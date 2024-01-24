Когда отмечают Пасху в 2024 году: дата и традиции христианского праздника

Сегодня, 06:00
Пасха — это главный христианский праздник. Согласно опросу ВЦИОМ, ее считают важным праздником 29% жителей России, причем для 1/3 — это культурно-историческая традиция, а для 24% — семейная.
Рассказываем, какого числа отмечается Пасха в 2024 году, когда красить яйца и святить куличи и что нельзя делать в этот святой день.
Изначально Пасху отмечали как день освобождения иудеев от египетского рабства. Праздник связывают с десятым наказанием, которое Бог наслал на Египет из-за отказа фараона освободить рабов-иудеев.
Согласно Ветхому Завету, Господь проходил мимо египетских домов и щадил детей лишь тех, кто помазал дверные проемы кровью ягненка. У остальных семей первенцы умирали. После этого фараон отпустил рабов и начался великий исход Египта.
Версия Нового Завета отличается. Согласно ей, накануне иудейской Пасхи (Песах), а именно в Страстную, Великую пятницу, тело Иисуса Христа после распятия на Голгофе поместили в пещеру. Через три дня его ученики хотели совершить ритуальное помазание тела учителя благовониями, но увидели, что пещера пуста. Иисус Христос воскрес и явился к ним.
Христиане верят, что Иисус принял мученическую смерть за человеческие грехи, как ягненок из Ветхого Завета. А вера в Христа и его воскрешение даруют спасение.
Пасха считается переходящим праздником, то есть каждый год дата празднования меняется. На Никейском соборе (325 год) постановили, что праздник Светлого Христова Воскресения нужно отмечать в первое воскресенье после наступления полнолуния, которое приходится на день весеннего равноденствия (21 марта). Поэтому по новому стилю Пасха отмечается в период между 4 апреля и 8 мая (21 марта и 25 апреля по старому стилю).
В 2024 году православные христиане будут отмечать Пасху 5 мая, католики — 31 марта. Даты празднования у них отличаются из-за разных календарей. Православные используют юлианский календарь, католики живут по григорианскому календарю (новый стиль).
Кроме того, от даты Пасхи будут зависеть и другие христианские события. Например, Великий пост начинается за семь недель до праздника. В 2024 году у православных верующих он продлится с 18 марта по 4 мая.
Готовятся к Пасхе верующие в течение семи недель Великого поста. Они придерживаются довольно строгих правил: не едят определенную пищу (например, мясо), молятся и посещают службы в церкви.
В Великую субботу христиане собираются на всенощное богослужение в храмах. Там же освящают праздничную пищу: крашеные яйца, творожные пасхи и куличи.
Многие до сих пор задаются вопросом: «Почему на Пасху красят яйца?» Есть несколько версий. Согласно одной из них, ученица Иисуса Христа Мария Магдалина после его воскресения рассказала о чуде римскому императору Тиберию и преподнесла ему символ новой жизни — куриное яйцо. Император не поверил и ответил, что это настолько невозможно, насколько белое яйцо не может стать красным. В этот же миг случилось чудо — яйцо стало красным. Считается, что красный цвет — это кровь Христа, а само яйцо — могила, а расколовшееся яйцо — воскресение Иисуса.
Пасхальный кулич — домашний вариант артоса (просфоры. — Прим. «СЭ»). После Воскресения Иисус приходил к апостолам на трапезу. Для него оставляли хлеб и место за столом. Постепенно эта пасхальная традиция пришла в православные семьи. Кулич освящается в храме, его приносят домой и ставят в центре праздничного стола. Это значит, что за столом невидимо присутствует сам Христос.
Другое пасхальное блюдо — творожная пасха. Она выглядит как усеченная пирамида и символизирует Гроб Господень. Ее сладость говорит о радости освобождения от рабства.
Также у православных христиан принято в Пасху трижды приветствовать друг друга фразой: «Христос Воскресе!» Отвечают на нее: «Воистину воскресе!»
Кроме того, каждый год в Великую субботу в месте погребения Иисуса Христа — в храме Гроба Господня (Иерусалим) — сходит благодатный огонь. Христиане считают, что пламя появляется чудесным образом, его никто не зажигает. Благодатный огонь передает патриарх Иерусалимский служителям греческой церкви и представителям других конфессий.
Большинство православных христиан празднуют Пасху в кругу семьи. В этот день разрешается делать практически все, что приносит радость. Но есть вещи, которые делать категорически запрещено:
заниматься тяжелой работой и домашними делами (убирать дом, копать огород и т.д.);
посещать баню;
пить спиртное и курить;
сквернословить, ссориться и обижаться;
подстригать волосы;
сплетничать и клеветать;
посещать кладбища и поминать усопших;
выбрасывать в мусорку остатки блюд с праздничного стола.