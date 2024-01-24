Когда отмечают Пасху в 2024 году: дата и традиции христианского праздника

Пасха — это главный христианский праздник. Согласно опросу ВЦИОМ, ее считают важным праздником 29% жителей России, причем для 1/3 — это культурно-историческая традиция, а для 24% — семейная.

Рассказываем, какого числа отмечается Пасха в 2024 году, когда красить яйца и святить куличи и что нельзя делать в этот святой день.

История праздника

Изначально Пасху отмечали как день освобождения иудеев от египетского рабства. Праздник связывают с десятым наказанием, которое Бог наслал на Египет из-за отказа фараона освободить рабов-иудеев.

Согласно Ветхому Завету, Господь проходил мимо египетских домов и щадил детей лишь тех, кто помазал дверные проемы кровью ягненка. У остальных семей первенцы умирали. После этого фараон отпустил рабов и начался великий исход Египта.

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Версия Нового Завета отличается. Согласно ей, накануне иудейской Пасхи (Песах), а именно в Страстную, Великую пятницу, тело Иисуса Христа после распятия на Голгофе поместили в пещеру. Через три дня его ученики хотели совершить ритуальное помазание тела учителя благовониями, но увидели, что пещера пуста. Иисус Христос воскрес и явился к ним.

Христиане верят, что Иисус принял мученическую смерть за человеческие грехи, как ягненок из Ветхого Завета. А вера в Христа и его воскрешение даруют спасение.

Когда отмечают Пасху

Пасха считается переходящим праздником, то есть каждый год дата празднования меняется. На Никейском соборе (325 год) постановили, что праздник Светлого Христова Воскресения нужно отмечать в первое воскресенье после наступления полнолуния, которое приходится на день весеннего равноденствия (21 марта). Поэтому по новому стилю Пасха отмечается в период между 4 апреля и 8 мая (21 марта и 25 апреля по старому стилю).

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В 2024 году православные христиане будут отмечать Пасху 5 мая, католики — 31 марта. Даты празднования у них отличаются из-за разных календарей. Православные используют юлианский календарь, католики живут по григорианскому календарю (новый стиль).

Кроме того, от даты Пасхи будут зависеть и другие христианские события. Например, Великий пост начинается за семь недель до праздника. В 2024 году у православных верующих он продлится с 18 марта по 4 мая.

Традиции

Готовятся к Пасхе верующие в течение семи недель Великого поста. Они придерживаются довольно строгих правил: не едят определенную пищу (например, мясо), молятся и посещают службы в церкви.

В Великую субботу христиане собираются на всенощное богослужение в храмах. Там же освящают праздничную пищу: крашеные яйца, творожные пасхи и куличи.

Многие до сих пор задаются вопросом: «Почему на Пасху красят яйца?» Есть несколько версий. Согласно одной из них, ученица Иисуса Христа Мария Магдалина после его воскресения рассказала о чуде римскому императору Тиберию и преподнесла ему символ новой жизни — куриное яйцо. Император не поверил и ответил, что это настолько невозможно, насколько белое яйцо не может стать красным. В этот же миг случилось чудо — яйцо стало красным. Считается, что красный цвет — это кровь Христа, а само яйцо — могила, а расколовшееся яйцо — воскресение Иисуса.

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Пасхальный кулич — домашний вариант артоса (просфоры. — Прим. «СЭ»). После Воскресения Иисус приходил к апостолам на трапезу. Для него оставляли хлеб и место за столом. Постепенно эта пасхальная традиция пришла в православные семьи. Кулич освящается в храме, его приносят домой и ставят в центре праздничного стола. Это значит, что за столом невидимо присутствует сам Христос.

Другое пасхальное блюдо — творожная пасха. Она выглядит как усеченная пирамида и символизирует Гроб Господень. Ее сладость говорит о радости освобождения от рабства.

Также у православных христиан принято в Пасху трижды приветствовать друг друга фразой: «Христос Воскресе!» Отвечают на нее: «Воистину воскресе!»

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Кроме того, каждый год в Великую субботу в месте погребения Иисуса Христа — в храме Гроба Господня (Иерусалим) — сходит благодатный огонь. Христиане считают, что пламя появляется чудесным образом, его никто не зажигает. Благодатный огонь передает патриарх Иерусалимский служителям греческой церкви и представителям других конфессий.

Что нельзя делать

Большинство православных христиан празднуют Пасху в кругу семьи. В этот день разрешается делать практически все, что приносит радость. Но есть вещи, которые делать категорически запрещено: