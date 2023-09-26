Как выбрать кроссовки для бега зимой: главные параметры

Каждый год бегуны, живущие в средней полосе России, решают для себя несколько задач, связанных с приближающимся наступлением зимы. Сначала принципиально понять — продолжать ли бегать на улице? А может быть, уйти на беговую дорожку в зал или в легкоатлетический манеж (в этом случае никаких дополнительных вопросов нет, разве что структура беговых нагрузок может поменяться)? Или вовсе сделать на зиму перерыв в беге, переключиться на другую циклическую работу (напрашиваются беговые лыжи, хотя и бассейн и велотренажер могут быть достойной альтернативой бегу)?

Тем, кто стойко держится беговых тренировок весь год, нужно проверить одежду и обувь для бега зимой — они должны быть готовы к первым снегопадам.

Есть особенности обуви, на которые стоит обратить внимание при выборе кроссовок для зимы.

Чем отличается зимний бег

Зимой, как правило, приходится приспосабливаться к неидеальному покрытию. Плохое сцепление на утоптанном снегу и льду, мягкий и рыхлый снег, обилие неровностей — все это делает бег в обычных кроссовках с почти гладким протектором «для асфальта» некомфортным, а иногда и опасным.

Фото istockphoto.com

В чем бежать по снегу

Для зимы рекомендуется выбирать кроссовки с более агрессивным рисунком протектора. В беговых магазинах они стоят на полках с подписью «Трейл» или Off-Road. Такие кроссовки сейчас есть в линейках всех больших производителей беговой обуви, и выбор конкретной модели лучше делать по результатам примерки и проверки на беговой дорожке (сейчас беговая дорожка для пробы кроссовок — это стандарт сервиса в беговых магазинах).

Для тех, у кого зимние беговые маршруты проходят с минимумом асфальта, зато с обилием сильно утоптанного снега и льда (такое часто бывает в московских парках ближе к весне), делают кроссовки с небольшими металлическими шипами. Они надежно держат даже на голом льду, правда, из-за шипов увеличивается вес обуви.

В качестве суррогатного решения для покрытия с плохим сцеплением предлагают также ледоступы — резиновые насадки на обувь с металлическими шипами под передней частью подошвы и иногда под пяткой. Но их возможный минус — при большой нагрузке (быстрый бег, особенно со сменой скорости и направления движения) они могут слетать.

Кроссовки против холода

Другая важная особенность обуви для бега зимой — термоизоляция. У многих людей при температурах ниже нуля ноги мерзнут, поэтому приходится искать кроссовки «с утеплением». Как правило, такие делают с дополнительной мембраной, встроенной в материал верха. Она пропускает наружу водяной пар, но ограничивает проникновение внутрь воды, образующейся из тающего на поверхности снега. Это дополнение немного увеличивает вес обуви и, естественно, делает кроссовки дороже. Кроме мембраны, многие кроссовки «для зимы» отличаются более плотным материалом верха — используется не редкоячеистая сетка, а сплошная ткань или сетка с мелкими ячейками. Такие кроссовки позволяют сохранять тепловой комфорт стопы при длительном беге, когда верх кроссовка неизбежно намокает (а иногда обмерзает) из-за тающего на нем снега.

Фото istockphoto.com

Если в верх кроссовок встраивается дополнительное утепление, они, как правило, перестают быть «беговыми» — такая обувь хороша для ходьбы, бежать в ней неудобно из-за большого веса и недостаточной гибкости.

Для любителей побегать по глубокому снегу некоторые производители, специализирующиеся на одежде и обуви для спорта на природе, делают беговые кроссовки с манжетами на низ голени и защитой шнуровки — чтобы снег не попадал внутрь и не намерзал на шнурки.

Многие любители бега и зимой продолжают бегать в летних трейловых кроссовках, надевая под них носки потеплее. Критически важна в зимних кроссовках только подошва, которая обеспечит сцепление на снегу — как зимняя резина на машине.

И самое главное — какая бы обувь ни была на ногах зимой, лучше продолжать бегать, чем уйти в зимнюю спячку и обнаружить по весне, что набранная за сезон форма потеряна и придется начинать все с начала. После зимы с регулярными легкими кроссами (а лучше в сочетании с беговыми лыжами) вход в беговой сезон весной будет легким и приятным.

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