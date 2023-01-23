Почему спорт иногда лучше психотерапии? 4 личные истории, доказывающие это

О свойствах физической нагрузки рассказали психологи и люди, которые сами ощутили эффект.

Появляясь в нашей жизни, спорт меняет ее раз и навсегда. Совершенствует не только наше тело, но и внутренний мир, учит мыслить несколько иначе, продуктивнее. Занятия спортом всегда облагораживают. Тот, кто знаком с ним не понаслышке, знает, что любые виды спортивных тренировок работают и как психотерапия.

Отправляясь к психологу, многие считают, что профессия этого специалиста обязывает решить за клиента все проблемы. Но это не так. Задача психолога — указать вам на корень проблем и помочь в них разобраться, но всю остальную работу придется проделывать лично. Это бывает тяжело, больно и малоприятно, но крайне необходимо. Спорт может помочь разобраться в себе и распутать клубок жизненных проблем так, что поход к психологу уже и не понадобится.

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Исследования медицинского факультета Института психиатрии Сан-Паулу представили две физиологические гипотезы, объясняющие влияние физической активности на психическое здоровье. Первая из них подтверждает, что физическая активность имеет действие, сходное с антидепрессивными препаратами. Вторая гипотеза основана на наблюдениях и показала, что физическая активность устраняет излишнюю раздражительность, беспокойство, нервозность и чувство разочарования

Физическая активность приводит к:

усилению нейронных связей, ускорению механизма работы головного мозга и наиболее быстрому достижению целей;

устранению депрессивных состояний и чувства тревоги, улучшению настроения;

развитию и тренировке воли;

развитию и наработке психической энергии.

История Валентина Дикуля

История Валентина Дикуля — ярчайший пример самовосстановления после тяжелой травмы позвоночника.

В 15 лет, будучи артистом цирка — воздушным гимнастом, он получил при падении с высоты 13 м компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Заключение врачей было неутешительным — ходить не будет.

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Но надеяться на врачей Валентин Дикуль не стал. Он разработал свою систему реабилитации, которая ему лично помогла преодолеть депрессию и обездвиженность. Валентин Дикуль изучал медицинские учебники и начинал с воображаемых движений ногами. Через пять лет он почувствовал свои ноги, а через семь — начал ходить с тростью.

В результате многолетних тренировок Валентин Дикуль вернулся в цирк силовым жонглером, где работал с грузом в 80 и 120 кг. Сегодня он руководит реабилитационными центрами в России и по всему миру, а его система реабилитации одобрена учеными в НМИИЦ им.Н.Н.Бурденко.

История Анны Егоровой

Сегодня Анна — успешная и счастливая женщина: дипломированный психолог, фитнес-тренер, бизнес-директор категории Wellness международного класса в крупной компании и автор личного блога о здоровом образе жизни. На этом пути ей всегда помогал спорт.

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История произошла, когда девушка училась в университете. В планах было пойти в клуб с друзьями, но до него компания не добралась — случилась авария, в ходе которой Анна получила серьезные травмы, и жизнь разделилась на до и после. Компрессионный перелом позвоночника, перелом в берцовой кости, сотрясение и ушибы.

Дальше последовало восстановление. Анна слушала все рекомендации врачей. После выписки список того, что было можно, оказался крайне мал. Одним из пунктов была оздоровительная физкультура.

Постепенно движение для Анны стало частью жизни. Но хеппи-энда и активных занятий спортом на тот момент еще не случилось. Получив желаемый результат, девушка на том и успокоилась, но событие восемь лет спустя напомнило ей о важности всех составляющих спорта.

Спина словно перестала принадлежать Анне — боли были сильнее, чем в момент аварии. В ходе диагностики в месте перелома была обнаружена межпозвоночная грыжа внушительных размеров. Врачи настаивали на операции.

Один из врачей предложил Анне провести терапию блокады и посоветовал тренера, занимающегося восстановлением пациентов со сложными случаями, но гарантий не дал.

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Путь восстановления через боль, слезы и непонимание «Ну почему опять со мной?» был долог. Но незаметно просто физкультура для спины стала перерастать в фитнес. Девушка стала ходить в спортзал, шаг за шагом работать с весами. Появился бег, новые виды спорта и даже зависимость от этой нагрузки на мышцы и тело.

Сегодня Анна бегает дистанции по 10 км на марафонах в разных странах, закончила академию как фитнес-инструктор групповых занятий, пробует разные виды спорта и строит планы.

Пример из практики психолога Юлии Керецман

Психолог Юлия Керецман поделилась историей своей клиентки. Девушка — один из ведущих сотрудников юридической фирмы, преподаватель, издала свои книги. Два года назад в ее личной жизни случился переломный момент — любимый мужчина, с которым поначалу складывались прекрасные отношения, оказался наркозависимым. Она пыталась бороться с проблемой, но, поняв, что попытки безуспешны, решила уйти.

Freepik/freepik

Болезненное расставание привело девушку к глубокой депрессии и потере жизненных ориентиров. Девушка полностью погрузилась в карьеру, перестав замечать другие радости жизни.

В результате этого эксперимента девушка не только приобрела прекрасную физическую форму, но и снова стала жизнерадостной и общительной. Сегодня она строит счастливые отношения с любимым мужчиной, они вместе отдыхают и занимаются серфингом на Бали.

История бронзовой чемпионки России Анны Елесиной

Анна Елесина — яркая девушка, которую сложно не заметить, благодаря ее обаянию и выдающейся фактуре. Активная жизненная позиция и атлетичная фигура выдают спортсменку с первого взгляда. Сегодня Анна работает тренером и прививает любовь к тренировочному процессу другим. В ее копилке — золотые медали чемпионатов Тюменской, Ярославской и Брянской области по бодибилдингу и фитнесу в категории Wellness, а также бронзовая медаль чемпионата России.

Freepik/teksomolika

Девушка признает, что спорт очень сильно дисциплинирует и прививает самостоятельность. Именно со спортом приходит ответственность за свою жизнь.

Если говорить о спорте как о психотерапии, то в случае Анны он помог разобраться с комплексами и внутренним состоянием, а затем преодолеть страхи.

Прежде всего, ушли комплексы в отношении «недостаточной привлекательности». С детства Анна была рослой и, как ей казалось, «какой-то большой». Но спорт растворил этот комплекс, показав результат в зеркале и придав уверенности.

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Также девушка отметила, что спорт «чистит» голову, освобождает ее от ненужных мыслей и создает прекрасное внутреннее состояние.

Также Анна привела в пример подругу, которая перед выступлениями на большую публику, за день до этого, ходит в тренажерный зал. В ее случае тренировка очень хорошо заземляет, приводит внутреннее состояние в тонус и убирает из мыслей суету. На следующий день девушка легко и свободно общается с большой аудиторией.