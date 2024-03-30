Католическая Пасха: когда празднуется и чем отличается от православной

Пасха — это главное церковное торжество года. Христиане празднуют воскрешение Иисуса Христа, которое символизирует победу жизни над смертью.

Почему Пасху отмечают в разные дни и какие есть особенности у католического праздника — читайте в материале «СЭ».

История праздника

Главный христианский праздник уходит корнями в Ветхий Завет (одна из книг Библии, рассказывающая о событиях до рождения Иисуса Христа) и связан с освобождением евреев из египетского рабства.

Бог направил к невольникам Моисея и его брата. Тот обратился к египетскому фараону с просьбой освободить еврейский народ. Правитель отказал Моисею, так как не верил в Бога, а поклонялся колдунам.

Чтобы доказать существование и могущество Господне, на египетский народ были посланы страшные страдания. Но фараон оставался непреклонен. Тогда Господь решил послать последнюю казнь на египтян: умертвить всех первенцев — от человека до скота. А евреи, чтобы избежать кары, должны были помазать косяки и перекладины дверей своих домов кровью агнца (ягненка), закланного в жертву Богу.

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В тот страшный день ангел-губитель обошел каждый дом в Египте и забрал жизнь всех первенцев, но прошел мимо еврейских жилищ, чьи двери были помазаны кровью пасхального агнца. День тот был назван «Пасха» (от еврейского слова «песах»), что означает «миновать, пройти мимо».

В Новом Завете (книге, рассказывающей о событиях после рождения Спасителя) суть Пасхи — это вечная жизнь через веру в воскрешение Иисуса Христа, чья смерть символизировала искупление грехов всего человечества. Распятие сына Божьего случилось в канун еврейской Пасхи. Так исполнился пророческий смысл: Мессия, словно агнец, спас народ через пролитие крови.

Дата католической Пасхи

В России Пасху празднуют позже, чем на Западе. Это связано с тем, что даты Пасхи у католиков и православных определяются разными календарями. Русская православная церковь использует старый юлианский календарь, а католическая и протестантская — григорианский календарь.

В 2024 году католическая Пасха празднуется 31 марта, православные отмечают праздник 5 мая.

Чем отличается от православной

Первое отличие — Великий пост. У православных он считается одним из самых строгих и долгих постов. В течение 48 дней верующие молятся, воздерживаются от пищи животного происхождения и развлечений.

Католики держат пост 46 дней, при этом только три дня приходятся на строгий пост: Пепельная среда (начало поста), Страстная пятница и Великая суббота. В остальные дни они могут есть молочные продукты, рыбу и яйца. В период поста приверженцы католицизма могут ходить на танцы, петь, заниматься любимым хобби.

В 2024 году Великий пост у православных длится с 18 марта по 4 мая (48 дней). Католики соблюдают предпасхальный пост с 14 февраля по 30 марта (46 дней).

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Еще одно отличие — украшение праздничного стола. У православных это сладкий кулич, политый белой глазурью, и крашеные куриные яйца. У католиков праздник ассоциируется в большей степени с шоколадными яйцами и пасхальным кроликом — символом плодородия и возрождения.

Традиции праздника

Большинство традиций и примет у католиков и православных совпадает. Главная общая традиция для двух конфессий — яйца. На столе католиков в день Пасхи можно встретить шоколадные фигурки и сладости в форме яиц, которыми угощают детей.

Особым символом у них также считается пасхальный кролик. В преддверии праздника улицы европейских городов украшаются изображениями этого зверька.

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Еще вместо привычного православным «чоканья яйцами» на Западе играют в «поиск яиц» — родители прячут пластиковые яйца со сладостями, а дети их ищут и собирают в корзинку.

Католики тоже обращаются друг к другу с традиционным поздравлением: «Христос воскрес!», а в ответ слышат: «Воистину воскрес!» Однако у них не принято три раза целоваться в щеку и обниматься — у православных такая традиция называется христосованием.

Кроме того, в некоторых западных городах в этот день дают выходной, чтобы люди провели время в кругу семьи.