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Сегодня, 16:00

Как выглядит самый сильный человек в мире

Руслана Бобкова
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Митчелл Хупер поднимает штангу одной рукой.
Фото из личного архива Митчелла Хупера.
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Самого сильного человека в мире каждый год определяют на главном соревновании силачей — World's Strongest Man (англ. «Самый сильный человек планеты»). В этом году титул завоевал 27-летний Митчелл Хупер. Спортсмен и физиотерапевт из Канады стал первым гражданином своей страны, удостоенным этого звания.

Фото из личного архива Митчелла Хупера.

Ради победы он на 64.9 метра перенес 196-килограммовый щит, восемь раз поднял штангу с закрепленными на концах гигантскими ящиками общим весом в 353 килограмма, загрузил на платформы пять огромных круглых камней весом до 210 килограммов за 35.96 секунд и протащил на себе автобус на 25 метров за 30.24 секунд.

Конечно,внушительные физические данные Митчелла повлияли на победу: при росте 191 сантиметр он весит около 145 килограммов. Но он не всегда был таким здоровяком.

Еще несколько лет назад Хупер имел гораздо более худощавое телосложение и бегал марафоны.

Фото из личного архива Митчелла Хупера.

А в 2015 году выступал на соревнованиях по бодибилдингу в категории «Менс Физик», или, как ее еще называют, «пляжный бодибилдинг», которая отличается от других более «скромными» формами спортсменов. У атлетов-«пляжников» более стройные талии и ноги, и выступают они в плавках, прикрывающих колени — а значит, не нуждаются в демонстрации развитых мышц бедра.

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В стронгмене же, напротив, мышцы ног — главные тренируемые мышцы.

Основными группами мышц для стронгменов являются мышцы ног, ягодичные мышцы, мышцы спины. Стронгмены не относятся к фитнесу. Это ближе к пауэрлифтингу. И основная цель их тренировок — работа с большими нагрузками, что близко к тяжелой атлетике. Мышцы спортсмена должны быть готовы сразу включаться на большую нагрузку — должна быть прокачана так называемая взрывная сила.
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
Однако, по мнению эксперта, опыт в беге и эстетическом спорте хоть и контрастирует со стронгменом, но явно не помешал Митчеллу Хуперу стать самым сильным человеком в мире.
Фото из личного архива Митчелла Хупера.
Он уже был подготовленным и выносливым спортсменом. Для всех этих видов спорта характерны длительная и кропотливая работа по подготовке к выступлению: проработка мышечных групп, кардиотренировки. Поэтому переход в силовой пауэрлифтинг для него вряд ли стал сложным.
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
Усердный труд — вот что, по мнению тренера, необходимо, чтобы обрести невероятную суперсилу стронгмена. А иметь какие-то особые физические данные изначально — вовсе не обязательно.
Стать стронгменом может каждый, все зависит от того, насколько сильно человек этого хочет. Любой сложный силовой вид спорта требует постоянной работы над собой. Хотя конечно иногда и встречаются генетически одаренные люди.
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
Главное, что нужно иметь в виду, принимая решение стать силачом — потенциальную опасность для здоровья, которую несет в себе этот вид спорта. Поэтому к нагрузкам следует подходить с умом.
Травмоопасность этих соревнований как правило связана с возможным разрывом мышц или их растяжением. Кроме того, очень сильно нагружаются суставы ног.
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу

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