6 причин поехать на Сейшелы: куда съездить и что посмотреть

Кажется, что путешествие на Сейшельские острова — что-то очень экзотическое и недоступное. Однако из России на Сейшелы летают прямые рейсы, да и отели там можно найти по вполне приемлемым ценам. А впечатлений от такого отпуска хватит на всю оставшуюся жизнь.

Вместе с экспертом разбираемся, чем так привлекательны эти острова и что нужно знать перед поездкой туда.

Правила въезда

Путешественникам из России понадобится загранпаспорт, действующий в течение всего срока поездки. Также нужно заранее получить разрешение на въезд на официальном сайте или в мобильном приложении Seychelles Travel Authorization. Для этого необходимо заполнить анкету, приложить указанные документы и оплатить сбор в 10,90 евро. Кроме того, вас попросят предъявить обратные авиабилеты и ваучер, подтверждающий бронь в отеле.

Подать заявку на разрешение стоит заранее: рассматривают ее до 24 часов. Без визы на Сейшелах можно отдыхать до 30 дней.

Как добраться

До крупнейшего острова архипелага Маэ из Москвы можно долететь прямым рейсом. В пути вы проведете 9 часов 30 минут, а билет туда-обратно стоит от 60 000 рублей.

Где остановиться

Практически на каждом острове достаточно отелей под разный бюджет: от шикарных пятизвездочных комплексов до скромных апартаментов и уютных домиков на берегу океана. Цены начинаются от 7000 рублей за ночь и доходят до нескольких сотен тысяч. В целом можно ориентироваться на 20 000-25 000 рублей в сутки за проживание в четырехзвездочном отеле с высокой оценкой и хорошими отзывами.

Когда лучше ехать

Считается, что лучшее время для поездки на Сейшелы — апрель, май, октябрь и ноябрь. С декабря по март здесь дождливый сезон, а с июля по сентябрь на островах сухо и прохладно. Но это только по местным меркам: в течение года температура даже ночью редко опускается ниже +20°C, а вода всегда прогрета минимум до +25°C. Дожди, кстати, тоже идут не круглыми днями, а в основном по ночам. Поэтому в любое время года на островах есть чем заняться и на что посмотреть.

Фото istockphoto.com/vencavolrab

Почему стоит выбрать именно Сейшелы

Причина 1. Изучить столичный остров

Все путешественники обязательно оказываются на Маэ, ведь именно тут находится международный аэропорт. На острове расположена столица с красивым названием Виктория. Это сравнительно небольшой город, в нем проживают всего 25 000 человек (тем не менее это треть населения всего архипелага). Именно из Виктории вы отправитесь дальше, на другие острова.

Но не стоит считать остров Маэ и столицу транзитным пунктом. Мы советуем выделить на знакомство с Викторией хотя бы день. Погуляйте по красивому Королевскому саду, который называют еще Садом специй: тут можно увидеть, как в природе растут корица, мускатный орех, черный перец, чили, какао и ваниль. А еще авокадо, бананы, ананасы и другие фрукты. Самому саду уже больше двух столетий.

Еще на Маэ есть дикий пляж Анс-Интенданс с белоснежным песком и чистейшим океаном. В штиль здесь можно искупаться, а если есть волны — понаблюдать за серферами или самим встать на доску. А вечером встретить закат, потягивая коктейль из местного рома: бар — единственная инфраструктура на этом пляже.

Причина 2. Нырнуть под воду

Возможностей для дайвинга на Сейшелах море (точнее, океан). Например, можно отправиться в Морской национальный парк святой Анны на Маэ. Тут находится классное место для дайвинга — затонувший в 70-е годы прошлого века британский танкер Ennerdale. А после погружения отправляйтесь на скалу Тромпез Рокс, там можно понаблюдать за акулами.

Конечно, любоваться подводным миром можно не только в окрестностях столичного острова: практически на любом пляже вы можете отплыть чуть дальше от берега с маской и ластами и увидеть красоту. Если хочется потрясающего снорклинга, отправляйтесь на остров Силуэт: это небольшой заповедник, практически не тронутый цивилизацией.

Фото istockphoto.com/SHansche

Причина 3. Отдохнуть на райском пляже

На Сейшелах множество потрясающих пляжей, но самое красивое побережье ищите на острове Ла-Диг. Именно здесь расположились лидеры мировых пляжных рейтингов, например, Анс-Сурс-д'Аржан или Гранд-Анс. Не менее красив Анс-Маррон, но до него сложнее добираться (зато людей значительно меньше). Кроме того, на Ла-Диге можно полюбоваться местной фауной: в заповеднике Юньон-Истэйт живет колония гигантских черепах.

Кстати, все пляжи Сейшел — даже те, что расположены рядом с отелями — бесплатны и открыты для туристов.

Причина 4. Погулять по реликтовому лесу

На втором по величине из Сейшельских островов Праслене находится одноименный национальный парк, который знаменит своим дождевым лесом. Считается, что облик этого места за миллионы лет практически не изменился, и тут до сих пор растут уникальные деревья, в том числе пальмы-эндемики. А еще здесь обитают сейшельские черные попугаи, которых тоже нигде больше не встретить.

Ну и раз уж вы оказались на Праслене, посетите еще один местный национальный парк, Валле-де-Мэ. Тут тоже растут редкие пальмы коко-де-мер с орехами очень своеобразной формы. Это, кстати, один из символов страны, их даже можно увидеть на гербе.

Причина 5. Посмотреть на экзотических птиц на частном острове

Площадь крохотного острова Кузин — всего 30 гектаров, причем все это частные владения. Но попасть сюда можно абсолютно легально, забронировав номер или виллу в одном из самых шикарных (и дорогих) отелей Сейшел. Или приехать в гости в заповедник экзотических птиц, их тут проживает около трехсот тысяч. А еще именно на Кузине откладывают яйца индо-тихоокеанские ястребиные черепахи. Самый старый обитатель Сейшел, черепаха Джордж, возраст которой уже больше 160 лет, тоже живет на острове и с удовольствием принимает угощения у туристов.

Фото istockphoto.com/oversnap

После общения с Джорджем и многочисленными пернатыми посетите один из лучших спа-центров государства, Beach House, косметику для которого делают из местных ингредиентов.

Причина 6. Побывать вдали от цивилизации

На Сейшелах множество мест, где время словно застыло. О практически не тронутом человечеством острове Силуэт мы уже говорили выше, а здесь добавим, что за уединением и общением с потрясающей природой можно отправиться еще и на атолл Альдабра, который входит в список памятников природы Всемирного наследия ЮНЕСКО. Людей здесь почти нет, зато обитают огромные колонии гигантских сейшельских сухопутных черепах и множество птиц и животных. Например, есть шанс увидеть уникального рейла (его называют белогорлым рейлом, или альдабра рейл) — последний вид нелетающих птиц, который сохранился в Индийском океане.

На Альдабре нет отелей, попасть на остров можно только с экскурсией на яхте. Коренные жители просят вести себя здесь осторожно, не шуметь и не оставлять мусор, чтобы не беспокоить местных обитателей и как можно дольше сохранить этот уголок природы нетронутым.

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