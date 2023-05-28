Как выглядит самый сильный человек в мире

Самого сильного человека в мире каждый год определяют на главном соревновании силачей — World's Strongest Man (англ. «Самый сильный человек планеты»). В этом году титул завоевал 27-летний Митчелл Хупер. Спортсмен и физиотерапевт из Канады стал первым гражданином своей страны, удостоенным этого звания.

Фото из личного архива Митчелла Хупера.

Ради победы он на 64.9 метра перенес 196-килограммовый щит, восемь раз поднял штангу с закрепленными на концах гигантскими ящиками общим весом в 353 килограмма, загрузил на платформы пять огромных круглых камней весом до 210 килограммов за 35.96 секунд и протащил на себе автобус на 25 метров за 30.24 секунд.

Конечно,внушительные физические данные Митчелла повлияли на победу: при росте 191 сантиметр он весит около 145 килограммов. Но он не всегда был таким здоровяком.

Еще несколько лет назад Хупер имел гораздо более худощавое телосложение и бегал марафоны.

Фото из личного архива Митчелла Хупера.

А в 2015 году выступал на соревнованиях по бодибилдингу в категории «Менс Физик», или, как ее еще называют, «пляжный бодибилдинг», которая отличается от других более «скромными» формами спортсменов. У атлетов-«пляжников» более стройные талии и ноги, и выступают они в плавках, прикрывающих колени — а значит, не нуждаются в демонстрации развитых мышц бедра.

В стронгмене же, напротив, мышцы ног — главные тренируемые мышцы.

Однако, по мнению эксперта, опыт в беге и эстетическом спорте хоть и контрастирует со стронгменом, но явно не помешал Митчеллу Хуперу стать самым сильным человеком в мире. Фото из личного архива Митчелла Хупера. Усердный труд — вот что, по мнению тренера, необходимо, чтобы обрести невероятную суперсилу стронгмена. А иметь какие-то особые физические данные изначально — вовсе не обязательно. Главное, что нужно иметь в виду, принимая решение стать силачом — потенциальную опасность для здоровья, которую несет в себе этот вид спорта. Поэтому к нагрузкам следует подходить с умом.

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