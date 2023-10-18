Куда поехать в ноябре без визы? 12 идей для путешествия

Привычные для многих россиян направления не потеряли актуальности. А для тех, кто располагает большим временем и финансами, есть менее избитые маршруты.

Пляжный отдых

Турция

Излюбленный маршрут множества россиян.

Виза в Турцию не нужна. Есть прямые перелеты из России как местными авиалиниями, так и отечественными. В эту страну выгоднее брать пакетный тур: он обойдется на двоих в среднем в 100 000-120 000 рублей.

Египет

В Египте температура в ноябре держится в районе +30°C. Если по ряду причин пляжный отдых не состоится, всегда можно развлечь себя экскурсиями.

Виза в Египет ставится в аэропорту прилета, заранее оформлять ее не нужно. Есть прямые вылеты из России. Как и в случае с Турцией, «пакетные» предложения выгоднее: в среднем 120 000 рублей на двоих.

Бахрейн

Менее популярное направление, но в ноябре — относительно недорогое, если сравнивать с отдыхом в других арабских странах. Билет на одного человека обойдется примерно в 100 000 рублей туда-обратно, если выбирать лоукостеры и добираться с пересадками. Прямой перелет выйдет примерно втрое дороже.

С Бахрейном у России действует упрощенный визовый режим.

Объединенные Арабские Эмираты

Эта страна не относится к бюджетным, поскольку и перелет, и проживание, и развлечения стоят дорого: одни только билеты на самолет будут стоить порядка 200 000 рублей.

Зато виза не потребуется. Есть прямые вылеты из России.

Вьетнам

В эту страну можно поехать без визы. Вылет из Москвы и из Владивостока обойдется, как ни странно, практически в одинаковую сумму: пакетные путевки можно поймать от 120 000 рублей на двоих.

Также можно полететь в Таиланд, на Мальдивы, Сейшелы и другие тропические острова. Отдых в среднем будет стоить от 150 000 до 300 000 рублей.

Фото www.istockphoto.com/Armando Oliveira

Экскурсионный туризм

Тем, кто предпочитает насыщаться впечатлениями, а не лежать на шезлонге, открыты многие направления.

Страны СНГ

Вариант для тех, кто хочет отдохнуть недорого.

Например, Грузия, Казахстан, Узбекистан — страны, которые понравятся ценителям природы и любителям музеев.

Визы в эти государства не нужны, прямые вылеты есть из разных точек России.

Шри-Ланка

Виза выдается по прилете в аэропорту. Отдых обойдется в 120 000-150 000 рублей.

Мьянма

Эта страна популярна еще менее, чем Индия, но от этого не менее интересна.

Для туристических поездок виза не нужна. Есть вылеты из городов России по цене от 240 000 рублей туда-обратно.

Страны Африки

Прямые авиаперелеты из России есть в Эфиопию. Оттуда можно улететь как в другие африканские страны, так и в Южную Америку, Австралию и Европу.

Например, билет до Аддис-Абебы встанет в 160 000 на человека туда-обратно.

Страны Латинской Америки

К сожалению, с большинством стран, представляющих интерес для туристов, нет прямого сообщения. Перелеты с пересадками займут больше суток и будут стоить довольно дорого: 130 000-200 000 рублей в одну сторону на одного человека.

Событийный туризм

В середине ноября отмечается индуистский праздник Дивали («Праздник огней»). Его отмечают не только в Индии, но и в Бангладеш, на Шри-Ланке, в Кении, Непале, Малайзии, ЮАР.

Празднование растягивается на несколько дней и включает в себя массовые гулянья, огневые шоу и фейерверки.

Фото www.istockphoto.com/miniseries

Индия

В Индию нужна виза, но при наличии забронированного отеля и обратного билета получить ее несложно.

Непал

Туристическая виза выдается по прибытии в страну. Прямого авиасообщения с Россией нет, билет на одного человека стоит около 150 000 рублей туда-обратно.

Зато в стране относительно дешевые отели.

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