Почему спорт иногда лучше психотерапии? 4 личные истории, доказывающие это

Появляясь в нашей жизни, спорт меняет ее раз и навсегда. Совершенствует не только наше тело, но и внутренний мир, учит мыслить несколько иначе, продуктивнее. Занятия спортом всегда облагораживают. Тот, кто знаком с ним не понаслышке, знает, что любые виды спортивных тренировок работают и как психотерапия.
Отправляясь к психологу, многие считают, что профессия этого специалиста обязывает решить за клиента все проблемы. Но это не так. Задача психолога — указать вам на корень проблем и помочь в них разобраться, но всю остальную работу придется проделывать лично. Это бывает тяжело, больно и малоприятно, но крайне необходимо. Спорт может помочь разобраться в себе и распутать клубок жизненных проблем так, что поход к психологу уже и не понадобится.
Исследования медицинского факультета Института психиатрии Сан-Паулу представили две физиологические гипотезы, объясняющие влияние физической активности на психическое здоровье. Первая из них подтверждает, что физическая активность имеет действие, сходное с антидепрессивными препаратами. Вторая гипотеза основана на наблюдениях и показала, что физическая активность устраняет излишнюю раздражительность, беспокойство, нервозность и чувство разочарования
Физическая активность приводит к:
усилению нейронных связей, ускорению механизма работы головного мозга и наиболее быстрому достижению целей;
устранению депрессивных состояний и чувства тревоги, улучшению настроения;
развитию и тренировке воли;
развитию и наработке психической энергии.
Занятия спортом тренируют и волю человека. Это то качество, которое развить самостоятельно достаточно сложно.
История Валентина Дикуля — ярчайший пример самовосстановления после тяжелой травмы позвоночника.
В 15 лет, будучи артистом цирка — воздушным гимнастом, он получил при падении с высоты 13 м компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Заключение врачей было неутешительным — ходить не будет.
Но надеяться на врачей Валентин Дикуль не стал. Он разработал свою систему реабилитации, которая ему лично помогла преодолеть депрессию и обездвиженность. Валентин Дикуль изучал медицинские учебники и начинал с воображаемых движений ногами. Через пять лет он почувствовал свои ноги, а через семь — начал ходить с тростью.
Выработанная многолетняя спортивная привычка тренироваться может стать единственной ниточкой, связывающей человека с окружающим миром. И именно осторожно держась за эту ниточку, человек может восстановить не только утраченные физиологические, но и коммуникативные способности.
В результате многолетних тренировок Валентин Дикуль вернулся в цирк силовым жонглером, где работал с грузом в 80 и 120 кг. Сегодня он руководит реабилитационными центрами в России и по всему миру, а его система реабилитации одобрена учеными в НМИИЦ им.Н.Н.Бурденко.
Сегодня Анна — успешная и счастливая женщина: дипломированный психолог, фитнес-тренер, бизнес-директор категории Wellness международного класса в крупной компании и автор личного блога о здоровом образе жизни. На этом пути ей всегда помогал спорт.
История произошла, когда девушка училась в университете. В планах было пойти в клуб с друзьями, но до него компания не добралась — случилась авария, в ходе которой Анна получила серьезные травмы, и жизнь разделилась на до и после. Компрессионный перелом позвоночника, перелом в берцовой кости, сотрясение и ушибы.
Вот, ты — в белом платье, встречаешься с подругой, у вас планы на вечер, и планы на следующую неделю, и вообще у вас миллион планов. А теперь ты лежишь в травматологии и после диагноза врача только просишь: «Не говорите маме, у нее завтра день рождения...».
Дальше последовало восстановление. Анна слушала все рекомендации врачей. После выписки список того, что было можно, оказался крайне мал. Одним из пунктов была оздоровительная физкультура.
Забавно звучало само определение. Но мне нужна была реабилитация и переключение внимания со своей проблемы на ее решение. Поняв внутреннюю составляющую спорта, физнагрузки и то, как она влияет на наше тело и эмоции, я встала на ноги гораздо раньше, чем планировали врачи.
В некоторых случаях спорт становится не только психотерапией, но и реальной последней надеждой на восстановление после серьезных травм и заболеваний, когда все другие методы реабилитации оказываются совершенно бесполезными. И речь идет не только о физических недугах, но, как ни парадоксально, и о психоэмоциональном состоянии.
Постепенно движение для Анны стало частью жизни. Но хеппи-энда и активных занятий спортом на тот момент еще не случилось. Получив желаемый результат, девушка на том и успокоилась, но событие восемь лет спустя напомнило ей о важности всех составляющих спорта.
Когда родился мой сын, уже почти не вспоминала про свою спину. Но она решила о себе напомнить. Выйдя из декрета, я отработала пару недель, и в один из дней, придя в офис, сама из него не ушла — домой меня увезли на скорой.
Спина словно перестала принадлежать Анне — боли были сильнее, чем в момент аварии. В ходе диагностики в месте перелома была обнаружена межпозвоночная грыжа внушительных размеров. Врачи настаивали на операции.
Я объездила много врачей, и все единогласно твердили об операции и о том, что лучше не затягивать. В этот период я уже не могла поднять ничего тяжелее стакана воды.
Один из врачей предложил Анне провести терапию блокады и посоветовал тренера, занимающегося восстановлением пациентов со сложными случаями, но гарантий не дал.
Путь восстановления через боль, слезы и непонимание «Ну почему опять со мной?» был долог. Но незаметно просто физкультура для спины стала перерастать в фитнес. Девушка стала ходить в спортзал, шаг за шагом работать с весами. Появился бег, новые виды спорта и даже зависимость от этой нагрузки на мышцы и тело.
Сегодня Анна бегает дистанции по 10 км на марафонах в разных странах, закончила академию как фитнес-инструктор групповых занятий, пробует разные виды спорта и строит планы.
Когда меня спрашивают, почему я так много и часто занимаюсь спортом, мой ответ один — просто я хочу жить и наслаждаться лучшими моментами жизни. И да — я не знаю, что там с грыжей. Я просто знаю, что нужно моему телу, моим мыслям, моей спине — чтобы чувствовать себя хорошо телом и духом.
Психолог Юлия Керецман поделилась историей своей клиентки. Девушка — один из ведущих сотрудников юридической фирмы, преподаватель, издала свои книги. Два года назад в ее личной жизни случился переломный момент — любимый мужчина, с которым поначалу складывались прекрасные отношения, оказался наркозависимым. Она пыталась бороться с проблемой, но, поняв, что попытки безуспешны, решила уйти.
Болезненное расставание привело девушку к глубокой депрессии и потере жизненных ориентиров. Девушка полностью погрузилась в карьеру, перестав замечать другие радости жизни.
Когда клиентка обратилась ко мне, я посоветовала ей включить в свою жизнь регулярные тренировки в фитнес-зале и с помощью физических нагрузок избавляться от гормона стресса. После того как она начала заниматься 5 раз в неделю, ей становилось все легче и легче, и постепенно она смогла выйти из своего депрессивного состояния.
В результате этого эксперимента девушка не только приобрела прекрасную физическую форму, но и снова стала жизнерадостной и общительной. Сегодня она строит счастливые отношения с любимым мужчиной, они вместе отдыхают и занимаются серфингом на Бали.
Спорт способствует не только здоровому, красивому и выносливому телу, но и улучшает работу головного мозга, освобождая нас от различных психических расстройств.
Анна Елесина — яркая девушка, которую сложно не заметить, благодаря ее обаянию и выдающейся фактуре. Активная жизненная позиция и атлетичная фигура выдают спортсменку с первого взгляда. Сегодня Анна работает тренером и прививает любовь к тренировочному процессу другим. В ее копилке — золотые медали чемпионатов Тюменской, Ярославской и Брянской области по бодибилдингу и фитнесу в категории Wellness, а также бронзовая медаль чемпионата России.
Девушка признает, что спорт очень сильно дисциплинирует и прививает самостоятельность. Именно со спортом приходит ответственность за свою жизнь.
У тебя появляется хорошая спортивная злость, которую ты можешь применять и в остальных аспектах своей жизни — работе, отношениях, саморазвитии. Ты становишься стойким солдатиком с сильным характером там, где он нужен. Спорт развивает, особенно если начинаешь заниматься с ранних лет. Такого ребенка сразу видно — он психологически и морально устойчив. Точно устойчивее, чем ребенок, спортом не занимающийся. Разница хорошо заметна в плане самостоятельности, мотивации, движению к жизни.
Если говорить о спорте как о психотерапии, то в случае Анны он помог разобраться с комплексами и внутренним состоянием, а затем преодолеть страхи.
У меня была куча комплексов, как и у любой другой девушки. На тот момент я была в отношениях с молодым человеком, которому тоже навешала этих комплексов. После расставания с ним я решила заняться собой. В тренажерный зал я шла с мыслью доказать ему, что он увидит wow-эффект, какой я стану красоткой и утру ему нос. Сначала я шла с таким посылом. Но потом я полюбила спорт, в процессе комплексы исчезли сами собой, и я поняла, что нет смысла никому ничего доказывать.
Прежде всего, ушли комплексы в отношении «недостаточной привлекательности». С детства Анна была рослой и, как ей казалось, «какой-то большой». Но спорт растворил этот комплекс, показав результат в зеркале и придав уверенности.
Также девушка отметила, что спорт «чистит» голову, освобождает ее от ненужных мыслей и создает прекрасное внутреннее состояние.
Когда я понимаю, что у меня внутри какой-то комочек, меня что-то беспокоит, колбасит, я иду в зал. Многие в таком состоянии начинают либо заедать проблему, либо находят другую альтернативу, чтобы свое состояние улучшить — алкоголь, кальян, посиделки с друзьями и прочее. Я же в таких случаях шла на тренировку, уединялась, мои мысли становились ясными. Я получала эндорфины и чувствовала, как мое тело очищалось от эмоций, обновлялось.
Также Анна привела в пример подругу, которая перед выступлениями на большую публику, за день до этого, ходит в тренажерный зал. В ее случае тренировка очень хорошо заземляет, приводит внутреннее состояние в тонус и убирает из мыслей суету. На следующий день девушка легко и свободно общается с большой аудиторией.
Как бы это парадоксально ни звучало, но физические нагрузки помогают даже при хронической усталости. Дело в том, что психика включена в процессы жизнедеятельности порой 24/7. А спорт является своеобразным переключателем: тренируя мышцы, тело, мы разгружаем психику. Как следствие, улучшается сон и память.