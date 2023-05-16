Почему многим нравятся злодеи из фильмов и книг? Рассказывает психолог

Переосмысливая знаменитую толстовскую фразу о том, что счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, можно сказать, что образы положительных героев в искусстве строятся примерно по одним лекалам. А вот злодеи сложны, многогранны и потому часто привлекательны. Разберемся подробнее, почему так происходит.

Мотивация героя-злодея

Благородные поступки являются социально одобряемыми, они часто воспринимаются как вариант нормы, поэтому не так нуждаются в тщательной мотивировке. Если же в книге или на экране появляется безумец, маньяк или садист, читателю или зрителю становится интересно, как он «дошел до такой жизни», почему сеет зло и крушит все вокруг.

Как правило, объяснение поступков злодеев дается не сразу, загадочность делает «плохишей» лишь более привлекательными. В итоге отрицательный персонаж оттягивает на себя внимание воспринимающего, вызывая часто сочувствие, которое может перерасти в симпатию.

Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»

Загадочное прошлое

Понимание злодея может возникнуть в тот момент, когда раскрывается его прошлое. Нередко характеры таких героев определяются пережитыми психологическими травмами.

Вспомним, например, Джокера. Его становление как психопата с садистским чувством юмора связано, по одной из версий, с очень драматичными событиями. Никем не оцененный комик присоединился к банде Красных колпаков, стремясь немного заработать и помочь беременной жене. Вылазка оборачивается трагедией: преследуемый Бэтменом герой падает в чан с химией. Он остается жив, но получает тяжелые травмы. Таким образом, Джокер проходит через очень тяжелые и при этом понятные зрителю испытания, вызывающие сочувствие.

Каждому человеку, который смотрит фильм, хоть однажды приходилось проходить через боль, многим очень хотелось ответить злом на зло.

Внутренняя свобода

Одним из атрибутов отрицательных персонажей в искусстве является смелость, внутренняя свобода. Здесь можно вспомнить сумасшедшую подружку Джокера Харли Квинн из «Отряда самоубийц». Она совершает поступки, которые находятся за рамками любых навязанных обществом преград.

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Наблюдение за персонажами, готовыми пренебречь любыми устоями, служит своеобразной психотерапией, позволяет как бы «прожить чужую жизнь», раскрепоститься хотя бы на время, проведенное у экрана.

Уникальные качества

Если проанализировать глубже, каждый литературный или кинематографический злодей, притягивающий поклонников, помимо отрицательных черт наделен качествами, которым можно позавидовать. Это может быть, к примеру, яркая харизма, чувство юмора, авантюризм, ум, проницательность.

Искусству известны гениальные убийцы, например Ганнибал из одноименного фильма и сериала: его крайне сложно раскусить, он готов обвести вокруг пальца даже опытного следователя. Многие из нас совсем не против перенять лучшие черты характера таких персонажей, поэтому следят за каждым их шагом, пытаясь проникнуться их логикой.

Кадр из сериала «Ганнибал»

Людей вообще часто тянет либо к тем, кто уже чем-то похож на них, высказывает мнение, схожее с их мнением, либо к тем, кто обладает определенными качествами, которые хочется в себе развить. Если специалист выбирает преподавателя, на курс к которому он запишется, в первую очередь он обращает внимание не на его программу (теоретическую базу довольно легко освоить самостоятельно), а на его шарм, энергетику, настрой.

С фильмами и романами так же: зрители и читатели получают удовольствие, когда наблюдают за смелыми, сильными духом, в чем-то уникальными персонажами. Художественные произведения с такими образами делают нас богаче, даже в том случае, если с точки зрения устоявшихся норм их герои творят недопустимые вещи.

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