задаются общественными нормами, такими как законы, мораль, этикет и другие.

Ребенок спит. Как разбудить ребенка, чтобы не навредить ему? Советы врача

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Дети
2
0
Читайте также
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куда съездить в отпуск до 30 000 рублей? Советы и идеи от опытного путешественника