6 научно обоснованных причин завести собаку

Завести собаку — ответственное решение, которое требует много вложений: материальных, эмоциональных, физических. Однако не стоит думать, что это приключение, в котором вы будете только тратиться: животное может отплатить вам не только игрой в мячик и мокрыми поцелуями в нос.

Дисциплина

Нагрузку в виде неплохой дозы ответственности добавляет присутствие любого животного в вашей жизни. Но в случае с собакой количество факторов риска заметно увеличивается: вам нужно обеспечить безопасность и комфорт мохнатого друга в доме и на улице. Прогулки два раза в день, хотите или нет, придется вписать в график и режим дня. Собака, даже самой миниатюрной породы и с самым нежным характером, требует много заботы и внимания. Причем уделять это внимание нужно систематически, а не просто когда появится желание.

Неожиданно, но наличие собаки в машине также влияет на стиль вождения автомобиля ее владельца. В ходе исследования, выяснилось, что люди, которые перевозят собаку, управляют транспортом осторожнее и меньше пренебрегают правилами ПДД. Больше всего собаки дисциплинируют молодых автолюбителей — почти 70% из них признаются в более аккуратном вождении при перевозке домашнего любимца.

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Эмоциональность

Собаки развивают эмпатию у своих владельцев. Даже самый суровый человек рано или поздно начнет разговаривать со своей собакой. Психика собак позволяет животным не только запоминать команды, делая их легко обучаемыми, но и испытывать простейшие эмоции. Это может быть радость, страх, удивление, агрессия. Рядом с собакой человек остается самим собой, не стесняясь собственных эмоций и не надевая масок. Это позволяет испытать чувство принятия, развить эмпатию и наладить контакт с эмоциями. Это подтвердили и исследователи из Японии: они доказали, что при общении с собаками у людей в мозге происходят те же химические процессы, что и при контакте с близкими людьми. Такое взаимодействие провоцирует выработку окситоцина, который повышает уровень эмпатии и снижает чувство страха.

Новые знакомства

Собака — это повод перестать быть одиноким и стать часть комьюнити. Люди чаще всего объединяются по интересам, и собачники — не исключение. Ученые выяснили, что те владельцы, у кого налажен контакт с их четвероногими друзьями, во многом имеют схожие черты характера со своими питомцами. Поэтому так важно с самого появления щенка в доме уделять время его социализации. Например, на специальной площадке для выгула можно получить советы от более опытного собаковода, найти новых друзей (для себя и своего питомца) или просто провести время в приятной компании. А еще существуют дог-френдли кафе, где можно встретить любителей четвероногих, и даже свопы — своеобразные секонд-хенды для собачьего гардероба. Познакомиться с новыми людьми можно и на трекинговых маршрутах для владельцев собак: сегодня есть несколько сервисов, которые организуют такие походы. Теперь мохнатого друга можно взять даже в отпуск, осталось только выбрать: море или горы.

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Активность

Во-первых, появление собаки в вашей жизни автоматически добавит в расписание прогулки на свежем воздухе. Помните, что 30-минутная прогулка закрывает необходимый минимум ежедневной кардио нагрузки. Ну а если вы стали счастливым обладателем молодой и активной собаки, то получасовой вылазкой вы точно не отделаетесь. Помимо базовых прогулок есть множество вариантов проведения досуга. Например, можно выйти на пробежку, заняться каникроссом или дог-фризби. Так собака получит радость от взаимодействия с хозяином и выплеснет энергию, а вы добавите спорт в свою жизнь (а еще есть шанс собрать восторженные взгляды прохожих: почти все виды спорта с собакой выглядят очень зрелищно). Такой активный образ жизни влияет на ее продолжительность — в ходе исследования шведские ученые выяснили, что риск смерти от сердечных заболеваний у владельцев собак на 20% ниже, чем у обычных людей.

Эмоциональное состояние

У владельцев собак ниже уровень стресса, они менее подвержены риску получить заболевания сердечно-сосудистой системы. А их когнитивные способности с возрастом снижаются с меньшей скоростью, чем у обычных людей. Такие показатели формируются из-за более активного образа жизни и постоянного контакта с теплым, эмпатичным, отзывчивым другом. Собака — живой анти-стресс. Возможность погладить, потискать, поваляться со своим питомцем снижает тревожность и раздражительность. Но нужно понимать, что животное — не инструмент для избавления от ваших эмоциональных проблем, важно давать собаке отдыхать от тактильного контакта и не принуждать к очередным объятиям.

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Тема для разговора

Без нетворкинга в современном мире не обойтись. Поэтому у хорошего собачника всегда припасен десяток забавных историй о его питомце, которыми можно ликвидировать неловкие паузы в любом разговоре. В щенячестве (а иногда и во взрослом возрасте) собаки часто ставят владельцев в неловкие ситуации — не зря пушистики становятся героями огромного количества мемов. Ученые из Университета Тафтса в США также выяснили, что владельцы домашних собак вызывают больше доверия у незнакомцев, им легче знакомиться с новыми людьми и находить общие темы для разговора. Не только хозяин социализирует собаку, но и наоборот.