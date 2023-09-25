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Сегодня, 19:00

5 причин начать изучать иностранный язык после 40 лет

Анна Мурзюкова
Преподаватель английского языка
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Кадр из фильма «Ешь. Молись. Люби»
Фото Кадр из фильма «Ешь. Молись. Люби»
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К сорока годам многие оставляют позади не только беспокойную молодость, но и нереализованные юношеские мечты. И хотя у кого-то уже подрастает следующее поколение, вопрос «кем я хочу стать, когда вырасту» все еще остается без ответа. До пенсии далеко, но состояние физического и ментального здоровья требует все больше регулярного внимания и материальных вливаний. Это может привести к кризису среднего возраста.

Один из ярких примеров человека, переживающего такой кризис, описала Элизабет Гилберт в своем знаменитом романе «Ешь. Молись. Люби». Люди по всему миру узнавали в главных героях себя. Но совсем не обязательно повторять радикальный путь героини: разводиться, увольняться и уезжать за тридевять земель. Хотя кое-что из того, о чем пишет автор, непременно стоит взять на заметку. Например, изучение нового иностранного языка.

Существует, как минимум, пять причин для того, чтобы заговорить на иностранном после сорока.

Новые ощущения

Пожалуй, именно изучение иностранного языка требует меньше всего материальных затрат и кардинальных перемен в жизни, но в то же время открывает целый новый мир. Язык — это целая система, которая отражает разные аспекты культуры, истории, искусства и быта страны происхождения. Для погружения в иноязычную атмосферу необязательно жечь мосты и отправляться в долгое путешествие, можно начать с изучения языка.

Учебники по английскому языку на розовом фоне
Фото Freepik

Новый круг общения

Взрослым бывает сложно заводить новые знакомства и тем более новых друзей. У многих круг общения ограничивается семьей, соседями и коллегами по работе. Даже с немногочисленными приятелями многие обсуждают одни и те же проблемы.

Изучение иностранного языка не только помогает оказаться в новом окружении и расширить знакомства в рамках занятий языковой школы или разговорных клубов, но и дает возможность общаться с людьми из других стран во время путешествий или онлайн. А еще на занятиях иностранным языком обычно обсуждают самые разные темы: от климатических изменений до личной жизни звезд.

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Актуальный опыт

Языковые навыки и их применение помогут поднять или укрепить положение не только на рабочем месте, но и среди домашних. Оперативная реакция на новую информацию, не дожидаясь перевода или интепретации других, выгодно выделит вас среди коллег. Дети, к примеру, оценят помощь с выполнением домашней работы по иностранному языку, а родственники будут благодарны за подсказку при бронировании отеля или перевод инструкции к пылесосу.

Женщина учит иностранный язык онлайн
Фото Freepik

Профилактика деменции

Эффективнее всего начинать профилактику деменции в раннем и среднем возрасте. Изучение новых языков стимулирует умственную активность и дает возможность для образования новых нейронных связей. Чем чаще нагружать мозг непривычной для него деятельностью, тем пластичнее он будет и тем меньше риск деменции в будущем.

Время для себя

В суете повседневности и рутине взрослой жизни нелегко бывает найти время на то, что приносит удовольствие. Вспомним героиню романа Гилберт: решив что-то изменить в своей жизни, первым делом она купила себе самоучитель итальянского, так как ей всегда нравилось, как звучит речь на родине Леонардо да Винчи. Изучение иностранных языков похоже на путешествие. А еще это отличный вариант разнообразить жизнь и отвлечься от рабочих и домашних обязанностей.

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