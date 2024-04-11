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Песах в 2024 году: какого числа празднуется, история, традиции, запреты
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

5 мин.

Еврейская Пасха в 2024 году: дата, история и традиции праздника

Мария Маковей
Автор
Иудейская Пасха.
Фото photovs/istockphoto.com
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Рассказали, какого числа отмечается Песах в 2024 году, чем отличается от Пасхи, какие традиции праздника сохранились до сих пор и что нельзя делать в этот священный день.

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Что такое Песах: история праздника

Много веков еврейский народ находился в рабстве у египтян. Чтобы спасти его, Бог послал ему пророка Моисея. Он увидел, как живут евреи, и попытался спасти их из египетского рабства — вывести в обещанную Богом землю Ханаан, что в переводе означает «земля обетованная».

Еврей на богослужении
Фото coldsnowstorm/istockphoto.com

Однако фараон отказывался отпускать еврейский народ. В ответ на отказ Бог послал на египтян различные беды, которые назвали «Десять казней египетских». Среди них были нашествие саранчи, падеж скота, а также превращение реки Нил в кровь.

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Во время последней казни, десятой, должны были умереть все первенцы Египта мужского пола. Чтобы эта участь не коснулась детей евреев, Бог велел им зарезать ягненка и измазать вход в дом кровью животного. В результате ангел забрал жизни первенцев в каждой египетской семье, но не тронул старших детей евреев. Именно этот день получил название «Песах», которое происходит от слова «пасах» (в переводе с иврита означает «прошел мимо», «миновал»).

После этого египетский правитель наконец отпустил еврейский народ на свободу. Моисей вывел иудеев из Египта и повел к «земле обетованной». Однако внезапно фараон передумал и вместе со своей армией стал их преследовать.

На седьмой день пути Красное море расступилось перед Моисеем, позволив евреям безопасно пройти. А когда армия вместе с фараоном попыталась их догнать, воды сомкнулись и поглотили их. Именно поэтому праздник длится сразу семь дней.

Евреи отмечают Песах уже более трех тысяч лет. Этот праздник считается у них самым почитаемым и символизирует свободу от рабства, а также благодарность Богу за защиту и помощь.

Чем Песах отличается от Пасхи

Песах связывают с освобождением евреев от многовекового египетского рабства и последней божьей казнью, которая забрала всех первенцев Египта. А Пасха символизирует воскрешение Иисуса Христа, сына Господня, принявшего смерть за грехи всего человечества.

Воскрешение Иисуса Христа.
Фото D-Keine/istockphoto.com

Однако параллели между двумя праздниками все же прослеживаются. Например, 14-й день нисана — весеннего месяца в еврейском календаре — считается днем празднования Песаха. А в Новом завете именно в этот день состоялась Тайная вечеря — последняя встреча Христа с учениками перед казнью. Кроме того, в евангельском описании Тайной вечери замечена прямая отсылка к Ветхому завету. Там Иисус уподобляется пасхальному ягненку, которого, по преданию, принесли в жертву для спасения еврейского народа.

Дата празднования в 2024 году

Песах отмечается на 14-й день нисана — весеннего месяца по иудейскому календарю. Соответствует он примерно марту-апрелю григорианского исчисления. Празднование Песаха длится семь дней в Израиле (первый и последний дни — официальные выходные). В других странах, где проживают еврейские диаспоры, празднование увеличивается еще на сутки.

В 2024 году Песах выпадает на период с вечера 22 апреля до ночи 30 апреля.

Как отмечают Песах: традиции и обычаи

В вечер 14-го дня нисана вся семья дожидается захода солнца и собирается на трапезу — Седер. Разрешается пригласить поужинать неимущих и тех знакомых, которые не могут провести праздник со своими родными.

Постные лепешки для Песаха
Фото Halyna Romaniv/istockphoto.com

На стол ставят особую еду:

  • Мацу — пресные хлебцы, которые символизируют скорбь и страдания еврейского народа.

  • Зроа — жареную куриную ножку или крылышко. Считается отсылкой к пасхальному ягненку, которого израильтяне ели в ночь Исхода. Но евреи курицу не едят, кладут блюдо в центр тарелки.

  • Марор — горькую зелень, которая напоминает о горечи рабства.

  • Харосет — смесь из тертых яблок, орехов, фиников и корицы. Это символ глиняной массы, которую еврейский народ в годы рабства использовал для строительства.

  • Бейца — сваренное вкрутую яйцо. Символизирует пасхальную жертву, приносимую в Иерусалимском храме.

  • Карпас — любой овощ, чаще всего картофель или огородная зелень. Перед едой продукт опускают в соленую воду, символизирует блюдо слезы евреев.

  • Хазерет — мелко нарезанный или натертый на терке хрен, который нужен для приготовления бутербродов с мацой и марором.

Пасхальный ужин делится на 15 этапов, а каждый участник Седера должен выполнить четыре обязанности:

  • Прочитать пасхальную Агаду или «Рассказ о Песахе». Это главная традиция Седера. Если человек не может ее читать, то внимательно слушает, не занимается чем-то другим.

  • Съесть определенное количество мацы — минимум 17 г пресных лепешек за четыре минуты.

  • Съесть марор, который символизирует горечь рабства.

  • Выпить четыре бокала вина, которые символизируют четыре Божьих обещания об освобождении еврейского народа. Полностью бокал не наполняется. Дети пьют виноградный сок.

Что нельзя делать на Песах

С полудня первого дня Песаха до конца празднования запрещается есть хамец — броженые мучные изделия из пшеницы, ячменя, ржи или овса. Этот запрет связан с библейской историей: считается, что перед Исходом из Египта иудеи не успели сделать закваску для хлеба, поэтому взяли в дорогу мацу.

Компания пьет пиво
Фото Drazen Zigic/istockphoto.com

Во время еврейского Песаха нельзя пить алкогольные напитки и продукты, произведенные на основе дрожжей. Кроме того, не следует трудиться и убираться. Особенно это правило касается первого и последнего дня Песаха, когда в синагогах проходят праздничные богослужения. Также до окончания пасхальной недели нельзя стричься и бриться.

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