Еврейская Пасха в 2024 году: дата, история и традиции праздника

Рассказали, какого числа отмечается Песах в 2024 году, чем отличается от Пасхи, какие традиции праздника сохранились до сих пор и что нельзя делать в этот священный день.

Что такое Песах: история праздника

Много веков еврейский народ находился в рабстве у египтян. Чтобы спасти его, Бог послал ему пророка Моисея. Он увидел, как живут евреи, и попытался спасти их из египетского рабства — вывести в обещанную Богом землю Ханаан, что в переводе означает «земля обетованная».

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Однако фараон отказывался отпускать еврейский народ. В ответ на отказ Бог послал на египтян различные беды, которые назвали «Десять казней египетских». Среди них были нашествие саранчи, падеж скота, а также превращение реки Нил в кровь.

Во время последней казни, десятой, должны были умереть все первенцы Египта мужского пола. Чтобы эта участь не коснулась детей евреев, Бог велел им зарезать ягненка и измазать вход в дом кровью животного. В результате ангел забрал жизни первенцев в каждой египетской семье, но не тронул старших детей евреев. Именно этот день получил название «Песах», которое происходит от слова «пасах» (в переводе с иврита означает «прошел мимо», «миновал»).

После этого египетский правитель наконец отпустил еврейский народ на свободу. Моисей вывел иудеев из Египта и повел к «земле обетованной». Однако внезапно фараон передумал и вместе со своей армией стал их преследовать.

На седьмой день пути Красное море расступилось перед Моисеем, позволив евреям безопасно пройти. А когда армия вместе с фараоном попыталась их догнать, воды сомкнулись и поглотили их. Именно поэтому праздник длится сразу семь дней.

Евреи отмечают Песах уже более трех тысяч лет. Этот праздник считается у них самым почитаемым и символизирует свободу от рабства, а также благодарность Богу за защиту и помощь.

Чем Песах отличается от Пасхи

Песах связывают с освобождением евреев от многовекового египетского рабства и последней божьей казнью, которая забрала всех первенцев Египта. А Пасха символизирует воскрешение Иисуса Христа, сына Господня, принявшего смерть за грехи всего человечества.

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Однако параллели между двумя праздниками все же прослеживаются. Например, 14-й день нисана — весеннего месяца в еврейском календаре — считается днем празднования Песаха. А в Новом завете именно в этот день состоялась Тайная вечеря — последняя встреча Христа с учениками перед казнью. Кроме того, в евангельском описании Тайной вечери замечена прямая отсылка к Ветхому завету. Там Иисус уподобляется пасхальному ягненку, которого, по преданию, принесли в жертву для спасения еврейского народа.

Дата празднования в 2024 году

Песах отмечается на 14-й день нисана — весеннего месяца по иудейскому календарю. Соответствует он примерно марту-апрелю григорианского исчисления. Празднование Песаха длится семь дней в Израиле (первый и последний дни — официальные выходные). В других странах, где проживают еврейские диаспоры, празднование увеличивается еще на сутки.

В 2024 году Песах выпадает на период с вечера 22 апреля до ночи 30 апреля.

Как отмечают Песах: традиции и обычаи

В вечер 14-го дня нисана вся семья дожидается захода солнца и собирается на трапезу — Седер. Разрешается пригласить поужинать неимущих и тех знакомых, которые не могут провести праздник со своими родными.

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На стол ставят особую еду:

Мацу — пресные хлебцы, которые символизируют скорбь и страдания еврейского народа.

Зроа — жареную куриную ножку или крылышко. Считается отсылкой к пасхальному ягненку, которого израильтяне ели в ночь Исхода. Но евреи курицу не едят, кладут блюдо в центр тарелки.

Марор — горькую зелень, которая напоминает о горечи рабства.

Харосет — смесь из тертых яблок, орехов, фиников и корицы. Это символ глиняной массы, которую еврейский народ в годы рабства использовал для строительства.

Бейца — сваренное вкрутую яйцо. Символизирует пасхальную жертву, приносимую в Иерусалимском храме.

Карпас — любой овощ, чаще всего картофель или огородная зелень. Перед едой продукт опускают в соленую воду, символизирует блюдо слезы евреев.

Хазерет — мелко нарезанный или натертый на терке хрен, который нужен для приготовления бутербродов с мацой и марором.

Пасхальный ужин делится на 15 этапов, а каждый участник Седера должен выполнить четыре обязанности:

Прочитать пасхальную Агаду или «Рассказ о Песахе». Это главная традиция Седера. Если человек не может ее читать, то внимательно слушает, не занимается чем-то другим.

Съесть определенное количество мацы — минимум 17 г пресных лепешек за четыре минуты.

Съесть марор, который символизирует горечь рабства.

Выпить четыре бокала вина, которые символизируют четыре Божьих обещания об освобождении еврейского народа. Полностью бокал не наполняется. Дети пьют виноградный сок.

Что нельзя делать на Песах

С полудня первого дня Песаха до конца празднования запрещается есть хамец — броженые мучные изделия из пшеницы, ячменя, ржи или овса. Этот запрет связан с библейской историей: считается, что перед Исходом из Египта иудеи не успели сделать закваску для хлеба, поэтому взяли в дорогу мацу.

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Во время еврейского Песаха нельзя пить алкогольные напитки и продукты, произведенные на основе дрожжей. Кроме того, не следует трудиться и убираться. Особенно это правило касается первого и последнего дня Песаха, когда в синагогах проходят праздничные богослужения. Также до окончания пасхальной недели нельзя стричься и бриться.