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Сегодня, 07:00

Куда поехать в ноябре без визы? 12 идей для путешествия

Мария Сальникова
,
Анна Ваганова
Ведущий маркетолог тревел-сервиса
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Евгения Комова
Сооснователь проекта путешествий по Азии
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка стоит в поле, а сверху самолет
Фото www.istockphoto.com/anyaberkut
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Привычные для многих россиян направления не потеряли актуальности. А для тех, кто располагает большим временем и финансами, есть менее избитые маршруты.

Пляжный отдых

Турция

Излюбленный маршрут множества россиян.

В Турции температура воздуха в ноябре снижается, но все еще держится в районе +18...+26°C.
Анна Ваганова
Ведущий маркетолог тревел-сервиса

Виза в Турцию не нужна. Есть прямые перелеты из России как местными авиалиниями, так и отечественными. В эту страну выгоднее брать пакетный тур: он обойдется на двоих в среднем в 100 000-120 000 рублей.

Египет

В Египте температура в ноябре держится в районе +30°C. Если по ряду причин пляжный отдых не состоится, всегда можно развлечь себя экскурсиями.

Виза в Египет ставится в аэропорту прилета, заранее оформлять ее не нужно. Есть прямые вылеты из России. Как и в случае с Турцией, «пакетные» предложения выгоднее: в среднем 120 000 рублей на двоих.

Бахрейн

Менее популярное направление, но в ноябре — относительно недорогое, если сравнивать с отдыхом в других арабских странах. Билет на одного человека обойдется примерно в 100 000 рублей туда-обратно, если выбирать лоукостеры и добираться с пересадками. Прямой перелет выйдет примерно втрое дороже.

С Бахрейном у России действует упрощенный визовый режим.

По привычным многим россиянам меркам здесь довольно жарко, вода теплая.
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер

Объединенные Арабские Эмираты

Эта страна не относится к бюджетным, поскольку и перелет, и проживание, и развлечения стоят дорого: одни только билеты на самолет будут стоить порядка 200 000 рублей.

Зато виза не потребуется. Есть прямые вылеты из России.

Сюда можно отправиться, если хочется «красиво» отдохнуть.
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер

Вьетнам

В эту страну можно поехать без визы. Вылет из Москвы и из Владивостока обойдется, как ни странно, практически в одинаковую сумму: пакетные путевки можно поймать от 120 000 рублей на двоих.

Во Вьетнаме очень дешевая еда, много свежих морепродуктов. И шикарные пляжи.
Евгения Комова
Сооснователь проекта путешествий по Азии

Также можно полететь в Таиланд, на Мальдивы, Сейшелы и другие тропические острова. Отдых в среднем будет стоить от 150 000 до 300 000 рублей.

Цены зависят от популярности курортов и их уровня.
Евгения Комова
Сооснователь проекта путешествий по Азии
Фото www.istockphoto.com/Armando Oliveira

Экскурсионный туризм

Тем, кто предпочитает насыщаться впечатлениями, а не лежать на шезлонге, открыты многие направления.

Страны СНГ

Вариант для тех, кто хочет отдохнуть недорого.

Маяк Анива. 5 удивительных мест в России, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Например, Грузия, Казахстан, Узбекистан — страны, которые понравятся ценителям природы и любителям музеев.

Сюда едут за местным колоритом, вкуснейшей едой, потрясающей архитектурой и природой.
Анна Ваганова
Ведущий маркетолог тревел-сервиса

Визы в эти государства не нужны, прямые вылеты есть из разных точек России.

Шри-Ланка

Виза выдается по прилете в аэропорту. Отдых обойдется в 120 000-150 000 рублей.

На Шри-Ланке стоит побывать ради буддистских храмов.
Евгения Комова
Сооснователь проекта путешествий по Азии

Мьянма

Эта страна популярна еще менее, чем Индия, но от этого не менее интересна.

Архитектура, удивительная природа, интересные традиции, вкусная еда и пустынные пляжи выделяют Мьянму из других азиатских стран.
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер

Для туристических поездок виза не нужна. Есть вылеты из городов России по цене от 240 000 рублей туда-обратно.

Страны Африки

В ноябре тепло, но не жарко. В Восточной Африке заканчивается сезон малых дождей, а в Южной он еще не начался.
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер

Прямые авиаперелеты из России есть в Эфиопию. Оттуда можно улететь как в другие африканские страны, так и в Южную Америку, Австралию и Европу.

Например, билет до Аддис-Абебы встанет в 160 000 на человека туда-обратно.

Страны Латинской Америки

Такого природного разнообразия и колорита вы не найдете ни на одном из азиатских маршрутов.
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер

К сожалению, с большинством стран, представляющих интерес для туристов, нет прямого сообщения. Перелеты с пересадками займут больше суток и будут стоить довольно дорого: 130 000-200 000 рублей в одну сторону на одного человека.

Событийный туризм

В середине ноября отмечается индуистский праздник Дивали («Праздник огней»). Его отмечают не только в Индии, но и в Бангладеш, на Шри-Ланке, в Кении, Непале, Малайзии, ЮАР.

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Празднование растягивается на несколько дней и включает в себя массовые гулянья, огневые шоу и фейерверки.

Фото www.istockphoto.com/miniseries

Индия

В Индию нужна виза, но при наличии забронированного отеля и обратного билета получить ее несложно.

Индия только набирает популярность, поэтому здесь можно премиально отдохнуть на 30 000-50 000 рублей.
Евгения Комова
Сооснователь проекта путешествий по Азии

Непал

Туристическая виза выдается по прибытии в страну. Прямого авиасообщения с Россией нет, билет на одного человека стоит около 150 000 рублей туда-обратно.

Зато в стране относительно дешевые отели.

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