Что важно знать при поездке в мусульманскую страну

В сезон отпусков многие россияне едут отдыхать за границу. Приподнятое настроение от предстоящего отдыха иногда смешивается с волнением о том, как вести себя в незнакомой стране. Особенно если страна мусульманская.

Самое важное во время поездки

Не стоит бояться чуждой нам культуры. Однако хорошо заранее изучить ее особенности. Итак, что делать и чего лучше не делать в мусульманских странах, чтобы чувствовать себя там максимально комфортно.

Откажитесь от алкоголя в общественных местах

В парке или пешеходной зоне со спиртными напитками лучше не гулять. Это может привести к проблемам с властями, штрафу или задержанию. Исключение составляют кафе и рестораны, где в меню есть практически все виды алкоголя, и вы спокойно можете сделать заказ.

Но нельзя вести себя при этом шумно и вызывающе. Также не стоит предлагать алкоголь женщинам-мусульманкам, это неэтично.

Избегайте открытых нарядов

Нет, никто не просит вас облачаться в паранджу, но все-таки не забывайте, что вы в мусульманской стране. Поэтому не стоит надевать очень короткие шорты, юбки или топы с глубоким декольте, если не хотите повышенного и не всегда молчаливого внимания к вашей персоне.

Фото istockphoto.com/BONDART

Внимательно относитесь к выбору продуктов

Угощать колбасой или любыми другими деликатесами из свинины местных тоже не стоит. Они или сразу откажутся или переспросят, что за мясо есть в составе. Купить свинину в магазине или мясной лавке тоже не выйдет, так что можно даже не спрашивать, чтобы не навлечь на себя гнев.

Учитывайте культуру курения

Если не уверены, можно ли курить в ресторане, лучше уточнить у официанта. Что касается парков и скверов, обратите внимание на запрещающие знаки и то, как ведут себя местные жители. Наблюдение помогает понять многое о чужой стране и избежать проблем.

Будьте тактичны во время молитвы

Азан — призыв на молитву — звучит пять раз в день. Если в этот момент вы оказались в общественном месте, старайтесь вести себя тихо. Когда мусульманин приступит к обряду намаза, не отвлекайте его, не смотрите пристально и тем более не снимайте на камеру. Это может вызвать проблемы.

Фото istockphoto.com/RasselOK

Помните о правилах поведения в мечетях

Мужчинам-иностранцам разрешен вход в любые мечети. Но помните, что в открытых майках или шортах вас могут не пустить. А вот обувь снять придется. Во время намаза лучше остаться в туристической зоне и не беспокоить верующих.

Женщинам в действующую мечеть можно попасть через специальный вход. Если святыня является туристической достопримечательностью, посещают ее совместно с мужчинами через главный вход. Однако придется надеть специальную накидку, закрывающую волосы, а в строгих странах — все тело.

Аккуратно относитесь к фото и видеосъемке

Фотографировать в общественных местах официально не запрещено. Однако если вы хотите сделать это в магазине, музее или святом месте, лучше спросить разрешения у ответственных лиц. Снимать людей на улицах в их обычной среде также можно, но лучше не делать это слишком открыто. Помните — ваше повышенное внимание к местным может вызвать непонимание и конфликты. Особенно когда мужчина-иностранец пытается запечатлеть на фото или видео женщин-мусульманок.

Если вы приехали в Рамадан

Так называется священный для мусульман месяц. Не удивляйтесь, что за пределами отеля до захода солнца у вас может не получиться перекусить. Кафе и рестораны чаще всего закрыты, так как мусульмане соблюдают пост и не могут принимать пищу до наступления темноты. Заранее планируйте путешествие и уточните, не выпадает ли Рамадан на ваш отпуск.

Правила общения с местными жителями

В том случае, когда вы отдыхаете или живете не на курорте, а в городе рядом с местными, необходимо соблюдать некоторые правила.

Что делать мужчинам

Мужчинам не рекомендуется оказывать знаки внимания незнакомым женщинам: пристально разглядывать, указывать пальцем или резко начинать разговор. Такое поведение может привести к конфликтам и неприятностям, вплоть до уголовной ответственности.

Если вас представляют мусульманской женщине, лучше не протягивать руку первым. Помните, наш верный помощник — наблюдение. Посмотрите, как поведет себя новая знакомая: подаст руку первой — ответьте на жест кратким рукопожатием. Если женщина стоит без движения, лучше ограничиться вежливым кивком и спокойной улыбкой без пристального взгляда в глаза.

Фото istockphoto.com/Xsandra

Рекомендации для женщин

Женщине допустимо гулять одной, здесь нет запретов. Однако будьте готовы к пристальному вниманию. Если знакомиться вы не настроены, лучше игнорировать возможных поклонников. В случае навязчивых знаков внимания лучше обратиться к полицейскому.

В общественном транспорте занимайте место ближе к женщинам. Они, как правило, располагаются на сидячих местах или сгруппированы в одной зоне.

Основная рекомендация при поездке в мусульманские страны — вести себя по возможности скромно и не вызывающе. Это поможет сохранить только положительные воспоминания об отпуске и избежать проблем.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!