7 причин поехать на отдых в Казахстан

Республика Казахстан сочетает в себе восточный колорит и европейский комфорт, поэтому заслуженно пользуется успехом у туристов из России. Организатор путешествий Антон Баранов назвал семь основных причин поехать на отдых в Казахстан.
У Казахстана и России заключено несколько соглашений, которые упрощают порядок въезда. Поэтому россияне могут приезжать в страну не просто без визы, но и без загранпаспорта: для пересечения границы достаточно внутренних российских документов. Находиться в стране можно до 90 дней.
Добраться в Казахстан можно самолетом, поездом, автобусом или на личной машине. Поезд отправляется из Москвы и следует через Урал с остановками в Челябинске, Уфе и других крупных городах. Авиасообщение есть с городами Сибири, Урала, Северного Кавказа. Также самолеты летают из Москвы и Петербурга, причем не только в столицу, но и в другие аэропорты Казахстана. Цены на перелеты приятные: прямо сейчас самый дорогой билет стоит около 14 тысяч за человека.
Во многих странах туристы из России вынуждены экономить и ограничивать себя в экскурсиях и других развлечениях. В Казахстане с большой вероятностью такой проблемы не возникнет. Из-за разницы в курсе валют среднему туристу становятся доступны хорошие отели, поездки по стране, покупка сувениров. В качестве памятных вещей обычно покупают расписную керамическую посуду, войлочную одежду, обереги из кожи. А тем, кто страдает без брендов, ушедших из России, отдых в Казахстане позволит еще и заняться шопингом.
Не секрет, что не во всех странах любят туристов. Казахстан и в этом плане выгодно отличается.
Отсутствие необходимости знать английский или казахский тоже может стать стимулом для поездки в Казахстан.
Тем не менее есть смысл выучить несколько слов по-казахски — это поможет лучше наладить коммуникацию. Кстати, этот язык входит в ту же группу, что киргизский, татарский, башкирский, балкарский и карачаевский. Так что выученные слова могут пригодиться для будущего посещения Киргизии и российских республик.
У Казахстана довольно большая территория, поэтому в страну могут приезжать любители отдыха в горах, моря и даже экстремальных туров по пустыням: каждый найдет то, что ему по душе.
Казахстану принадлежит часть Каспийского моря. Чтобы полюбоваться им и полежать на пляже, нужно приезжать в город Актау.
Кроме того, в Казахстане находится пересыхающее Аральское море. К нему можно добраться в составе джип-экскурсии по пустыне. Аральское море сейчас в четыре раза более соленое, чем Мертвое, и тоже находится на грани исчезновения. Купание в этом водоеме считается лечебным.
На северо-востоке страны расположены национальный парк Катон-Карагай и места, которые называют «горным Алтаем» Казахстана. По мнению историков, именно здесь находится Шамбала — мифическая страна.
Казахстанский Алтай отличается от российского, поэтому стоит приехать хотя бы ради того, чтобы сравнить.
На юге Казахстана, недалеко от Шымкента, находятся красивый глубокий каньон Аксу (с прозрачнейшей водой, меняющей цвет в зависимости от времени года), множество карстовых пещер и заброшенных штолен. На юго-западе страны, в Мангистауской области, можно осмотреть плато Устюрт с марсианскими пейзажами, образовавшимися в древности — еще до эпохи динозавров.
Также стоит увидеть Чарынский каньон (это «младший брат» Гранд-каньона в США), а также национальный парк «Алтын Эмель» с уникальным «Поющим Барханом», цветными горами Актау и вулканическими горами Катутау.
Казахстан славится горнолыжными склонами с отличными условиями для зимнего отдыха. Национальный курорт «Шымбулак» находится в горах Алатау и предлагает множество трасс. А весной, летом и осенью в горах Тянь-Шаня (недалеко от Алматы и Шымкента) доступны маршруты для любителей хайкинга и альпинизма.
На территории страны несколько пустынь. В том числе Каракум и Кызылкум (названия переводятся соответственно как «черный песок» и «красный песок»). Новая пустыня, образовавшаяся в XX веке на месте Аральского моря, называется Аралкум.
В эти места отправляются автомобильные экскурсии. Самостоятельные вылазки в пустыни лучше не предпринимать.
Тем, кто не любит пейзажи, могут понравиться исторические достопримечательности и архитектура.
Можно увидеть древние курганы, мечети и другие памятники. Например, мавзолей Ходжа Ахмед Ясави в городе Туркестан. Это один из центров паломничества мусульман всего мира.
Кроме того, в стране проводятся фестивали, концерты, выставки и другие культурные мероприятия.
Гастротуры все еще популярны, поэтому за едой в Казахстан тоже часто приезжают.
Местная кухня сочетает восточные и западные традиции. Здесь можно попробовать бешбармак, лагман, манты и другие блюда. Казахстан также славится мясными блюдами, такими как шашлык и казы.
Кстати, продукты питания, особенно сладости, нередко привозят из Казахстана в качестве сувенира.