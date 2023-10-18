Куда поехать в ноябре без визы? 12 идей для путешествия

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Привычные для многих россиян направления не потеряли актуальности. А для тех, кто располагает большим временем и финансами, есть менее избитые маршруты.
Излюбленный маршрут множества россиян.
Виза в Турцию не нужна. Есть прямые перелеты из России как местными авиалиниями, так и отечественными. В эту страну выгоднее брать пакетный тур: он обойдется на двоих в среднем в 100 000-120 000 рублей.
В Египте температура в ноябре держится в районе +30°C. Если по ряду причин пляжный отдых не состоится, всегда можно развлечь себя экскурсиями.
Виза в Египет ставится в аэропорту прилета, заранее оформлять ее не нужно. Есть прямые вылеты из России. Как и в случае с Турцией, «пакетные» предложения выгоднее: в среднем 120 000 рублей на двоих.
Менее популярное направление, но в ноябре — относительно недорогое, если сравнивать с отдыхом в других арабских странах. Билет на одного человека обойдется примерно в 100 000 рублей туда-обратно, если выбирать лоукостеры и добираться с пересадками. Прямой перелет выйдет примерно втрое дороже.
С Бахрейном у России действует упрощенный визовый режим.
По привычным многим россиянам меркам здесь довольно жарко, вода теплая.Дмитрий ЛукьянчукТрэвел-блогер
Эта страна не относится к бюджетным, поскольку и перелет, и проживание, и развлечения стоят дорого: одни только билеты на самолет будут стоить порядка 200 000 рублей.
Зато виза не потребуется. Есть прямые вылеты из России.
Сюда можно отправиться, если хочется «красиво» отдохнуть.Дмитрий ЛукьянчукТрэвел-блогер
В эту страну можно поехать без визы. Вылет из Москвы и из Владивостока обойдется, как ни странно, практически в одинаковую сумму: пакетные путевки можно поймать от 120 000 рублей на двоих.
Во Вьетнаме очень дешевая еда, много свежих морепродуктов. И шикарные пляжи.Евгения КомоваСооснователь проекта путешествий по Азии
Также можно полететь в Таиланд, на Мальдивы, Сейшелы и другие тропические острова. Отдых в среднем будет стоить от 150 000 до 300 000 рублей.
Цены зависят от популярности курортов и их уровня.Евгения КомоваСооснователь проекта путешествий по Азии
Тем, кто предпочитает насыщаться впечатлениями, а не лежать на шезлонге, открыты многие направления.
Вариант для тех, кто хочет отдохнуть недорого.
Например, Грузия, Казахстан, Узбекистан — страны, которые понравятся ценителям природы и любителям музеев.
Сюда едут за местным колоритом, вкуснейшей едой, потрясающей архитектурой и природой.Анна ВагановаВедущий маркетолог тревел-сервиса
Визы в эти государства не нужны, прямые вылеты есть из разных точек России.
Виза выдается по прилете в аэропорту. Отдых обойдется в 120 000-150 000 рублей.
На Шри-Ланке стоит побывать ради буддистских храмов.Евгения КомоваСооснователь проекта путешествий по Азии
Эта страна популярна еще менее, чем Индия, но от этого не менее интересна.
Архитектура, удивительная природа, интересные традиции, вкусная еда и пустынные пляжи выделяют Мьянму из других азиатских стран.Дмитрий ЛукьянчукТрэвел-блогер
Для туристических поездок виза не нужна. Есть вылеты из городов России по цене от 240 000 рублей туда-обратно.
В ноябре тепло, но не жарко. В Восточной Африке заканчивается сезон малых дождей, а в Южной он еще не начался.Дмитрий ЛукьянчукТрэвел-блогер
Прямые авиаперелеты из России есть в Эфиопию. Оттуда можно улететь как в другие африканские страны, так и в Южную Америку, Австралию и Европу.
Например, билет до Аддис-Абебы встанет в 160 000 на человека туда-обратно.
Такого природного разнообразия и колорита вы не найдете ни на одном из азиатских маршрутов.Дмитрий ЛукьянчукТрэвел-блогер
К сожалению, с большинством стран, представляющих интерес для туристов, нет прямого сообщения. Перелеты с пересадками займут больше суток и будут стоить довольно дорого: 130 000-200 000 рублей в одну сторону на одного человека.
В середине ноября отмечается индуистский праздник Дивали («Праздник огней»). Его отмечают не только в Индии, но и в Бангладеш, на Шри-Ланке, в Кении, Непале, Малайзии, ЮАР.
Празднование растягивается на несколько дней и включает в себя массовые гулянья, огневые шоу и фейерверки.
В Индию нужна виза, но при наличии забронированного отеля и обратного билета получить ее несложно.
Индия только набирает популярность, поэтому здесь можно премиально отдохнуть на 30 000-50 000 рублей.Евгения КомоваСооснователь проекта путешествий по Азии
Туристическая виза выдается по прибытии в страну. Прямого авиасообщения с Россией нет, билет на одного человека стоит около 150 000 рублей туда-обратно.
Зато в стране относительно дешевые отели.
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